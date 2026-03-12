Το Ιράν κατηγορεί την ΕΕ για «συνέργεια» στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαΐλ Μπαγάι, κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση για «συνεργία» στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
«Η αδιαφορία και η συναίνεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην επιθετικότητα, τη βία και τις φρικαλεότητες των ΗΠΑ και του Ισραήλ ισοδυναμεί με συνέργεια» τόνισε ο Ισμαΐλ Μπαγάι σε ανάρτησή του στο X.
By speaking the truth, you are choosing the right side of history.— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) March 12, 2026
The European Union's indifference and acquiescence in the face of U.S. and Israeli aggression, brutalities, and atrocities amounts to nothing less than complicity.
THE WORLD IS WATCHING... pic.twitter.com/ITCrCkDZY5
