Το Ιράν κατηγορεί την ΕΕ για «συνέργεια» στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ
Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαΐλ Μπαγάι, κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση για «συνεργία» στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Η αδιαφορία και η συναίνεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην επιθετικότητα, τη βία και τις φρικαλεότητες των ΗΠΑ και του Ισραήλ ισοδυναμεί με συνέργεια» τόνισε ο Ισμαΐλ Μπαγάι σε ανάρτησή του στο X.


