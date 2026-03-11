Δεν βλέπουν άμεση κατάρρευση του ιρανικού καθεστώτος οι αξιωματούχοι στο Ισραήλ: «Θα γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο»

Η απουσία ενδείξεων που να παραπέμπουν σε λαϊκές εξεγέρσεις, έχει οδηγήσει τους Ισραηλινούς να θεωρούν πως ο πόλεμος μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις για κατάρρευση του καθεστώτος σε μεταγενέστερο χρόνο - Εκτιμήσεις πως οι ΗΠΑ δεν βρίσκονται κοντά στον τερματισμό του πολέμου