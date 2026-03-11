Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Η Qatar Airways προγραμματίζει 29 πτήσεις για την Πέμπτη
Η Qatar Airways προγραμματίζει 29 πτήσεις για την Πέμπτη
Στις πτήσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται ιδίως αναχωρήσεις για το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και τη Μαδρίτη
Η αεροπορική εταιρεία Qatar Airways ανακοίνωσε πως προγραμματίζει να γίνουν 29 πτήσεις προς και από την έδρα της στη Ντόχα, αφού έλαβε «προσωρινή άδεια» από την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του εμιράτου του Κόλπου.
Στις πτήσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται ιδίως αναχωρήσεις για το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και τη Μαδρίτη, ανέφερε ο αερομεταφορέας του Κατάρ, τα δρομολόγια του οποίου έχουν στην πλειονότητά τους ανασταλεί εξαιτίας των πληγμάτων που εξαπολύει το Ιράν εναντίον κρατών του Κόλπου, σε αντίποινα για τον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του την 28η Φεβρουαρίου.
Στις πτήσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται ιδίως αναχωρήσεις για το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και τη Μαδρίτη, ανέφερε ο αερομεταφορέας του Κατάρ, τα δρομολόγια του οποίου έχουν στην πλειονότητά τους ανασταλεί εξαιτίας των πληγμάτων που εξαπολύει το Ιράν εναντίον κρατών του Κόλπου, σε αντίποινα για τον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του την 28η Φεβρουαρίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα