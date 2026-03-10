Βανς και Χέγκσεθ στην τελετή επιστροφής του έβδομου Αμερικανού στρατιώτη που σκοτώθηκε στον πόλεμο με το Ιράν, δείτε βίντεο
Στη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας στο Ντόβερ πραγματοποιήθηκε η τελετή υποδοχής της σορού του 26χρονου λοχία Μπέντζαμιν Πένιγκτον

Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζέι Ντι Βανς συμμετείχε τη Δευτέρα σε σύντομη τελετή στη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας στο Ντόβερ, στις ανατολικές ΗΠΑ, για την επιστροφή της σορού του έβδομου Αμερικανού στρατιωτικού που σκοτώθηκε στον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον διάδρομο προσγειώσεων και απογειώσεων της βάσης της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας στο Ντόβερ, όπου μεταφέρθηκε η σορός του στρατιωτικού με μεταγωγικό αεροσκάφος.

Ο Τζέι Ντι Βανς παρακολούθησε τη διαδικασία μαζί με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ και τον αρχηγό του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας, πτέραρχο Νταν Κέιν, καθώς το φέρετρο μεταφερόταν από το στρατιωτικό αεροσκάφος σε νεκροφόρα.



Ποιος ήταν ο στρατιώτης που σκοτώθηκε

Ο στρατιώτης που επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ο λοχίας Μπέντζαμιν Πένιγκτον, 26 ετών.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, σκοτώθηκε σε πλήγμα που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.



Τα προηγούμενα θύματα των επιθέσεων

Ο Πένιγκτον είναι ο έβδομος Αμερικανός στρατιωτικός που χάνει τη ζωή του στη σύγκρουση.

Τα άλλα έξι θύματα –πέντε άνδρες και μία γυναίκα– ήταν έφεδροι στρατιωτικοί που είχαν αναπτυχθεί στο Κουβέιτ.

Σκοτώθηκαν όταν ιρανικό drone έπληξε αμερικανική στρατιωτική θέση στο λιμάνι Σουάιμπα.



Η τελετή του Σαββάτου με τον Τραμπ

Τα λείψανα των έξι αυτών στρατιωτικών είχαν επιστραφεί στις Ηνωμένες Πολιτείες το Σάββατο, σε αντίστοιχη τελετή που πραγματοποιήθηκε επίσης στη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας στο Ντόβερ.

Στην τελετή είχε παραστεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενώ παρόντες ήταν επίσης ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου Νταν Κέιν.
