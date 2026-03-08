Έξι μαχητικά F-16 στέλνει η Τουρκία στα Κατεχόμενα αύριο, την ημέρα της επίσκεψης Μητσοτάκη και Μακρόν στην Κύπρο
Έξι μαχητικά F-16 στέλνει η Τουρκία στα Κατεχόμενα αύριο, την ημέρα της επίσκεψης Μητσοτάκη και Μακρόν στην Κύπρο
Σύμφωνα με υπηρεσία του ψευδοκράτους τα αεροσκάφη αποστέλλονται για λόγους ασφαλείας, η αποστολή τους δεν θα επηρεάσει τις πολιτικές πτήσεις
Στην αποστολή έξι F-16 στα κατεχόμενα της Κύπρου προχωρά η Τουρκία για λόγους ασφαλείας, όπως λένε οι αρμόδιες Αρχές.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το CNN Turk, o Ασκίν Μεσελί, Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του ψευδοκράτους, ανακοίνωσε ότι η Τουρκία θα στείλει έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 στα κατεχόμενα της Κύπρου αύριο το πρωί.
Ο Μεσελί δήλωσε ότι τα αεροσκάφη αποστέλλονται για λόγους ασφαλείας και ότι η αποστολή δεν θα επηρεάσει τις πολιτικές πτήσεις.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, πηγές από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (MSB) δήλωσαν χθες ότι, υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων, εξετάζεται η ανάπτυξη μαχητικών αεροσκαφών F-16 στα κατεχόμενα για τη «διασφάλιση της ασφάλειας».
🔴#SONDAKİKA | Türk Silahlı Kuvvetleri, KKTC'nin güvenliğini sağlamak amacıyla yarın sabah bölgeye:— ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) March 8, 2026
6 adet F-16 savaş uçağı konuşlandıracak.
