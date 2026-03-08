«Η Τζόρτζια Μελόνι είναι εξαιρετική ηγέτιδα», λέει ο Τραμπ στην Corriere della Sera, απαντώντας για την αποστολή φρεγάτας στην Κύπρο

«Η Μελόνι είναι εξαρετική ηγέτιδα, προσπαθεί πάντα να βοηθήσει», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην«Η Τζόρτζια Μελόνι είναι μια εξαιρετική ηγέτιδα, προσπαθεί πάντα να βοηθήσει και είναι φίλη μου. Αγαπώ την Ιταλία και την θεωρώ σπουδαία ηγέτιδα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε ερώτηση της εφημερίδας Corriere della Sera, σχετικά με την απόφαση της Ιταλίας να αποστείλει φρεγάτα στα χωρικά ύδατα της Κύπρου.