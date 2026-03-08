«Η Τζόρτζια Μελόνι είναι εξαιρετική ηγέτιδα», λέει ο Τραμπ στην Corriere della Sera, απαντώντας για την αποστολή φρεγάτας στην Κύπρο
«Η Τζόρτζια Μελόνι είναι εξαιρετική ηγέτιδα», λέει ο Τραμπ στην Corriere della Sera, απαντώντας για την αποστολή φρεγάτας στην Κύπρο

«Η  Μελόνι προσπαθεί πάντα να βοηθήσει και είναι φίλη μου. Αγαπώ την Ιταλία και την θεωρώ σπουδαία ηγέτιδα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος

«Η Μελόνι είναι εξαρετική ηγέτιδα, προσπαθεί πάντα να βοηθήσει», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Corriere della Sera.

«Η Τζόρτζια Μελόνι είναι μια εξαιρετική ηγέτιδα, προσπαθεί πάντα να βοηθήσει και είναι φίλη μου. Αγαπώ την Ιταλία και την θεωρώ σπουδαία ηγέτιδα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε ερώτηση της εφημερίδας Corriere della Sera, σχετικά με την απόφαση της Ιταλίας να αποστείλει φρεγάτα στα χωρικά ύδατα της Κύπρου.


