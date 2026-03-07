Συντρίμμια από ιρανικό βλήμα έπεσαν σε ουρανοξύστη στη Μαρίνα του Ντουμπάι, έβγαιναν καπνοί από τον 88ο όροφο
Είχε δοθεί εντολή εκκένωσης κτιρίων πριν τις αναχαιτίσεις πυραύλων που εκτόξευσε το Ιράν προς το Εμιράτο

Κτίρια γύρω από τη Μαρίνα του Ντουμπάι εκκενώθηκαν το Σάββατο, αφού συντρίμμια από αναχαιτίσεις ιρανικών βλημάτων προκάλεσαν ζημιές στην πρόσοψη ενός πολυώροφου κτιρίου στην πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Βίντεο που δημοσίευσε το πρακτορείο Nexta δείχνει καπνούς να βγαίνουν από τον 88ο όροφο ουρανοξύστη κοντά στην περιοχή.


Σε ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Γραφείο Τύπου του Ντουμπάι ανέφερε ότι κανείς δεν τραυματίστηκε στο περιστατικό.

Η Μαρίνα βρίσκεται κοντά σε πολλά τουριστικά αξιοθέατα και θεσμούς της πόλης, μεταξύ των οποίων το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Ντουμπάι και το Dubai Marina Mall.

Καθώς ο ήχος από τις αναχαιτίσεις αντηχούσε στην πόλη και άρχισαν οι εκκενώσεις, κάτοικοι του Ντουμπάι και του Αμπού Ντάμπι έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα προειδοποιήσεις για εισερχόμενους πυραύλους.

Τα πλήγματα σημειώθηκαν λίγο αφότου ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ Αλ Ναχιάν, προχώρησε σε εξαιρετικά σπάνιες δημόσιες δηλώσεις, περιγράφοντας το Ιράν ως «τον εχθρό».

«Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι όμορφα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι ένα πρότυπο προς μίμηση, αλλά σας λέω, μην ξεγελιέστε από αυτό», προειδοποίησε την Τεχεράνη κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε νοσοκομείο που περιθάλπει αμάχους τραυματισμένους από τα πλήγματα. «Το χέρι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων μπορεί να φτάσει μακριά και είναι ισχυρό, η σάρκα του είναι πικρή και δεν είμαστε εύκολη λεία».

Ο Πεζεσκιάν είχε υποσχεθεί ότι η Τεχεράνη δεν θα χτυπήσει ξανά γειτονικά κράτη

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν είχε σημειώσει νωρίτερα ότι η Τεχεράνη δεν έχει πρόθεση να επιτεθεί σε γειτονικές χώρες και ότι πλήγματα θα πραγματοποιούνται μόνο εάν από το έδαφός τους εκδηλωθεί επίθεση εναντίον του Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η σχετική απόφαση εγκρίθηκε από το μεταβατικό ηγετικό συμβούλιο της χώρας.

Ο Ιρανός πρόεδρος ζήτησε επίσης συγγνώμη από τα γειτονικά κράτη για ζημιές που ενδέχεται να προκλήθηκαν από τα πλήγματα των τελευταίων ημερών και κάλεσε τις χώρες της περιοχής να μην μετατραπούν σε «εργαλεία» του Ισραήλ ή των ΗΠΑ, αλλά να επιδιώξουν λύσεις μέσω της διπλωματίας.
