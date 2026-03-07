«Τα Εμιράτα βρίσκονται σε καιρό πολέμου», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΑΕ που χαρακτήρισε το Ιράν «εχθρό»

Μίλησε για πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος - «Το χέρι των ΗΑΕ μπορεί να φτάσει μακριά και είναι ισχυρό», είπε