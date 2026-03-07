Έργα στο δάσος, στήριξη στις κοινότητες και ιστορίες ανθρώπων που έμειναν, φρόντισαν, και επέμειναν όταν η φωτιά έσβησε
Λίγες εβδομάδες απομένουν για το μεγαλύτερο παγόβουνο του κόσμου, είχε μέγεθος διπλάσιο του Λονδίνου, δείτε βίντεο
Το A23a χαρίζει εντυπωσιακές εικόνες, καθώς πορεύτηκε για περισσότερα από 40 χρόνια στους ωκεανούς του πλανήτη, ενώ χαρακτηριστικό του μεγέθους του είναι ότι φαίνεται ξεκάθαρα ακόμη κι από το διάστημα
Χαρακτηριστικό του μεγέθους του είναι το γεγονός ότι κάλυπτε επιφάνεια μεγαλύτερη από το διπλάσιο της περιοχής του ευρύτερου Λονδίνου, αποτελώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά φαινόμενα της Ανταρκτικής.
Πορεία 40 ετών, ήταν κάποτε το μεγαλύτερο του κόσμουΣύμφωνα με το BBC, η ύπαρξη ενός από τα παλαιότερα παγόβουνα του πλανήτη φαίνεται να πλησιάζει στο τέλος της, ύστερα από μια εντυπωσιακή πορεία περίπου 40 ετών που παρακολουθούσαν στενά επιστήμονες από όλο τον κόσμο.
Το παγόβουνο, γνωστό ως A23a, υπήρξε για μεγάλο διάστημα το μεγαλύτερο στον κόσμο.
Δείτε βίντεο
Behold the A23a, the biggest iceberg glacier in the world! pic.twitter.com/lgiN2yRfq7— Domenico (@AvatarDomy) January 27, 2025
Ωστόσο, έπειτα από μια πορεία γεμάτη απρόβλεπτες αλλαγές κατεύθυνσης και συνεχείς μετακινήσεις, το A23a άρχισε να χάνει σταδιακά τη μάζα του. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, το παγόβουνο υπέστη σημαντική τήξη, ρωγμές και τελικά θεαματική διάλυση σε μικρότερα κομμάτια.
Χαρακτηριστικό του μεγέθους του είναι το πώς απεικονίζεται από το διάστημα, με την εικόνα να είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακή
The world’s former largest iceberg, A23a, is breaking apart in the South Atlantic Ocean 🧊 pic.twitter.com/fBdskQSJKD— sen (@sen) November 3, 2025
Η πορεία του αποτυπώνεται και σε χάρτες που παρουσιάζουν τη διαδρομή του από την Ανταρκτική προς τον Νότιο Ατλαντικό. Σε έναν χάρτη με σκούρο φόντο που επικεντρώνεται στον Νότιο Ατλαντικό Ωκεανό, με τη Νότια Αμερική στα δυτικά, την Αφρική στα ανατολικά και την Ανταρκτική στα νότια, μια ανοιχτόχρωμη μπλε γραμμή δείχνει τη διαδρομή που ακολούθησε το A23a καθώς κινήθηκε βόρεια από τις παγωμένες ακτές της Ανταρκτικής προς τα ανοικτά νερά του ωκεανού.
Διαβρώνεται λόγω της κλιματικής κρίσηςΣήμερα, πολύ μακριά από τις παγωμένες θάλασσες της Ανταρκτικής, ό, τι έχει απομείνει από το παγόβουνο διαβρώνεται από τα θερμότερα νερά των ωκεανών, λόγω της κλιματικής κρίσης. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι βρίσκεται πλέον στα τελευταία στάδια της ύπαρξής του και πιθανότατα δεν θα επιβιώσει περισσότερο από μερικές εβδομάδες.
El iceberg A23a, el más grande del mundo con 3,300 kilómetros cuadrados de superficie y 1,000 millones de toneladas, se ha detenido a 73 kilómetros de la Isla Georgia del Sur, Atlántico Sur, tras desplazarse desde la Antártida impulsado por corrientes oceánicas, según un grupo de… pic.twitter.com/glwJehC71t— Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) March 7, 2025
Αν και όλα τα παγόβουνα τελικά λιώνουν, οι ερευνητές μελετούν προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο διαλύθηκε το A23a. Στόχος τους είναι να κατανοήσουν καλύτερα πώς ενδέχεται να αντιδράσουν άλλα τμήματα της Ανταρκτικής καθώς το κλίμα της Γης μεταβάλλεται.
«Ήταν ένα εξαιρετικό ταξίδι»«Ήταν ένα εξαιρετικό ταξίδι», δήλωσε ο καθηγητής Μάικ Μέρεντιθ από το British Antarctic Survey στο Κέιμπριτζ. «Όμως πλέον βρίσκεται στα τελευταία του στάδια».
After 39 years, the world's biggest iceberg has broken up. The infamous A23a calved from the Filchner–Ronne Ice Shelf in 1986 and became the biggest iceberg on the planet.— The Weather Network (@weathernetwork) September 15, 2025
Watch more video: https://t.co/yGDljmt1Pd pic.twitter.com/lAAcBmzDar
Η ιστορία των τελευταίων μηνών του A23a αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα των μεταβολών που συντελούνται στις πολικές περιοχές και των επιπτώσεων που μπορεί να έχει η κλιματική αλλαγή στο μέλλον των πάγων της Ανταρκτικής.
