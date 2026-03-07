Λίγες εβδομάδες απομένουν για το μεγαλύτερο παγόβουνο του κόσμου, είχε μέγεθος διπλάσιο του Λονδίνου, δείτε βίντεο

El iceberg A23a, el más grande del mundo con 3,300 kilómetros cuadrados de superficie y 1,000 millones de toneladas, se ha detenido a 73 kilómetros de la Isla Georgia del Sur, Atlántico Sur, tras desplazarse desde la Antártida impulsado por corrientes oceánicas, según un grupo de… pic.twitter.com/glwJehC71t — Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) March 7, 2025

After 39 years, the world's biggest iceberg has broken up. The infamous A23a calved from the Filchner–Ronne Ice Shelf in 1986 and became the biggest iceberg on the planet.



Αν και όλα τα παγόβουνα τελικά λιώνουν, οι ερευνητές μελετούν προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο διαλύθηκε το A23a. Στόχος τους είναι να κατανοήσουν καλύτερα πώς ενδέχεται να αντιδράσουν άλλα τμήματα της Ανταρκτικής καθώς το κλίμα της Γης μεταβάλλεται.«Ήταν ένα εξαιρετικό ταξίδι», δήλωσε ο καθηγητής Μάικ Μέρεντιθ από το British Antarctic Survey στο Κέιμπριτζ. «Όμως πλέον βρίσκεται στα τελευταία του στάδια».Η ιστορία των τελευταίων μηνών του A23a αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα των μεταβολών που συντελούνται στις πολικές περιοχές και των επιπτώσεων που μπορεί να έχει η κλιματική αλλαγή στο μέλλον των πάγων της Ανταρκτικής.