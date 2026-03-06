Συνάντηση Χριστοδουλίδη με την επικεφαλής των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών, το παρασκήνιο
ΚΟΣΜΟΣ
Μυστικές υπηρεσίες Βρετανία Ανατολική Μεσόγειος

Συνάντηση Χριστοδουλίδη με την επικεφαλής των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών, το παρασκήνιο

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο - Η Blaise Metreweli είναι η πρώτη γυναίκα επικεφαλής της MI6

Συνάντηση Χριστοδουλίδη με την επικεφαλής των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών, το παρασκήνιο
Μανώλης Καλατζής
3 ΣΧΟΛΙΑ
Η παρουσία της επικεφαλής των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών στη Λευκωσία επιβεβαιώνει το αυξημένο ενδιαφέρον του Λονδίνου για την ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου.

Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία η συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με την επικεφαλής της βρετανικής μυστικής υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών, Blaise Metreweli, σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων στην περιοχή.

Η συνάντηση είχε ανακοινωθεί επισήμως χθες, ωστόσο λίγο αργότερα η ανακοίνωση αποσύρθηκε από το πρόγραμμα του Κύπριου Προέδρου, γεγονός που προσέδωσε στη συνάντηση χαρακτήρα διακριτικότητας.

Η πρώτη γυναίκα επικεφαλής της MI6

Η Blaise Metreweli ανέλαβε καθήκοντα επικεφαλής της Secret Intelligence Service, δηλαδή της βρετανικής Υπηρεσίας Μυστικών Πληροφοριών γνωστής ως MI6, το φθινόπωρο του 2025. Πρόκειται για την πρώτη γυναίκα που ηγείται της υπηρεσίας από την ίδρυσή της.

Η MI6 είναι υπεύθυνη για τη συλλογή πληροφοριών στο εξωτερικό και αποτελεί βασικό πυλώνα του βρετανικού μηχανισμού εθνικής ασφάλειας, με επιχειρησιακή δραστηριότητα σε δεκάδες χώρες.
Πριν από την ανάληψη της ηγεσίας της υπηρεσίας, η Metreweli κατείχε τη θέση της διευθύντριας τεχνολογίας και καινοτομίας, με αρμοδιότητα τον εκσυγχρονισμό των επιχειρησιακών εργαλείων και των τεχνολογικών δυνατοτήτων της υπηρεσίας πληροφοριών.

Το παρασκήνιο της επίσκεψης

Η επίσκεψη της επικεφαλής της MI6 στη Λευκωσία πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης αστάθειας στη Μέση Ανατολή και αυξημένων ανησυχιών για την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Κύπρος βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων λόγω της γεωγραφικής της θέσης αλλά και της παρουσίας των βρετανικών στρατιωτικών βάσεων στο Ακρωτήρι και στη Δεκέλεια, οι οποίες αποτελούν σημαντικό επιχειρησιακό κόμβο για τις επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου στην περιοχή.

Κλείσιμο
Αν και δεν έχουν δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες για την ατζέντα της συνάντησης, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται ζητήματα ασφάλειας, ανταλλαγής πληροφοριών και η ευρύτερη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η οποία επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Μανώλης Καλατζής
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης