Συνάντηση Χριστοδουλίδη με την επικεφαλής των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών, το παρασκήνιο

Η παρουσία της επικεφαλής των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών στη Λευκωσία επιβεβαιώνει το αυξημένο ενδιαφέρον του Λονδίνου για την ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου
.
Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία η συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη
με την επικεφαλής της βρετανικής μυστικής υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών, Blaise Metreweli, σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων στην περιοχή.
Η συνάντηση είχε ανακοινωθεί επισήμως χθες, ωστόσο λίγο αργότερα η ανακοίνωση αποσύρθηκε από το πρόγραμμα του Κύπριου Προέδρου, γεγονός που προσέδωσε στη συνάντηση χαρακτήρα διακριτικότητας.
Η πρώτη γυναίκα επικεφαλής της MI6
Η Blaise Metreweli ανέλαβε καθήκοντα επικεφαλής της Secret Intelligence Service, δηλαδή της βρετανικής Υπηρεσίας Μυστικών Πληροφοριών γνωστής ως MI6, το φθινόπωρο του 2025. Πρόκειται για την πρώτη γυναίκα που ηγείται της υπηρεσίας από την ίδρυσή της.
Η MI6 είναι υπεύθυνη για τη συλλογή πληροφοριών στο εξωτερικό και αποτελεί βασικό πυλώνα του βρετανικού μηχανισμού εθνικής ασφάλειας, με επιχειρησιακή δραστηριότητα σε δεκάδες χώρες.
Πριν από την ανάληψη της ηγεσίας της υπηρεσίας, η Metreweli κατείχε τη θέση της διευθύντριας τεχνολογίας και καινοτομίας, με αρμοδιότητα τον εκσυγχρονισμό των επιχειρησιακών εργαλείων και των τεχνολογικών δυνατοτήτων της υπηρεσίας πληροφοριών.
Το παρασκήνιο της επίσκεψης
Η επίσκεψη της επικεφαλής της MI6 στη Λευκωσία πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης αστάθειας στη Μέση Ανατολή και αυξημένων ανησυχιών για την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.
Η Κύπρος βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων λόγω της γεωγραφικής της θέσης αλλά και της παρουσίας των βρετανικών στρατιωτικών βάσεων στο Ακρωτήρι και στη Δεκέλεια, οι οποίες αποτελούν σημαντικό επιχειρησιακό κόμβο για τις επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου στην περιοχή.
Αν και δεν έχουν δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες για την ατζέντα της συνάντησης, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται ζητήματα ασφάλειας, ανταλλαγής πληροφοριών και η ευρύτερη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η οποία επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.