Βρετανός πιλότος περιγράφει πώς κατέρριψε drone Shahed από F-35, το γιόρτασε με μία κυπριακή μπίρα

Μια «μικρή σελίδα ιστορίας» έγραψε, σύμφωνα με τον Guardian
, ο βρετανός πιλότος
ο οποίος το βράδυ της Δευτέρας πάνω από την Ιορδανία έγινε ο πρώτος χειριστής F-35
που κατέρριψε drones
Shahed με μαχητικό stealth της Βασιλικής Αεροπορίας της Βρετανίας.
Ο πιλότος έκανε την κατάρριψη με δύο πυραύλους Asraam
κατά τη διάρκεια 4ωρης πτήσης μαζί με δύο Typhoons.
Όπως είπε «ήταν πολύ υψηλό το ρίσκο καθώς σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι εύκολο να χτυπήσεις κατά λάθος έναν φιλικό στόχο».
«Υπάρχουν πολλά μέσα από την Αμερική και το Ισραήλ που πηγαίνουν και έρχονται από την περιοχή των επιχειρήσεων. Γι' αυτό με απασχολεί λίγο περισσότερο να τα αναγνωρίσω πρώτα πριν ρίξω, αλλά είχαμε αρκετό χρόνο να το κάνουμε αυτό, εγώ και τα Typhoon που ήταν στον αέρα εκείνη τη στιγμή» είπε στον Guardian
.
Περιγράφοντας τις σκέψεις και τα συναισθήματα εκείνων των στιγμών, εξήγησε ότι δεν υπήρχε χρόνος για εορτασμούς καθώς άμεση προτεραιότητα ήταν να στρίψουν τα αεροσκάφη για να βεβαιωθούν ότι δεν έρχονταν άλλα προς το μέρος τους: «Είσαι πιο ανήσυχος για το αν έχεις χτυπήσει το σωστό στόχο. Βεβαιώνεσαι ότι έχεις τοποθετήσει τα αεροσκάφη στα σωστά σημεία. Δεν είναι μια αίσθηση επιτυχίας. Απλά φεύγω από τη μέση και επιστρέφω στη δουλειά μου».
Ο πιλότος είχε απογειωθεί από την βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου
εξηγώντας ότι το drone που προκάλεσε ζημιές στη βάση το βράδυ της Κυριακής
είχε αποφύγει τα αμυντικά συστήματα της βάσης, πιθανώς λόγω του μικρού μεγέθους και της χαμηλής ταχύτητάς του, και αυτό έκανε την αναχαίτισή του ιδιαίτερα δύσκολη.
«Επειδή είναι τόσο μικρά και δύσκολο να ανιχνευθούν, δεν ξέρουμε αν υπάρχουν άλλα εκεί έξω και όταν πρέπει να γυρίσεις το αεροσκάφος σου για να τα καταρρίψεις, αυτό που δεν κάνεις είναι να γυρίσεις το ραντάρ σου πίσω από όπου ήρθαν για να προσπαθήσεις να βρεις το επόμενο», είπε.
Ωστόσο, τα drones που κατέρριψε, είπε, ήταν «πολύ διαφορετικά» από αυτό που χτύπησε τη βάση 24 ώρες νωρίτερα, κάτι που μπορεί να υποδηλώνει ότι είχαν εκτοξευθεί από διαφορετικό αντίπαλο.
Επιστρέφοντας, πάντως, στο σπίτι του τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης ήπιε μια κυπριακή μπίρα Keo: «Πίνουμε μια μπίρα την αυγή και μετά έπρεπε να πάω για ύπνο, γιατί ήμουν σε υπηρεσία την επόμενη μέρα. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε αρκετά υψηλό επιχειρησιακό ρυθμό. Οπότε, όταν όλα αυτά τελειώσουν, όποτε και αν τελειώσουν, είμαι σίγουρος ότι θα το γιορτάσουμε όπως πρέπει».