Μικρό drone χτύπησε τη βρετανική βάση στη Κύπρο, δεν υπάρχουν θύματα, μόνο υλικές ζημιές
Μαχητικά αεροσκάφη Typhoon και άλλα μέσα ενεργοποιήθηκαν για αναχαίτιση πιθανών επιθέσεων - Μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής - Άδεια Στάρμερ στις ΗΠΑ για «αμυντικά» πλήγματα από βρετανικό έδαφος
Σύμφωνα με πληροφορίες του politis.com μήνυμα που έλαβαν οι πολίτες της περιοχής αναφέρει πως ένα μικρό drone προσέκρουσε στον αεροδιάδρομο της RAF Akrotiri και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν κινητοποιηθεί. Δεν υπάρχουν τραυματισμοί, αλλά έχουν σημειωθεί μικρές υλικές ζημιές.
«Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή για την ασφάλεια. Παρακαλείστε να επιστρέψετε στις οικίες σας και να παραμείνετε εντός μέχρι νεότερης επίσημης ανακοίνωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από βαριά, συμπαγή έπιπλα. Παρακαλείστε να αναμείνετε περαιτέρω οδηγίες.
Αρχικά δημοσιογραφικές πληροφορίες ανέφεραν πως ένα ιρανικό drone προσέκρουσε στη βάση, προκαλώντας τουλάχιστον μικρές ζημιές στο διάδρομο προσγείωσης, ενώ μαχητικά αεροσκάφη Typhoon και άλλα μέσα είχαν ενεργοποιηθεί για αναχαίτιση πιθανών επιθέσεων. Ανεπιβεβαίωτες αναφορές σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άρθρα κάνουν λόγο για πιθανό drone τύπου Shahed 136, ένα μη επανδρωμένο επιθετικό σκάφος που έχει χρησιμοποιηθεί σε πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις στη Μέση Ανατολή
Ανακοίνωση του βρετανικού υπουργείου Άμυνας
«Οι ένοπλες δυνάμεις μας αντιδρούν σε φερόμενο πλήγμα drone στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι, στην Κύπρο, που έγινε τα μεσάνυχτα», δήλωσε εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Άμυνας, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για τοπική ώρα Κύπρου και ώρα Ελλάδας.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε υλικές ζημιές, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ενώ οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν τα δεδομένα του περιστατικού.
Cyprus at war pic.twitter.com/4cLnTHMk2B— Lebanese Fella 🇱🇧🇺🇦🇫🇷 (@LbfIntel) March 1, 2026
Οδηγίες παραμονής σε εσωτερικούς χώρουςΣύμφωνα με την εφημερίδα Cyprus Mail, το προσωπικό των βάσεων ενημερώθηκε για την ύπαρξη απειλής και έλαβε οδηγίες να επιστρέψει άμεσα στις οικίες του και να παραμείνει σε εσωτερικούς χώρους «μέχρι νεωτέρας». Όσοι βρίσκονταν εντός των εγκαταστάσεων κλήθηκαν να απομακρυνθούν από παράθυρα και να καλυφθούν πίσω ή κάτω από βαριά και συμπαγή έπιπλα, αναμένοντας περαιτέρω οδηγίες.
Το ισραηλινό Channel 14 ανέφερε ότι υπάρχει «υποψία αεροπορικού δυστυχήματος» στη βάση και προσθέτει ότι ακούστηκε δυνατή έκρηξη στην περιοχή ενώ σήμανε συναγερμός.
⚡️#BREAKING Israel's Channel 14 reports: A suspected plane crash at the British Royal Air Force base in Akrotiri, Cyprus. A loud explosion was heard in the area, and alarms were triggered at the base as aircraft took off.— War Monitor (@WarMonitors) March 1, 2026
⚡️#BREAKING Israel’s Red Alert System: Possible drone strike at the British Royal Air Force Akrotiri base in Cyprus.— War Monitor (@WarMonitors) March 1, 2026
Faytuks Network: We managed to find this video from a live camera in Cyprus from around 30 minutes ago pic.twitter.com/5JpdztSrYY— Faytuks Network (@FaytuksNetwork) March 1, 2026
BREAKING: ALERT SENT TO BRITISH FORCES IN CYPRUS WARNING OF AN “IMMINENT SECURITY THREAT,” URGING PERSONNEL TO TAKE SHELTER pic.twitter.com/JiD5VNhjnS— Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 1, 2026
Απογείωση μαχητικών και αναφορές για ιρανικό πλήγμαΔύο μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter Typhoon της Βασιλικής Αεροπορίας, καθώς και ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού Airbus KC2 Voyager, φέρεται να απογειώθηκαν από τη βάση RAF Ακρωτηρίου, έπειτα από αναφορές ότι ιρανικό τηλεκατευθυνόμενο αερόχημα ή πύραυλος έπληξε τη βάση.
Την Κυριακή, βρετανικά μαχητικά κατέρριψαν ιρανικό μη επανδρωμένο αερόχημα που κατευθυνόταν προς το Κατάρ, στο πλαίσιο συντονισμένων αμυντικών επιχειρήσεων.
#RAF Royal Air Force - Middle East Activity— Armchair Admiral 🇬🇧 (@ArmchairAdml) March 1, 2026
1 March - 2240z
Eurofighter Typhoon FGR.4 2x#43C782 ZK359 - LEROY 11#43C798 ZK370 - LEROY 12
At least two Typhoon FGR.4 appears to have been scrambled after reports of drone activity at RAF Akrotiri in Cyprus.@MATA_osint… https://t.co/8Sh0bMGCO5 pic.twitter.com/j3nuA2s7sl
Το πρωί της Κυριακής ο Βρετανός υπουργός Αμυνας Τζον Χίλι είχε κάνει γνωστό ότι δύο (κατά τα φαινόμενα ιρανικοί) πύραυλοι εκτοξεύτηκαν με κατεύθυνση προς την Κύπρο, πληροφορία που διέψευσε ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης. Εξάλλου πηγές στη Λευκωσία ανέφεραν στο protothema.gr ότι τα συστήματα αεράμυνας της Κυπριακής Εθνικής Φρουράς δεν εντόπισαν κανέναν κίνδυνο ενώ άγνοια για εκτόξευση πυραύλων προς την Κύπρο εκφράζουν και πηγές των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων.
