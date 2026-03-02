Μικρό drone χτύπησε τη βρετανική βάση στη Κύπρο, δεν υπάρχουν θύματα, μόνο υλικές ζημιές

Κλείσιμο

Οδηγίες παραμονής σε εσωτερικούς χώρους

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τα μεσάνυχτα της Κυριακής στη βρετανική αεροπορική βάση RAF Ακρωτηρίου στη Λεμεσό της Κύπρου, μετά από αναφορές ότι η εγκατάσταση πιθανόν δέχθηκε πλήγμα από ιρανικό drone, σε ένα επεισόδιο που συνέβη περίπου μία ώρα αφότου ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έδωσε άδεια στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιούν βρετανικές βάσεις για «αμυντικά» πλήγματα κατά ιρανικών πυραυλικών στόχων.Σύμφωνα με πληροφορίες του politis.com μήνυμα που έλαβαν οι πολίτες της περιοχής αναφέρει πως ένα μικρό drone προσέκρουσε στον αεροδιάδρομο της RAF Akrotiri και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν κινητοποιηθεί. Δεν υπάρχουν τραυματισμοί, αλλά έχουν σημειωθεί μικρές υλικές ζημιές.«Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή για την ασφάλεια. Παρακαλείστε να επιστρέψετε στις οικίες σας και να παραμείνετε εντός μέχρι νεότερης επίσημης ανακοίνωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από βαριά, συμπαγή έπιπλα. Παρακαλείστε να αναμείνετε περαιτέρω οδηγίες.Ένα μικρό drone προσέκρουσε στον αεροδιάδρομο της RAF Akrotiri και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν κινητοποιηθεί. Δεν υπάρχουν τραυματισμοί, αλλά έχουν σημειωθεί μικρές υλικές ζημιές. Ωστόσο, το περιστατικό βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Παρακαλείστε να παραμείνετε στη θέση σας και να αναμένετε περαιτέρω οδηγίες.Ωστόσο, το περιστατικό βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Παρακαλείστε να παραμείνετε στη θέση σας και να αναμένετε περαιτέρω οδηγίες».Αρχικά δημοσιογραφικές πληροφορίες ανέφεραν πως ένα ιρανικό drone προσέκρουσε στη βάση, προκαλώντας τουλάχιστον μικρές ζημιές στο διάδρομο προσγείωσης, ενώ μαχητικά αεροσκάφη Typhoon και άλλα μέσα είχαν ενεργοποιηθεί για αναχαίτιση πιθανών επιθέσεων. Ανεπιβεβαίωτες αναφορές σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άρθρα κάνουν λόγο για πιθανό drone τύπου Shahed 136, ένα μη επανδρωμένο επιθετικό σκάφος που έχει χρησιμοποιηθεί σε πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις στη Μέση Ανατολή«Οι ένοπλες δυνάμεις μας αντιδρούν σε φερόμενο πλήγμα drone στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι, στην Κύπρο, που έγινε τα μεσάνυχτα», δήλωσε εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Άμυνας, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για τοπική ώρα Κύπρου και ώρα Ελλάδας.Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε υλικές ζημιές, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ενώ οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν τα δεδομένα του περιστατικού.Σύμφωνα με την εφημερίδα Cyprus Mail, το προσωπικό των βάσεων ενημερώθηκε για την ύπαρξη απειλής και έλαβε οδηγίες να επιστρέψει άμεσα στις οικίες του και να παραμείνει σε εσωτερικούς χώρους «μέχρι νεωτέρας». Όσοι βρίσκονταν εντός των εγκαταστάσεων κλήθηκαν να απομακρυνθούν από παράθυρα και να καλυφθούν πίσω ή κάτω από βαριά και συμπαγή έπιπλα, αναμένοντας περαιτέρω οδηγίες.Το ισραηλινό Channel 14 ανέφερε ότιστη βάση και προσθέτει ότι ακούστηκε δυνατή έκρηξη στην περιοχή ενώ σήμανε συναγερμός.