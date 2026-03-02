Μικρό drone χτύπησε τη βρετανική βάση στη Κύπρο, δεν υπάρχουν θύματα, μόνο υλικές ζημιές
Μικρό drone χτύπησε τη βρετανική βάση στη Κύπρο, δεν υπάρχουν θύματα, μόνο υλικές ζημιές

Μαχητικά αεροσκάφη Typhoon και άλλα μέσα ενεργοποιήθηκαν για αναχαίτιση πιθανών επιθέσεων - Μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής - Άδεια Στάρμερ στις ΗΠΑ για «αμυντικά» πλήγματα από βρετανικό έδαφος

Μικρό drone χτύπησε τη βρετανική βάση στη Κύπρο, δεν υπάρχουν θύματα, μόνο υλικές ζημιές
Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τα μεσάνυχτα της Κυριακής στη βρετανική αεροπορική βάση RAF Ακρωτηρίου στη Λεμεσό της Κύπρου, μετά από αναφορές ότι η εγκατάσταση πιθανόν δέχθηκε πλήγμα από ιρανικό drone, σε ένα επεισόδιο που συνέβη περίπου μία ώρα αφότου ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έδωσε άδεια στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιούν βρετανικές βάσεις για «αμυντικά» πλήγματα κατά ιρανικών πυραυλικών στόχων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του politis.com  μήνυμα που έλαβαν οι πολίτες της περιοχής αναφέρει πως ένα μικρό drone προσέκρουσε στον αεροδιάδρομο της RAF Akrotiri και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν κινητοποιηθεί. Δεν υπάρχουν τραυματισμοί, αλλά έχουν σημειωθεί μικρές υλικές ζημιές.

«Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή για την ασφάλεια. Παρακαλείστε να επιστρέψετε στις οικίες σας και να παραμείνετε εντός μέχρι νεότερης επίσημης ανακοίνωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από βαριά, συμπαγή έπιπλα. Παρακαλείστε να αναμείνετε περαιτέρω οδηγίες. 

Ένα μικρό drone προσέκρουσε στον αεροδιάδρομο της RAF Akrotiri και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν κινητοποιηθεί. Δεν υπάρχουν τραυματισμοί, αλλά έχουν σημειωθεί μικρές υλικές ζημιές. Ωστόσο, το περιστατικό βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Παρακαλείστε να παραμείνετε στη θέση σας και να αναμένετε περαιτέρω οδηγίες.

Ωστόσο, το περιστατικό βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Παρακαλείστε να παραμείνετε στη θέση σας και να αναμένετε περαιτέρω οδηγίες».

Μικρό drone χτύπησε τη βρετανική βάση στη Κύπρο, δεν υπάρχουν θύματα, μόνο υλικές ζημιές


Αρχικά δημοσιογραφικές πληροφορίες ανέφεραν πως ένα ιρανικό drone προσέκρουσε στη βάση, προκαλώντας τουλάχιστον μικρές ζημιές στο διάδρομο προσγείωσης, ενώ μαχητικά αεροσκάφη Typhoon και άλλα μέσα είχαν ενεργοποιηθεί για αναχαίτιση πιθανών επιθέσεων. Ανεπιβεβαίωτες αναφορές σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άρθρα κάνουν λόγο για πιθανό drone τύπου Shahed 136, ένα μη επανδρωμένο επιθετικό σκάφος που έχει χρησιμοποιηθεί σε πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις στη Μέση Ανατολή

Ανακοίνωση του βρετανικού υπουργείου Άμυνας

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας αντιδρούν σε φερόμενο πλήγμα drone στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι, στην Κύπρο, που έγινε τα μεσάνυχτα», δήλωσε εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Άμυνας, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για τοπική ώρα Κύπρου και ώρα Ελλάδας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε υλικές ζημιές, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ενώ οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν τα δεδομένα του περιστατικού.

Οδηγίες παραμονής σε εσωτερικούς χώρους

Σύμφωνα με την εφημερίδα Cyprus Mail, το προσωπικό των βάσεων ενημερώθηκε για την ύπαρξη απειλής και έλαβε οδηγίες να επιστρέψει άμεσα στις οικίες του και να παραμείνει σε εσωτερικούς χώρους «μέχρι νεωτέρας». Όσοι βρίσκονταν εντός των εγκαταστάσεων κλήθηκαν να απομακρυνθούν από παράθυρα και να καλυφθούν πίσω ή κάτω από βαριά και συμπαγή έπιπλα, αναμένοντας περαιτέρω οδηγίες.

Το ισραηλινό Channel 14 ανέφερε ότι υπάρχει «υποψία αεροπορικού δυστυχήματος» στη βάση και προσθέτει ότι ακούστηκε δυνατή έκρηξη στην περιοχή ενώ σήμανε συναγερμός.

Άλλες πληροφορίες, επίσης από το Ισραήλ, μιλούν για πτώση drone.

Η κυπριακή εφημερίδα «Πολίτης» κάνει λόγο για «πτώση άγνωστου αντικειμένου εντός της στρατιωτικής περιφραγμένης περιοχής στο Ακρωτήρι».

Η βάση αντιμετώπισε «απειλή ασφαλείας», αναφέρει από την πλευρά του το Cyprus Mail. Το προσωπικό κλήθηκε να επιστρέψει στις κατοικίες του και να μείνει σε κλειστούς χώρους, μακριά από παράθυρα σε αναμονή νεότερων οδηγιών.

Το κυπριακό SigmaLive επισημαίνει ότι δεν είναι γνωστό αν η απειλή που ενεργοποίησε τον συναγερμό είναι προληπτικό μέτρο στο πλαίσιο ευρύτερης περιφερειακής έντασης. Προσθέτει ακόμη ότι προσπάθησε να μιλήσει με αρμόδιες πηγές χωρίς ανταπόκριση.

Απογείωση μαχητικών και αναφορές για ιρανικό πλήγμα

Δύο μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter Typhoon της Βασιλικής Αεροπορίας, καθώς και ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού Airbus KC2 Voyager, φέρεται να απογειώθηκαν από τη βάση RAF Ακρωτηρίου, έπειτα από αναφορές ότι ιρανικό τηλεκατευθυνόμενο αερόχημα ή πύραυλος έπληξε τη βάση.

Την Κυριακή, βρετανικά μαχητικά κατέρριψαν ιρανικό μη επανδρωμένο αερόχημα που κατευθυνόταν προς το Κατάρ, στο πλαίσιο συντονισμένων αμυντικών επιχειρήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε δηλώσει ότι η Βρετανία δίνει την άδεια στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσει βάσεις της για τις επιθέσεις κατά του Ιράν, χωρίς να είναι σαφές αν αυτό αφορά συγκεκριμένες εγκαταστάσεις ή όλες.

Το πρωί της Κυριακής ο Βρετανός υπουργός Αμυνας Τζον Χίλι είχε κάνει γνωστό ότι δύο (κατά τα φαινόμενα ιρανικοί) πύραυλοι εκτοξεύτηκαν με κατεύθυνση προς την Κύπρο, πληροφορία που διέψευσε ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης. Εξάλλου πηγές στη Λευκωσία ανέφεραν στο protothema.gr ότι τα συστήματα αεράμυνας της Κυπριακής Εθνικής Φρουράς δεν εντόπισαν κανέναν κίνδυνο ενώ άγνοια για εκτόξευση πυραύλων προς την Κύπρο εκφράζουν και πηγές των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων.
