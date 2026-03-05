Όχι στον πόλεμο, ο λαός του Λιβάνου μπορεί να υπολογίζει στην πλήρη υποστήριξή μας, λέει ο Πέδρο Σάντσεθ
Ο Ισπανός πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Λιβάνου
Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος έχει έρθει σε σύγκρουση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τον πόλεμο κατά του Ιράν, επικρίνει την κλιμάκωση της ισραηλινής επέμβασης στο Λίβανο, η οποία έχει προκαλέσει τον εκτοπισμό χιλιάδων ανθρώπων.
«Μόλις μίλησα με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, για τη σοβαρή κατάσταση στη Βηρυτό και στο υπόλοιπο της χώρας. Ο λαός του Λιβάνου μπορεί να υπολογίζει στην πλήρη υποστήριξή μας και στην ανθρωπιστική βοήθεια προς τους χιλιάδες εκτοπισμένους. Αρκετά με τις κλιμακώσεις. Όχι άλλη καταστροφή. Όχι στον πόλεμο», έγραψε ο Ισπανός πρόεδρος στο Twitter.
Acabo de hablar con el presidente de Líbano Joseph Aoun sobre la grave situación en Beirut y el resto del país.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 5, 2026
El pueblo libanés puede contar con nuestro apoyo total y asistencia humanitaria a los miles de desplazados.
Basta ya de escaladas. No más destrucción. No a la guerra.
