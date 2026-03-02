Οι φωνές του Αραγτσί σε Γουίτκοφ - Κούσνερ στη συνάντηση της Γενεύης, πριν αποφασίσει ο Τραμπ την επίθεση στο Ιράν
Οι φωνές του Αραγτσί σε Γουίτκοφ - Κούσνερ στη συνάντηση της Γενεύης, πριν αποφασίσει ο Τραμπ την επίθεση στο Ιράν

«Αν προτιμάτε, μπορώ να φύγω» φέρεται να είπε ο απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ στον Ιρανό ΥΠΕΞ

Μάριος Παρλιάρος
Σε υψηλούς τόνους σημειώθηκε η συνάντηση της αμερικανικής με την ιρανική αντιπροσωπεία στη Γενεύη την Πέμπτη, με βασικό αντικείμενο το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το NBC News, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, που συμμετείχε στις συνομιλίες, ύψωσε τη φωνή του στον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Επικαλούμενο ανώτερο αξιωματούχο, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο Αραγτσί άρχισε να φωνάζει στον Γουίτκοφ και στον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, με τον Ιρανό διπλωμάτη να ισχυρίζεται ότι η χώρα του έχει «αναφαίρετο δικαίωμα» στον εμπλουτισμό ουρανίου και να προκαλεί τον Γουίτκοφ να απαντήσει ότι οι ΗΠΑ έχουν «αναφαίρετο δικαίωμα» να σταματήσουν το Ιράν.

«Αν προτιμάτε, μπορώ να φύγω», φέρεται να είπε ο Γουίτκοφ στον Αραγτσί, με την ίδια πηγή να επισημαίνει πως τα μέλη της αμερικανικής αντιπροσωπείας ενημέρωσαν στη συνέχεια τον Τραμπ, ο οποίος δεν έκρυψε την «αμηχανία» του γι' αυτή την εξέλιξη.

Μερικές ώρες αργότερα, το πρωί του Σαββάτου, οι ΗΠΑ βρισκόταν σε πόλεμο με το Ιράν. Οι «μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις» κατά του Ιράν έχουν ξεκινήσει, δήλωσε ο Τραμπ σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στις 2:30 π.μ. (ώρα ΗΠΑ) στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Η απόφαση του Αμερικανού προέδρου να επιτεθεί στην Τεχεράνη  και να εξοντώσει την ηγεσία της ήρθε μετά από παρατεταμένες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών, οι οποίες τον άφησαν απογοητευμένο και πεπεισμένο ότι μια διπλωματική λύση δεν ήταν εφικτή.

Κλείσιμο
«Δεν ήταν διατεθειμένοι να σταματήσουν την πυρηνική τους έρευνα», δήλωσε ο Τραμπ. «Δεν ήταν διατεθειμένοι να δηλώσουν ότι δεν θα αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Πολύ απλό» πρόσθεσε. Τα υπόλοιπα, είναι ιστορία....
