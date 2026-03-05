Η Φινλανδία αίρει την απαγόρευση εγκατάστασης πυρηνικών όπλων στο έδαφός της
ΚΟΣΜΟΣ
Φινλανδία Πυρηνικά όλα Ρωσία Ιράν Μέση Ανατολή

Η Φινλανδία αίρει την απαγόρευση εγκατάστασης πυρηνικών όπλων στο έδαφός της

Οι αυξημένες απειλές από τη Ρωσία με την οποία συνορεύει η σκανδιναβική χώρα και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ωθούν την κυβέρνηση να φέρει προς ψήφιση την κατάργηση νόμου του 1987

Η Φινλανδία αίρει την απαγόρευση εγκατάστασης πυρηνικών όπλων στο έδαφός της
4 ΣΧΟΛΙΑ
Η Φινλανδία σχεδιάζει να άρει την επί χρόνια ισχύουσα απαγόρευση εγκατάστασης πυρηνικών όπλων στο έδαφος της, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση, ευθυγραμμιζόμενη με τους σκανδιναβούς γείτονες της σε μια κίνηση που θα μπορούσε να ανοίξει τις πόρτες για την ανάπτυξη ατομικών βομβών σε φινλανδικό έδαφος εν καιρώ πολέμου.

Ο Νόμος περί Πυρηνικής Ενέργειας της Φινλανδίας που ψηφίστηκε το 1987 και απαγορεύει την εισαγωγή, την κατασκευή, κατοχή και πυροδότηση πυρηνικών εκρηκτικών στο έδαφος της, είχε θεωρηθεί από ορισμένους Φινλανδούς ως μια ρήτρα που θα ωφελούσε μόνο τη Ρωσία σε περίπτωση που γίνει ποτέ πόλεμος.

«Αναγκαία η τροπολογία»

Ενώ η Φινλανδία παρέμεινε ουδέτερη κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, το 2023 έγινε μέλος της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ, σε απάντηση στην πλήρους κλίμακας εισβολή της πυρηνικά εξοπλισμένης Ρωσίας στην Ουκρανία που έγινε το 2022.

« Η τροπολογία είναι αναγκαία για να καταστεί δυνατή η στρατιωτική άμυνα της Φινλανδίας ως μέρος της συμμαχίας και να αξιοποιηθεί πλήρως η αποτροπή και η συλλογική άμυνα του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Φινλανδίας Άντι Χάκανεν κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η προτεινόμενη αλλαγή θα τεθεί εν συνεχεία σε ψηφοφορία στο κοινοβούλιο όπου η δεξιά κυβέρνηση συνασπισμού έχει την πλειοψηφία.

Οι γείτονες χώρες Σουηδίας, Δανία και Νορβηγία έχουν υιοθετήσει πολιτικές κατά της εγκατάστασης πυρηνικών όπλων στα εδάφη τους σε καιρό ειρήνης, αλλά δεν έχουν νομοθετικές απαγορεύεις σε περίοδο πολέμου.

Αυξημένες οι απειλές από τη Ρωσία

Η Γαλλία και η Γερμανία, σύμμαχες χώρες του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσαν την Δευτέρα τα σχέδια τους να εμβαθύνουν την συνεργασία με τους ευρωπαίους εταίρους στο ζήτημα της πυρηνικής αποτροπής, σηματοδοτώντας μια αλλαγή πολιτικής καθώς η ευρωπαϊκή ήπειρος αντιμετωπίζει αυξανόμενες απειλές από τη Ρωσία και αστάθεια που σχετίζεται με τη σύγκρουση στο Ιράν.

Το δόγμα της Σουηδίας συνίσταται στη μη μόνιμη στάθμευση ξένων στρατευμάτων ή πυρηνικών όπλων στο έδαφος της σε περίοδο ειρήνης, είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα στους δημοσιογράφους ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να φιλοξενήσει η χώρα του γαλλικά πυρηνικά όπλα.

Κλείσιμο
«Αν βρισκόμασταν σε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση, η συγκεκριμένη διατύπωση δεν θα ίσχυε», δήλωσε ο Κρίστερσον.

Η Φινλανδία μοιράζεται σύνορα μήκους 1.340 χιλιομέτρων με τη Ρωσία και το 2024 υπέγραψε αμυντικό σύμφωνο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο της επιτρέπει να χρησιμοποιεί 15 από τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις και ζώνες της Φινλανδίας.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης