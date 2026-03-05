Τα πολεμικά παίγνια της Τεχεράνης: Εξαντλούνται τα πυραυλικά της αποθέματα ή κάνει «οικονομία» για μία σύγκρουση διαρκείας; Τι λένε οι ειδικοί
Τα πολεμικά παίγνια της Τεχεράνης: Εξαντλούνται τα πυραυλικά της αποθέματα ή κάνει «οικονομία» για μία σύγκρουση διαρκείας; Τι λένε οι ειδικοί
Δυτικοί αξιωματούχοι μιλούν για ξεκάθαρο περιορισμό στα πυραυλικά αποθέματα των Ιρανών - Δεν αποκλείεται, ωστόσο, να αποτελεί στρατηγική επιλογή το μεγαλύτερος βάρος στα φθηνότερα drones Shahed
Για σαφή αντίκτυπο στην ικανότητα του βαλλιστικού προγράμματος του Ιράν μετά τη σωρεία ισραηλινο-αμερικανικών επιδρομών, κάνουν λόγο Δυτικοί αξιωματούχοι στους Financial Times, σχολιάζοντας το γεγονός πως η συχνότητα εκτοξεύσεων έχει μειωθεί από την αρχή του πολέμου, το περασμένο Σάββατο.
Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η στρατηγική της Ουάσινγκτον και του Τελ Αβίβ να χρησιμοποιούν στρατιωτικά αεροσκάφη για την παρακολούθηση και καταστροφή πυραυλικών εκτοξευτών (το Ισραήλ δήλωσε σήμερα πως έχει καταστρέψει περίπου 300) και αποθεμάτων όπλων στο έδαφος του Ιράν αποδεικνύεται επιτυχής.
«Αρχίζουμε να βλέπουμε μείωση των ιρανικών επιθέσεων με πυραύλους, και αυτό οφείλεται στη δουλειά που κάνουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ για την καταστροφή αυτών των εκτοξευτών και την επίθεση σε αυτά τα συστήματα» είπε ένας από τους αξιωματούχους στην εφημερίδα, για να προσθέσει: «Εκτιμούμε, πάντως, ότι το Ιράν έχει αρκετές ακόμη μέρες ικανότητας να συνεχίσει τις δραστηριότητές του».
Η πρώην σύμβουλος πληροφοριών της βρετανικής κυβέρνησης, Λινέτ Νουσμπάχερ, ανέφερε ότι η μείωση των εκτοξεύσεων βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι έγινε πιο δύσκολο για τη χώρα να τους εκτοξεύσει. «Οι διοικητές των ιρανικών πυραύλων εκτοξεύουν, ανακατευθύνουν, εγκαθιστούν, ανεφοδιάζουν και εκτοξεύουν ξανά, όσο πιο γρήγορα μπορούν. Το πρόβλημά τους είναι ότι αυτό που μπορούν να κάνουν γρήγορα, έχει γίνει πιο αργό» σημείωσε και προσέθεσε: «Οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί κατέστρεψαν τις πλατφόρμες εκτόξευσης, τους πυραύλους, το υγρό καύσιμο για πυραύλους και το ντίζελ που χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία των πλατφορμών εκτόξευσης. Όλα αυτά εξαντλήθηκαν».
Μήπως είναι στρατηγική μανούβρα της Τεχεράνης;
Ωστόσο, η εφημερίδα υποδεικνύει ένα άλλο ενδεχόμενο σενάριο: ότι η μείωση του ρυθμού εκτοξεύσεων πυραύλων «μπορεί να αποτελεί συνειδητή στρατηγική του Ιράν, για να διατηρήσει τα πυρομαχικά του για έναν πιο μακροχρόνιο πόλεμο».
Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι περιέγραψαν τις αργές και σταθερές εκτοξεύσεις πυραύλων του Ιράν το Σάββατο ως στρατηγική «νέφους», λέγοντας ότι φαίνεται να έχουν σχεδιαστεί για να φθείρουν τους πυραύλους αντιπυραυλικής άμυνας, που αποτελούν μέρος των συστημάτων αεράμυνας.
«Η μείωση του ρυθμού εκτοξεύσεων μπορεί να υποδεικνύει μια πολιτική συντήρησής τους, όπως είδαμε στο τέλος του πολέμου του Ιουνίου πέρυσι» μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, σχολίασε αναλυτής.
Στην πραγματικότητα, ο χαμηλός ρυθμός εκτοξεύσεων μπορεί να αποτελεί «στρατηγική πολέμου», σύμφωνα με τον Ντέκερ Εφλέιθ, αναλυτή στο Κέντρο Ναυτικών Αναλύσεων. Ωστόσο, όπως είπε, το Ιράν «είχε ελάχιστες επιλογές εκτός από το να ακολουθήσει αυτή την προσέγγιση», καθώς «πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι στρατηγική επιλογής· είναι η μόνη διαθέσιμη στρατηγική δεδομένης της πιθανής έλλειψης πλατφορμών εκτόξευσης και της αποτυχίας να εξασφαλιστεί ο εναέριος χώρος του».
Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η στρατηγική της Ουάσινγκτον και του Τελ Αβίβ να χρησιμοποιούν στρατιωτικά αεροσκάφη για την παρακολούθηση και καταστροφή πυραυλικών εκτοξευτών (το Ισραήλ δήλωσε σήμερα πως έχει καταστρέψει περίπου 300) και αποθεμάτων όπλων στο έδαφος του Ιράν αποδεικνύεται επιτυχής.
«Αρχίζουμε να βλέπουμε μείωση των ιρανικών επιθέσεων με πυραύλους, και αυτό οφείλεται στη δουλειά που κάνουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ για την καταστροφή αυτών των εκτοξευτών και την επίθεση σε αυτά τα συστήματα» είπε ένας από τους αξιωματούχους στην εφημερίδα, για να προσθέσει: «Εκτιμούμε, πάντως, ότι το Ιράν έχει αρκετές ακόμη μέρες ικανότητας να συνεχίσει τις δραστηριότητές του».
⚡️BREAKING— Iran Observer (@IranObserver0) March 25, 2025
Iran has unveiled perhaps its largest missile city ever that can destroy all US assets in the region
The new underground missile base houses thousands of precision-guided missiles such as Kheibar Shekan, Haj Qasem, Ghadr-H, Sejjil, Emad and others pic.twitter.com/QYR24ZN7TS
Η πρώην σύμβουλος πληροφοριών της βρετανικής κυβέρνησης, Λινέτ Νουσμπάχερ, ανέφερε ότι η μείωση των εκτοξεύσεων βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι έγινε πιο δύσκολο για τη χώρα να τους εκτοξεύσει. «Οι διοικητές των ιρανικών πυραύλων εκτοξεύουν, ανακατευθύνουν, εγκαθιστούν, ανεφοδιάζουν και εκτοξεύουν ξανά, όσο πιο γρήγορα μπορούν. Το πρόβλημά τους είναι ότι αυτό που μπορούν να κάνουν γρήγορα, έχει γίνει πιο αργό» σημείωσε και προσέθεσε: «Οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί κατέστρεψαν τις πλατφόρμες εκτόξευσης, τους πυραύλους, το υγρό καύσιμο για πυραύλους και το ντίζελ που χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία των πλατφορμών εκτόξευσης. Όλα αυτά εξαντλήθηκαν».
Iran has launched a new attack using underground missiles against Israel. pic.twitter.com/tVeQh61MRJ— Makhdoom Shahab-ud-Din (@ShahabSpeaks) March 4, 2026
Μήπως είναι στρατηγική μανούβρα της Τεχεράνης;
Ωστόσο, η εφημερίδα υποδεικνύει ένα άλλο ενδεχόμενο σενάριο: ότι η μείωση του ρυθμού εκτοξεύσεων πυραύλων «μπορεί να αποτελεί συνειδητή στρατηγική του Ιράν, για να διατηρήσει τα πυρομαχικά του για έναν πιο μακροχρόνιο πόλεμο».
Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι περιέγραψαν τις αργές και σταθερές εκτοξεύσεις πυραύλων του Ιράν το Σάββατο ως στρατηγική «νέφους», λέγοντας ότι φαίνεται να έχουν σχεδιαστεί για να φθείρουν τους πυραύλους αντιπυραυλικής άμυνας, που αποτελούν μέρος των συστημάτων αεράμυνας.
«Η μείωση του ρυθμού εκτοξεύσεων μπορεί να υποδεικνύει μια πολιτική συντήρησής τους, όπως είδαμε στο τέλος του πολέμου του Ιουνίου πέρυσι» μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, σχολίασε αναλυτής.
BREAKING: 🇮🇷 Iran is launching missiles from its underground missile cities without launch pads or standard equipment.— Radar 𝘸 Archie🚨 (@RadarHits) March 4, 2026
Virtually impossible to detect beforehand.
GAME CHANGER
pic.twitter.com/bQWidsvpBy
Στην πραγματικότητα, ο χαμηλός ρυθμός εκτοξεύσεων μπορεί να αποτελεί «στρατηγική πολέμου», σύμφωνα με τον Ντέκερ Εφλέιθ, αναλυτή στο Κέντρο Ναυτικών Αναλύσεων. Ωστόσο, όπως είπε, το Ιράν «είχε ελάχιστες επιλογές εκτός από το να ακολουθήσει αυτή την προσέγγιση», καθώς «πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι στρατηγική επιλογής· είναι η μόνη διαθέσιμη στρατηγική δεδομένης της πιθανής έλλειψης πλατφορμών εκτόξευσης και της αποτυχίας να εξασφαλιστεί ο εναέριος χώρος του».
Στο ίδιο πλαίσιο, ο ερευνητής του Πανεπιστημίου του Όσλο, Φαμπιάν Χόφμαν, δήλωσε: «Τείνω να πιστεύω ότι η ικανότητα εκτόξευσης του Ιράν έχει πιθανότατα καταστραφεί σοβαρά», προσθέτοντας ότι η μείωση των εκτοξεύσεων, όπως φαίνεται από τα στατιστικά, είναι πολύ απότομη για να αποτελεί απλώς τακτική.
Με τη μείωση των εκτοξεύσεων βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν, η Τεχεράνη φαίνεται να βασίζεται περισσότερο, τώρα, στη χρήση των οικονομικών drones αυτοκτονίας «Shahed». Αυτά τα επιθετικά drones μπορούν να κρυφτούν εύκολα και να εκτοξευτούν σχεδόν από οποιοδήποτε σημείο, γεγονός που τα καθιστά λιγότερο ευάλωτα σε στρατιωτικές επιθέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.
Δεδομένα που συγκέντρωσε το Ινστιτούτο Εθνικών Στρατηγικών Μελετών, με έδρα το Τελ Αβίβ, δείχνουν ότι το Ιράν έχει ήδη εκτοξεύσει 571 πυραύλους και 1.391 drones από την αρχή της σύγκρουσης, πολλοί από τους οποίους έχουν αναχαιτιστεί από τα συστήματα αεράμυνας των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του Κόλπου.
Με τη μείωση των εκτοξεύσεων βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν, η Τεχεράνη φαίνεται να βασίζεται περισσότερο, τώρα, στη χρήση των οικονομικών drones αυτοκτονίας «Shahed». Αυτά τα επιθετικά drones μπορούν να κρυφτούν εύκολα και να εκτοξευτούν σχεδόν από οποιοδήποτε σημείο, γεγονός που τα καθιστά λιγότερο ευάλωτα σε στρατιωτικές επιθέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.
Δεδομένα που συγκέντρωσε το Ινστιτούτο Εθνικών Στρατηγικών Μελετών, με έδρα το Τελ Αβίβ, δείχνουν ότι το Ιράν έχει ήδη εκτοξεύσει 571 πυραύλους και 1.391 drones από την αρχή της σύγκρουσης, πολλοί από τους οποίους έχουν αναχαιτιστεί από τα συστήματα αεράμυνας των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του Κόλπου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα