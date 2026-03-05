Τα πολεμικά παίγνια της Τεχεράνης: Εξαντλούνται τα πυραυλικά της αποθέματα ή κάνει «οικονομία» για μία σύγκρουση διαρκείας; Τι λένε οι ειδικοί

Κλείσιμο

Για σαφή αντίκτυπο στην ικανότητα του βαλλιστικού προγράμματος του Ιράν μετά τη σωρεία ισραηλινο-αμερικανικών επιδρομών, κάνουν λόγο Δυτικοί αξιωματούχοι στουςσχολιάζοντας το γεγονός πως η συχνότητα εκτοξεύσεων έχει μειωθεί από την αρχή του πολέμου, το περασμένο Σάββατο.Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η στρατηγική τηςκαι τουνα χρησιμοποιούν στρατιωτικά αεροσκάφη για την παρακολούθηση και καταστροφή πυραυλικών εκτοξευτών (το Ισραήλ δήλωσε σήμερα πως έχει καταστρέψει περίπου) και αποθεμάτων όπλων στο έδαφος του Ιράν αποδεικνύεται επιτυχής.«Αρχίζουμε να βλέπουμε μείωση των ιρανικών επιθέσεων με πυραύλους, και αυτό οφείλεται στη δουλειά που κάνουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ για την καταστροφή αυτών των εκτοξευτών και την επίθεση σε αυτά τα συστήματα» είπε ένας από τους αξιωματούχους στην εφημερίδα, για να προσθέσει: «Εκτιμούμε, πάντως, ότι το Ιράν έχει αρκετές ακόμη μέρες ικανότητας να συνεχίσει τις δραστηριότητές του».Η πρώην σύμβουλος πληροφοριών της βρετανικής κυβέρνησης,ανέφερε ότι η μείωση των εκτοξεύσεων βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι έγινε πιο δύσκολο για τη χώρα να τους εκτοξεύσει. «Οι διοικητές των ιρανικών πυραύλων εκτοξεύουν, ανακατευθύνουν, εγκαθιστούν, ανεφοδιάζουν και εκτοξεύουν ξανά, όσο πιο γρήγορα μπορούν. Το πρόβλημά τους είναι ότι αυτό που μπορούν να κάνουν γρήγορα, έχει γίνει πιο αργό» σημείωσε και προσέθεσε: «Οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί κατέστρεψαν τις πλατφόρμες εκτόξευσης, τους πυραύλους, το υγρό καύσιμο για πυραύλους και το ντίζελ που χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία των πλατφορμών εκτόξευσης. Όλα αυτά εξαντλήθηκαν».Ωστόσο, η εφημερίδα υποδεικνύει ένα άλλο ενδεχόμενο σενάριο: ότι η μείωση του ρυθμού εκτοξεύσεων πυραύλων «μπορεί να αποτελεί συνειδητή στρατηγική του Ιράν, για να διατηρήσει τα πυρομαχικά του για έναν πιο μακροχρόνιο πόλεμο».Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι περιέγραψαν τις αργές και σταθερές εκτοξεύσεις πυραύλων του Ιράν το Σάββατο ως στρατηγική «νέφους», λέγοντας ότι φαίνεται να έχουν σχεδιαστεί για να φθείρουν τους πυραύλους αντιπυραυλικής άμυνας, που αποτελούν μέρος των συστημάτων αεράμυνας.«Η μείωση του ρυθμού εκτοξεύσεων μπορεί να υποδεικνύει μια πολιτική συντήρησής τους, όπως είδαμε στο τέλος του πολέμου του Ιουνίου πέρυσι» μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, σχολίασε αναλυτής.Στην πραγματικότητα, ο χαμηλός ρυθμός εκτοξεύσεων μπορεί να αποτελεί, σύμφωνα με τοναναλυτή στοΩστόσο, όπως είπε, το Ιράν «είχε ελάχιστες επιλογές εκτός από το να ακολουθήσει αυτή την προσέγγιση», καθώς «πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι στρατηγική επιλογής· είναι η μόνη διαθέσιμη στρατηγική δεδομένης της πιθανής έλλειψης πλατφορμών εκτόξευσης και της αποτυχίας να εξασφαλιστεί ο εναέριος χώρος του».