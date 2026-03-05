Επιθέσεις σε υπόγειες εγκαταστάσεις βαλλιστικών: Αυτό είναι το σχέδιο του Ισραήλ για τη δεύτερη φάση πολέμου στο Ιράν
Επιθέσεις σε υπόγειες εγκαταστάσεις βαλλιστικών: Αυτό είναι το σχέδιο του Ισραήλ για τη δεύτερη φάση πολέμου στο Ιράν
Μετά την καταστροφή υπέργειων εκτοξευτών και αποθηκών πυραύλων, το Ισραήλ θα στοχεύσει τις υπόγειες εγκαταστάσεις - Πώς ερμηνεύεται η μείωση πυραυλικών επιθέσεων από την Τεχεράνη και οι εκτιμήσεις για το απόθεμα
Ο πόλεμος του Ισραήλ στο Ιράν εισέρχεται στη δεύτερη φάση του, η οποία θα περιλαμβάνει επιθέσεις από τα ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη σε υπόγειες εγκαταστάσεις πυραύλων, σύμφωνα με όσα ανέφεραν στο Reuters δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση.
Η κοινή αεροπορική επιχείρηση του Τελ Αβίβ με τις ΗΠΑ στο Ιράν συμπληρώνει σε μερικές ώρες την πρώτη της εβδομάδα, μετά τις πρώτες επιθέσεις που σκότωσαν ηγέτες της χώρας και πυροδότησαν έναν περιφερειακό πόλεμο με ιρανικές απαντήσεις στο Ισραήλ, στον Κόλπο και στο Ιράκ, καθώς και ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο.
Η ισραηλινή στρατιωτική ηγεσία τονίζει σε καθημερινή βάση ότι πλήττει εκατοντάδες ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων στην επιφάνεια, οι οποίοι θα μπορούσαν να στοχοποιήσουν ισραηλινές πόλεις. Η δεύτερη φάση, όπως επισημαίνουν οι πηγές, περιλαμβάνει την επίθεση σε καταφύγια που αποθηκεύουν βαλλιστικούς πυραύλους και σχετικό εξοπλισμό. Σύμφωνα με μία από τις πηγές, το Ισραήλ στοχεύει να εξουδετερώσει την ικανότητα του Ιράν να εξαπολύει αεροπορικές επιθέσεις στο Ισραήλ μέχρι το τέλος του πολέμου, με στόχο επίσης το «ξεδόντιασμα» της ηγεσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Ένας εκπρόσωπος των IDF δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με τα σχέδια επίθεσης. Η στρατιωτική ηγεσία έχει δηλώσει σε προηγούμενες φάσεις ότι το Ισραήλ και οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανέλαβαν τον έλεγχο του μεγαλύτερου μέρους του ιρανικού εναέριου χώρου τις πρώτες ημέρες των επιθέσεων.
Σε σχετική ενημέρωση που παρείχε την Πέμπτη, ο στρατός ανέφερε ότι τη νύχτα η Πολεμική Αεροπορία χτύπησε «μια υπόγεια υποδομή που χρησιμοποιούσε το ιρανικό καθεστώς για την αποθήκευση βαλλιστικών πυραύλων και αποθηκευτικών χώρων για πυραύλους που προορίζονταν για χρήση κατά αεροσκαφών». Ο στρατός δεν είχε ανακοινώσει προηγουμένως επιθέσεις σε υπόγειες εγκαταστάσεις πυραύλων, σύμφωνα με ανασκόπηση των δημοσίων δηλώσεών του από την έναρξη των κοινών επιθέσεων ΗΠΑ-Ισραήλ το Σάββατο.
Από 2.500 ως 6.000 το ιρανικό απόθεμα
Οι εκτιμήσεις για το απόθεμα πυραύλων του Ιράν διαφέρουν ευρέως, με το Ισραήλ να εκτιμά ότι η χώρα διέθετε περίπου 2.500 πυραύλους πριν τον πόλεμο, ενώ άλλοι αναλυτές εκτιμούν ότι ο αριθμός ανέρχεται γύρω στους 6.000. Το μέγεθος του υπολοίπου μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο για την εξέλιξη του πολέμου. Η Τεχεράνη συνέχισε να εκτοξεύει πυραύλους κατά του Ισραήλ και σε όλη την περιοχή.
Ο Ντάγκλας Μπάρι από το Βρετανικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών δήλωσε την Τετάρτη ότι το think tank εκτιμά πως το Ιράν διαθέτει ακόμη κάποιους πυραύλους κρουζ εδάφους, όπλα με εξαιρετική ακρίβεια που πετούν σε χαμηλό ύψος για να αποφύγουν την ανίχνευση από ραντάρ.
Ο στόχος είναι η περαιτέρω υποβάθμιση του ιρανικού συστήματος
Τα ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έχουν πραγματοποιούν συνεχείς εξορμήσεις από το Σάββατο, με την ένταση να αυξάνεται περαιτέρω μετά την εκτόξευση ρουκετών από την Χεζμπολάχ, την οποία υποστηρίζει το Ιράν, κατά του Ισραήλ, με αποτέλεσμα να γίνουν σφοδρές ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις ακόμη και στην Βηρυτό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ίδια ισραηλινά αεροσκάφη χτύπησαν τόσο το Ιράν όσο και το Λίβανο σε μια ενιαία επιχείρηση: βομβαρδίζοντας στόχους στην Τεχεράνη ή στο δυτικό Ιράν κατά την έξοδό τους και πλήττοντας θέσεις της Χεζμπολάχ κατά την επιστροφή τους, σημείωσε μία από τις πηγές που γνωρίζουν τα σχέδια και μια ισραηλινή πηγή ασφαλείας.
Πώς ερμηνεύεται η μείωση πυραυλικών επιθέσεων από την Τεχεράνη
Αξιωματούχοι του Ισραήλ και των ΗΠΑ αναφέρουν ότι οι εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων και drones από το Ιράν έχουν μειωθεί από το Σάββατο, μια εξέλιξη που αποδίδεται εν μέρει σε ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικούς εκτοξευτές και σχετικές στρατιωτικές υποδομές. Ο ισραηλινός στρατός έχει αναφέρει ότι η μείωση αυτή μπορεί επίσης να αντανακλά μια προσπάθεια της Τεχεράνης να διατηρήσει τα αποθέματα πυραύλων της, καθώς προετοιμάζεται για έναν παρατεταμένο πόλεμο φθοράς.
Ο Εράν Λέρμαν, πρώην αναπληρωτής σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ, δήλωσε ότι η ελπίδα από την αρχική εβδομάδα επιθέσεων ήταν ότι το καθεστώς του Ιράν θα «άρχιζε να αποσυντίθεται νωρίτερα και γρηγορότερα». «Αλλά αυτό δεν έχει συμβεί ακόμη και όσο δεν συμβαίνει, το σύστημα πρέπει να υποβαθμίζεται όλο και περισσότερο», ανέφερε ο Λέρμαν.
Η κοινή αεροπορική επιχείρηση του Τελ Αβίβ με τις ΗΠΑ στο Ιράν συμπληρώνει σε μερικές ώρες την πρώτη της εβδομάδα, μετά τις πρώτες επιθέσεις που σκότωσαν ηγέτες της χώρας και πυροδότησαν έναν περιφερειακό πόλεμο με ιρανικές απαντήσεις στο Ισραήλ, στον Κόλπο και στο Ιράκ, καθώς και ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο.
Η ισραηλινή στρατιωτική ηγεσία τονίζει σε καθημερινή βάση ότι πλήττει εκατοντάδες ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων στην επιφάνεια, οι οποίοι θα μπορούσαν να στοχοποιήσουν ισραηλινές πόλεις. Η δεύτερη φάση, όπως επισημαίνουν οι πηγές, περιλαμβάνει την επίθεση σε καταφύγια που αποθηκεύουν βαλλιστικούς πυραύλους και σχετικό εξοπλισμό. Σύμφωνα με μία από τις πηγές, το Ισραήλ στοχεύει να εξουδετερώσει την ικανότητα του Ιράν να εξαπολύει αεροπορικές επιθέσεις στο Ισραήλ μέχρι το τέλος του πολέμου, με στόχο επίσης το «ξεδόντιασμα» της ηγεσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
⚡️BREAKING— Iran Observer (@IranObserver0) March 25, 2025
Iran has unveiled perhaps its largest missile city ever that can destroy all US assets in the region
The new underground missile base houses thousands of precision-guided missiles such as Kheibar Shekan, Haj Qasem, Ghadr-H, Sejjil, Emad and others pic.twitter.com/QYR24ZN7TS
Ένας εκπρόσωπος των IDF δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με τα σχέδια επίθεσης. Η στρατιωτική ηγεσία έχει δηλώσει σε προηγούμενες φάσεις ότι το Ισραήλ και οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανέλαβαν τον έλεγχο του μεγαλύτερου μέρους του ιρανικού εναέριου χώρου τις πρώτες ημέρες των επιθέσεων.
Σε σχετική ενημέρωση που παρείχε την Πέμπτη, ο στρατός ανέφερε ότι τη νύχτα η Πολεμική Αεροπορία χτύπησε «μια υπόγεια υποδομή που χρησιμοποιούσε το ιρανικό καθεστώς για την αποθήκευση βαλλιστικών πυραύλων και αποθηκευτικών χώρων για πυραύλους που προορίζονταν για χρήση κατά αεροσκαφών». Ο στρατός δεν είχε ανακοινώσει προηγουμένως επιθέσεις σε υπόγειες εγκαταστάσεις πυραύλων, σύμφωνα με ανασκόπηση των δημοσίων δηλώσεών του από την έναρξη των κοινών επιθέσεων ΗΠΑ-Ισραήλ το Σάββατο.
צה"ל ממשיך לתקוף בלב טהרן: אתרי אחסון טילים מעל ומתחת לקרקע הושמדו— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 5, 2026
חיל האוויר בהכוונת אמ"ן השלים במהלך הלילה גל תקיפות לעבר מטרות של משטר הטרור האיראני ברחבי טהרן.
במסגרת התקיפות, צה"ל תקף תשתיות של מערך הטילים הבליסטיים של המשטר. אחת המטרות שהותקפו בטהרן היא אתר תת-קרקעי ששימש… pic.twitter.com/0kXIms9XmN
Από 2.500 ως 6.000 το ιρανικό απόθεμα
Οι εκτιμήσεις για το απόθεμα πυραύλων του Ιράν διαφέρουν ευρέως, με το Ισραήλ να εκτιμά ότι η χώρα διέθετε περίπου 2.500 πυραύλους πριν τον πόλεμο, ενώ άλλοι αναλυτές εκτιμούν ότι ο αριθμός ανέρχεται γύρω στους 6.000. Το μέγεθος του υπολοίπου μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο για την εξέλιξη του πολέμου. Η Τεχεράνη συνέχισε να εκτοξεύει πυραύλους κατά του Ισραήλ και σε όλη την περιοχή.
Ο Ντάγκλας Μπάρι από το Βρετανικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών δήλωσε την Τετάρτη ότι το think tank εκτιμά πως το Ιράν διαθέτει ακόμη κάποιους πυραύλους κρουζ εδάφους, όπλα με εξαιρετική ακρίβεια που πετούν σε χαμηλό ύψος για να αποφύγουν την ανίχνευση από ραντάρ.
Ο στόχος είναι η περαιτέρω υποβάθμιση του ιρανικού συστήματος
Τα ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έχουν πραγματοποιούν συνεχείς εξορμήσεις από το Σάββατο, με την ένταση να αυξάνεται περαιτέρω μετά την εκτόξευση ρουκετών από την Χεζμπολάχ, την οποία υποστηρίζει το Ιράν, κατά του Ισραήλ, με αποτέλεσμα να γίνουν σφοδρές ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις ακόμη και στην Βηρυτό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ίδια ισραηλινά αεροσκάφη χτύπησαν τόσο το Ιράν όσο και το Λίβανο σε μια ενιαία επιχείρηση: βομβαρδίζοντας στόχους στην Τεχεράνη ή στο δυτικό Ιράν κατά την έξοδό τους και πλήττοντας θέσεις της Χεζμπολάχ κατά την επιστροφή τους, σημείωσε μία από τις πηγές που γνωρίζουν τα σχέδια και μια ισραηλινή πηγή ασφαλείας.
Πώς ερμηνεύεται η μείωση πυραυλικών επιθέσεων από την Τεχεράνη
Αξιωματούχοι του Ισραήλ και των ΗΠΑ αναφέρουν ότι οι εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων και drones από το Ιράν έχουν μειωθεί από το Σάββατο, μια εξέλιξη που αποδίδεται εν μέρει σε ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικούς εκτοξευτές και σχετικές στρατιωτικές υποδομές. Ο ισραηλινός στρατός έχει αναφέρει ότι η μείωση αυτή μπορεί επίσης να αντανακλά μια προσπάθεια της Τεχεράνης να διατηρήσει τα αποθέματα πυραύλων της, καθώς προετοιμάζεται για έναν παρατεταμένο πόλεμο φθοράς.
Ο Εράν Λέρμαν, πρώην αναπληρωτής σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ, δήλωσε ότι η ελπίδα από την αρχική εβδομάδα επιθέσεων ήταν ότι το καθεστώς του Ιράν θα «άρχιζε να αποσυντίθεται νωρίτερα και γρηγορότερα». «Αλλά αυτό δεν έχει συμβεί ακόμη και όσο δεν συμβαίνει, το σύστημα πρέπει να υποβαθμίζεται όλο και περισσότερο», ανέφερε ο Λέρμαν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα