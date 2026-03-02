Η σωστή διατροφή του μωρού μας ξεκινά από τις δικές μας συνήθειες – Πώς να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και ποιότητα σε κάθε στάδιο της μητρότητας.
Οδηγία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τους Αμερικανούς στο Ιράν: Φύγετε, διαφορετικά βρείτε ασφαλές σημείο στην κατοικία σας
Οδηγία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τους Αμερικανούς στο Ιράν: Φύγετε, διαφορετικά βρείτε ασφαλές σημείο στην κατοικία σας
Σε περίπτωση που αυτό είναι ασφαλές, οι πολίτες των ΗΠΑ πρέπει να εγκαταλείψουν το Ιράν τώρα μέσω ξηράς
Οι Αμερικανοί πολίτες που βρίσκονται στο Ιράν καλούνται από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να εγκαταλείψουν άμεσα τη χώρα ή, αν δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, να βρουν ασφαλές σημείο στην κατοικία τους.
Λόγω των συνεχιζόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων, τονίζει η οδηγία του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών που εκδόθηκε σήμερα Δευτέρα, συνιστάται στους Αμερικανούς να παραμείνουν στα καταφύγιά τους.
Εάν είναι ασφαλές να το πράξουν, οι Αμερικανοί πρέπει να εγκαταλείψουν το Ιράν τώρα μέσω χερσαίων οδών, τονίζει η οδηγία.
Αν δεν μπορούν να φύγουν από το Ιράν οι Αμερικανοί καλούνται να έχουν υπόψη τους τα ακόλουθα:
- Εάν δεν μπορούν να φύγουν, να βρουν ένα ασφαλές σημείο μέσα στην κατοικία τους ή σε άλλο ασφαλές κτίριο. Καλούνται να έχουν έχετε προμήθειες τροφίμων, νερού, φαρμάκων και άλλων βασικών ειδών.
- Να έχουν έτοιμο ένα σχέδιο αναχώρησης από το Ιράν που δεν βασίζεται στη βοήθεια της αμερικανικής κυβέρνησης.
- Να αποφεύγουν τις διαδηλώσεις, να κρατούν χαμηλό προφίλ και να μένουν σε εγρήγορση για το περιβάλλον τους.
- Να παρακολουθούν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης για τις τελευταίες ειδήσεις και να είναι έτοιμοι να προσαρμόσουν τα σχέδιά σας.
- Να έχουν το τηλέφωνό τους φορτισμένο και να επικοινωνούν με την οικογένεια και τους φίλους τους για να τους ενημερώνουν για την κατάστασή τους.
