Ένας νεκρός από επίθεση ρωσικού drone σε επιβατικό τρένο στην Ουκρανία
Ένας νεκρός από επίθεση ρωσικού drone σε επιβατικό τρένο στην Ουκρανία
Από την επίθεση τραυματίστηκαν 7 άτομα
Ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) έπληξε σήμερα επιβατική αμαξοστοιχία στην κεντρική περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ στην Ουκρανία, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου.
Από την επίθεση τραυματίστηκαν επτά, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ολέξιι Κουλέμπα με ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.
Αξιωματούχοι της περιφέρειας δήλωσαν ότι μεταξύ των τραυματιών είναι δύο παιδιά.
