Ένας νεκρός από επίθεση ρωσικού drone σε επιβατικό τρένο στην Ουκρανία
Ένας νεκρός από επίθεση ρωσικού drone σε επιβατικό τρένο στην Ουκρανία

Από την επίθεση τραυματίστηκαν 7 άτομα

Ένας νεκρός από επίθεση ρωσικού drone σε επιβατικό τρένο στην Ουκρανία
Ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) έπληξε σήμερα επιβατική αμαξοστοιχία στην κεντρική περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ στην Ουκρανία, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν επτά, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ολέξιι Κουλέμπα με ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Αξιωματούχοι της περιφέρειας δήλωσαν ότι μεταξύ των τραυματιών είναι δύο παιδιά.
