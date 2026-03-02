Ανησυχία για τις πτήσεις που αναχωρούν από το Άμπου Ντάμπι, δεκάδες χιλιάδες τις παρακολουθούν online μετά το άνοιγμα των αεροδρομίων
Το αυξημένο ενδιαφέρον συνδέεται με την ένταση που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη πολεμικές επιχειρήσεις μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και ΗΠΑ

Δεκάδες χιλιάδες χρήστες παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις πτήσεις που φεύγουν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η πτήση LH9851 της Lufthansa, η οποία εκτελεί δρομολόγιο από το Άμπου Ντάμπι προς το Μόναχο, σύμφωνα με ανάρτηση της πλατφόρμας Flightradar24 στο Twitter και ήταν μία από τις πρώτες που αναχώρησαν.

Όπως επισημαίνεται, το αυξημένο ενδιαφέρον συνδέεται με την ένταση που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη πολεμικές επιχειρήσεις μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και ΗΠΑ.

Η πλατφόρμα σε νέα της ανάρτηση αναφέρει ότι η πτήση ETD1VW με προορισμό το Λονδίνο παρακολουθείται από περισσότερα από 92.000 άτομα.

Εκπρόσωπος της Lufthansa ανέφερε ότι το Airbus A380 με νηολόγιο D-AIMK ολοκλήρωσε τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης στο Άμπου Ντάμπι και εκτελεί τεχνική πτήση μεταφοράς. Στο αεροσκάφος επιβαίνουν μόνο δύο πιλότοι.

Όπως διευκρινίζεται, δεν υπάρχει διαθέσιμο πλήρωμα καμπίνας, το οποίο —τουλάχιστον 17 άτομα— είναι απαραίτητο για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση επιβατών. Σύμφωνα με την εταιρεία, λόγω των εκτεταμένων περιορισμών στην εναέρια κυκλοφορία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δεν ήταν δυνατή η μεταφορά πληρώματος καμπίνας στο Αμπού Ντάμπι. Χωρίς αεροσυνοδούς, η μεταφορά επιβατών δεν επιτρέπεται νομικά ούτε από πλευράς ασφάλειας.

Παράλληλα, η Lufthansa επισημαίνει ότι, εξαιτίας της δυναμικής κατάστασης που επικρατεί, δεν είναι σαφές και εύκολα οργανώσιμο το ζήτημα πρόσβασης επιβατών στο αεροδρόμιο του Αμπού Ντάμπι, ενώ δεν μπορεί να διασφαλιστεί αξιόπιστος προγραμματισμός για check-in, ελέγχους ασφαλείας και επιβίβαση.
