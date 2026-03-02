Η φρικιαστική ιστορία στο Μπέιτ Σεμές όπου ιρανικός πύραυλος μετέτρεψε καταφύγιο σε παγίδα θανάτου μέσα σε δευτερόλεπτα
Η φρικιαστική ιστορία στο Μπέιτ Σεμές όπου ιρανικός πύραυλος μετέτρεψε καταφύγιο σε παγίδα θανάτου μέσα σε δευτερόλεπτα

Ο πύραυλος κατάφερε χθες (1/3) να διαπεράσει το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας του Ισραήλ και να σκοτώσει πολλούς Ισραηλινούς που είχαν σπεύσει σε καταφύγιο - Τουλάχιστον 9 νεκροί και 40 τραυματίες από την επίθεση

Μια εικόνα που, όπως λένε πολλοί στο Ισραήλ, θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη: μια γωνιά της πόλης Μπέιτ Σεμές ισοπεδωμένη από ιρανικό πύραυλο, συναγωγή κατεστραμμένη, άνθρωποι νεκροί την ώρα που είχαν καταφύγει σε βομβαρδιστικό καταφύγιο.

Στο σημείο της επίθεσης, κάτοικοι επαναλάμβαναν ότι πρόκειται για μια καθαρά κατοικημένη περιοχή, χωρίς στρατιωτικές εγκαταστάσεις, οπλικά συστήματα ή κυβερνητικά κτίρια.

«Γιατί να είναι στόχος αυτό το μέρος; Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας από τους παρευρισκόμενους.

Όταν τα σωστικά συνεργεία και οι δημοσιογράφοι έφτασαν στην περιοχή, αντίκρισαν σκηνές χάους. Δεκάδες κάτοικοι είχαν σπεύσει στο καταφύγιο έπειτα από ειδοποίηση στα κινητά τους τηλέφωνα και την ενεργοποίηση της σειρήνας αεροπορικής επιδρομής.

Για πολλούς Ισραηλινούς, μια τέτοια αντίδραση είναι πλέον σχεδόν μηχανική, αποτέλεσμα προηγούμενων συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένου του 12ήμερου πολέμου πριν από οκτώ μήνες.


Το καταφύγιο, που θεωρούνταν το ασφαλέστερο σημείο, μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν ενώ 40 τραυματίστηκαν. Ο πύραυλος κατάφερε να διαπεράσει το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας του Ισραήλ.

«Τίποτα δεν είναι 100% αποτελεσματικό», δήλωσε Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος. «Δεν μπορούμε να σταματήσουμε κάθε πύραυλο. Προσπαθούμε, αλλά γνωρίζουμε ότι κάποια στιγμή ένας θα περάσει».

@protothema.gr ❗️48 ώρες μετά την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, η Τεχεράνη συνεχίζει να σφυροκοπά το Τελ Αβίβ που έχει μετατραπεί ξανά σε πόλη "φάντασμα" #protothema #news #iran #israel @John Haramidis ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr

Αυτό ακριβώς συνέβη στο Μπέιτ Σεμές. Βαριά μηχανήματα έφτασαν για να απομακρύνουν τα συντρίμμια, ενώ ομάδες έρευνας και διάσωσης αναζητούσαν επιζώντες. Στο σημείο βρέθηκαν στρατιώτες, διασώστες, αστυνομικοί, κάτοικοι και πολιτικοί.


Μεταξύ αυτών και ο υπουργός Πολιτισμού του Ισραήλ Αμιχάι Ελιγιάχου, ο οποίος, αντικρίζοντας την καταστροφή, δήλωσε ότι το πλήγμα αποτελεί απόδειξη της ανάγκης να συνεχιστεί ο αγώνας κατά του Ιράν. «Τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι για να τους στοχοποιήσουν; Τι έκαναν αυτά τα μωρά για να τους βλάψουν;», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, κατά την άποψή του, δεν υπήρχε κανένας λόγος για την επίθεση.

Από την πλευρά των σωστικών συνεργείων, ο αντισυνταγματάρχης Yochay Manoff, διοικητής λόχου της Εθνικής Μονάδας Διάσωσης του Ισραήλ, υπογράμμισε τη σοβαρότητα του πλήγματος. «Πρόκειται για έναν μόνο πύραυλο που έπληξε και επηρέασε τόσα κτίρια και τόσες ζωές. Σκεφτείτε τον αριθμό των πυραύλων που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ τις τελευταίες δύο ημέρες. Η ζημιά θα μπορούσε να είναι τεράστια», ανέφερε.


Παρά τον μεγάλο αριθμό πυραύλων, οι περισσότερες επιθέσεις έχουν αναχαιτιστεί από τα συστήματα αεράμυνας, στα οποία το Ισραήλ επενδύει σημαντικά. Η εμπιστοσύνη των πολιτών στην τεχνολογία αυτή είναι υψηλή, ωστόσο το χτύπημα στο Μπέιτ Σεμές υπενθυμίζει ότι κανένα σύστημα δεν είναι απόλυτα αλάνθαστο.

Κάθε τόσο, ένας πύραυλος καταφέρνει να διαπεράσει το πλέγμα αμυντικών συστημάτων που προστατεύει τον ισραηλινό εναέριο χώρο.

Όταν αυτό συμβαίνει, οι συνέπειες μπορεί να είναι οδυνηρές. Η καταστροφή σε αυτή τη γειτονιά του Μπέιτ Σεμές αποτελεί, σύμφωνα με όσους βρέθηκαν εκεί, μια σκληρή απόδειξη αυτής της πραγματικότητας.
