Ανακουφισμένος δηλώνει ο Μερτς για το προβλεπόμενο τέλος του «τρομοκρατικού καθεστώτος» του Ιράν

Ο Γερμανός καγκελάριος είπε ότι η χώρα του συμμερίζεται το ενδιαφέρον του Ισραήλ και των ΗΠΑ για τερματισμό της τρομοκρατίας της ιρανικής ηγεσίας, αλλά και ότι δεν είναι σαφές εάν θα πετύχει το σχέδιο για πολιτική αλλαγή από το εσωτερικό