Εξετάζεται αν ο δράστης των πυροβολισμών στο Όστιν εμπνεύστηκε από τις επιθέσεις στο Ιράν, δύο οι νεκροί

Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί ως ο 35χρονος Ndiaga Diagne, Αμερικανός πολίτης με καταγωγή από τη Σενεγάλη, ο οποίος πολιτογραφήθηκε το 2013 και υπέβαλε αίτηση για άσυλο το 2016 ενώ βρέθηκε Κοράνι στο αυτοκίνητό του