Εξετάζεται αν ο δράστης των πυροβολισμών στο Όστιν εμπνεύστηκε από τις επιθέσεις στο Ιράν, δύο οι νεκροί
Εξετάζεται αν ο δράστης των πυροβολισμών στο Όστιν εμπνεύστηκε από τις επιθέσεις στο Ιράν, δύο οι νεκροί
Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί ως ο 35χρονος Ndiaga Diagne, Αμερικανός πολίτης με καταγωγή από τη Σενεγάλη, ο οποίος πολιτογραφήθηκε το 2013 και υπέβαλε αίτηση για άσυλο το 2016 ενώ βρέθηκε Κοράνι στο αυτοκίνητό του
Ο άνδρας που σκότωσε δύο άτομα και τραυμάτισε 14 σε μπαρ στο Όστιν του Τέξας ήταν πρώην κάτοικος της Νέας Υόρκης και εξετάζεται αν είχε ως κίνητρο τις επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν.
Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί ως ο 35χρονος Ndiaga Diagne, Αμερικανός πολίτης με καταγωγή από τη Σενεγάλη, ο οποίος πολιτογραφήθηκε το 2013 και υπέβαλε αίτηση για άσυλο το 2016, σύμφωνα με την New York Post. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο 35χρονος είχε ένα Κοράνι στο αυτοκίνητό του ενώ ρεπόρτερ του Fox News δημοσίευσε στο Twitter μία φωτογραφία στην οποία σύμφωνα με τον ίδιο είναι ο δράστης και φοράει μπλούζα που γράφει «ιδιοκτησία του Αλλάχ».
Η επίθεση έγινε κατά το κλείσιμο του μπαρ, όταν το SUV του δράστη σταμάτησε μπροστά από την είσοδο και ο ίδιος άρχισε να πυροβολεί τους πελάτες. Στη συνέχεια, πάρκαρε το αυτοκίνητο, βγήκε έξω και άρχισε να πυροβολεί περαστικούς. Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο και τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.
Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί ως ο 35χρονος Ndiaga Diagne, Αμερικανός πολίτης με καταγωγή από τη Σενεγάλη, ο οποίος πολιτογραφήθηκε το 2013 και υπέβαλε αίτηση για άσυλο το 2016, σύμφωνα με την New York Post. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο 35χρονος είχε ένα Κοράνι στο αυτοκίνητό του ενώ ρεπόρτερ του Fox News δημοσίευσε στο Twitter μία φωτογραφία στην οποία σύμφωνα με τον ίδιο είναι ο δράστης και φοράει μπλούζα που γράφει «ιδιοκτησία του Αλλάχ».
Ο δράστης έχει ιστορικό συλλήψεων στο Τέξας και πιστεύεται ότι έζησε στη Νέα Υόρκη από το 2000 έως το 2008, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. «Προφανώς είναι ακόμα πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί το ακριβές κίνητρο, αλλά υπήρχαν ενδείξεις στο άτομο και στο όχημά του που υποδηλώνουν πιθανή σύνδεση με την τρομοκρατία», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο πράκτορας Άλεξ Ντόραν, επικεφαλής του γραφείου του FBI στο Σαν Αντόνιο.
BREAKING: @FoxNews has obtained a photo of the Austin, TX mass shooter, armed & wearing a sweater that says “Property of Allah”. He has not been identified by authorities, but multiple federal law enforcement sources tell FOX he is a 53-year-old naturalized US citizen who was… pic.twitter.com/YjyT8sIuBr— Bill Melugin (@BillMelugin_) March 1, 2026
Η επίθεση έγινε κατά το κλείσιμο του μπαρ, όταν το SUV του δράστη σταμάτησε μπροστά από την είσοδο και ο ίδιος άρχισε να πυροβολεί τους πελάτες. Στη συνέχεια, πάρκαρε το αυτοκίνητο, βγήκε έξω και άρχισε να πυροβολεί περαστικούς. Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο και τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα