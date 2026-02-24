Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης.
Το Κίεβο απορρίπτει ως «παράλογο» τον ισχυρισμό της Ρωσίας περί πυρηνικών όπλων
Το Κίεβο απορρίπτει ως «παράλογο» τον ισχυρισμό της Ρωσίας περί πυρηνικών όπλων
«Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να απορρίψει και να καταδικάσει τις βόμβες βρώμικων πληροφοριών της Ρωσίας» αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας
Η Ουκρανία απέρριψε σήμερα ως «παράλογο» τον ρωσικό ισχυρισμό ότι το Κίεβο προσπαθεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα με τη βοήθεια δύο πυρηνικών δυνάμεων, της Βρετανίας και της Γαλλίας.
«Ρώσοι αξιωματούχοι, γνωστοί για το εντυπωσιακό ιστορικό τους στα ψέματα, προσπαθούν για άλλη μια φορά να κατασκευάσουν την παλιά ανοησία της «βρώμικης βόμβας», δήλωσε στο Reuters ο Χεόρχιι Τίχιι, εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών.
«Για την ιστορία: η Ουκρανία έχει ήδη απορρίψει τέτοιους παράλογους ρωσικούς ισχυρισμούς πολλές φορές στο παρελθόν και τους απορρίπτουμε επίσημα ξανά τώρα. Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να απορρίψει και να καταδικάσει τις βόμβες βρώμικων πληροφοριών της Ρωσίας».
Νωρίτερα, η Υπηρεσία Εξωτερικής Κατασκοπείας (SVR) της Ρωσίας, χωρίς να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία, κατηγόρησε τη Βρετανία και τη Γαλλία ότι προετοιμάζονται να προμηθεύσουν κρυφά την Ουκρανία με εξαρτήματα και τεχνολογία πυρηνικών όπλων. Η Βρετανία δεν απάντησε άμεσα στον ρωσικό ισχυρισμό. Η Γαλλία, μέσω δήλωσης που έκανε η πρεσβεία της στη Μόσχα στο ειδησεογραφικό δίκτυο RBC, είπε ότι αυτό είναι "κατάφωρο ψέμα".
«Ρώσοι αξιωματούχοι, γνωστοί για το εντυπωσιακό ιστορικό τους στα ψέματα, προσπαθούν για άλλη μια φορά να κατασκευάσουν την παλιά ανοησία της «βρώμικης βόμβας», δήλωσε στο Reuters ο Χεόρχιι Τίχιι, εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών.
«Για την ιστορία: η Ουκρανία έχει ήδη απορρίψει τέτοιους παράλογους ρωσικούς ισχυρισμούς πολλές φορές στο παρελθόν και τους απορρίπτουμε επίσημα ξανά τώρα. Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να απορρίψει και να καταδικάσει τις βόμβες βρώμικων πληροφοριών της Ρωσίας».
Νωρίτερα, η Υπηρεσία Εξωτερικής Κατασκοπείας (SVR) της Ρωσίας, χωρίς να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία, κατηγόρησε τη Βρετανία και τη Γαλλία ότι προετοιμάζονται να προμηθεύσουν κρυφά την Ουκρανία με εξαρτήματα και τεχνολογία πυρηνικών όπλων. Η Βρετανία δεν απάντησε άμεσα στον ρωσικό ισχυρισμό. Η Γαλλία, μέσω δήλωσης που έκανε η πρεσβεία της στη Μόσχα στο ειδησεογραφικό δίκτυο RBC, είπε ότι αυτό είναι "κατάφωρο ψέμα".
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα