Μακρόν: Η Ρωσία δεν θέλει ειρηνική κατάληξη στον πόλεμο της Ουκρανίας

«Δεν θα υποχωρήσουμε»

On this grim anniversary, the Coalition of the Willing stands with Ukraine.



We will step up military support and deliveries, with a focus on air defence systems, drones and long-range ammunition.



We are working on robust security and prosperity guarantees



Λίγο νωρίτερα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έφθασε στην Ουκρανία, προκειμένου να εκφράσει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αφορμή την επέτειο της εισβολής. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ ανέφερε ότι επιθυμεί «να στείλει ένα σαφές μήνυμα στον ουκρανικό λαό και στον επιτιθέμενο: δεν θα υποχωρήσουμε μέχρι να αποκατασταθεί η ειρήνη».Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναμένεται, μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, να συμμετάσχει σε τριμερή συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί η συμμετοχή τους σε τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων», στην οποία μετέχουν σύμμαχοι του Κιέβου.