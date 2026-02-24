Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης.
Μακρόν: Η Ρωσία δεν θέλει ειρηνική κατάληξη στον πόλεμο της Ουκρανίας
Εξαιρετικά επιφυλακτικός εμφανίστηκε ο Γάλλος πρόεδρος στο ενδεχόμενο να επιτευχθεί στο εγγύς μέλλον ειρήνη ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία
Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, εμφανίστηκε σήμερα εξαιρετικά επιφυλακτικός έναντι του ενδεχόμενου να επιτευχθεί στο εγγύς μέλλον ειρήνη ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία.
Κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με ηγέτες των κρατών που είναι σύμμαχοι της Ουκρανίας, ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε ότι ναι μεν είναι χρήσιμες οι πρωτοβουλίες και οι διαβουλεύσεις για την επίτευξη μίας ειρηνικής λύσης, πλην όμως θεωρεί ότι από ρωσικής πλευράς δεν υπάρχει θέληση για μία ειρηνική κατάληξη.
Παράλληλα, την «πλήρη και διαρκή υποστήριξή» τους στον πρόεδρο Ζελένσκι και τον λαό της Ουκρανίας, που αγωνίζεται για την «ανεξαρτησία της, την εδαφική της ακεραιότητα και την υπεράσπιση της ελευθερίας στην Ευρώπη» επιβεβαίωσαν οι πάνω από τριάντα ηγέτες που συμμετείχαν σήμερα σε τηλεδιάσκεψη κορυφής για το Ουκρανικό, έπειτα από πρόσκληση του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.
Οι ηγέτες χαιρέτισαν τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των ΗΠΑ για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, στις οποίες, όπως επισημαίνουν πρέπει να συμμετέχουν όλα τα «σχετικά μέρη», όταν διακυβεύονται τα συμφέροντά τους.
Κάλεσαν επίσης τη Ρωσία να συμμετάσχει στις συζητήσεις με ουσιαστικό τρόπο και να συμφωνήσει σε μια πλήρη, «άνευ όρων εκεχειρία», ενώ επαναβεβαίωσαν τον ρόλο που θα διαδραματίσει ο Συνασπισμός των Προθύμων στην παροχή πολυεπίπεδων εγγυήσεων ασφάλειας, μεταξύ άλλων μέσω και της Πολυεθνικής Δύναμης για την Ουκρανία, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.
Οι ηγέτες επαναβεβαίωσαν ακόμη τη δέσμευσή τους να εντείνουν την οικονομική πίεση στη Ρωσία, «μέσω πρόσθετων κυρώσεων και στοχεύοντας τον ρωσικό σκιώδη στόλο και τα δίκτυα εμπορίας πετρελαίου, τη ρωσική στρατιωτική βιομηχανία και διαταράσσοντας τα χρηματοοικονομικά δίκτυα της Ρωσίας».
Δεσμεύτηκαν επίσης να παράσχουν περαιτέρω βοήθεια στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, μεταξύ άλλων μέσω της συνεχιζόμενης παροχής αεράμυνας, ενώ σημείωσαν το ζοφερό τίμημα που έχει πληρώσει η Ρωσία για τα ελάχιστα κέρδη της στο πεδίο της μάχης. Τελος χαιρέτισαν τις πρόσφατες επιτυχημένες ουκρανικές αντεπιθέσεις για την ανάκτηση εδαφών και δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν την παροχή στρατιωτικής και δημοσιονομικής στήριξης στο Κιεβο, μέσω του δανείου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ και των διμερών συνεισφορών της ΕΕ.
Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το πρωί ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν κατόρθωσε να πετύχει τις επιδιώξεις του. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ανέφερε: «Ο Πούτιν δεν πέτυχε τους στόχους του. Δεν λύγισε τους Ουκρανούς. Δεν κέρδισε αυτόν τον πόλεμο. Διατηρήσαμε την Ουκρανία και θα κάνουμε τα πάντα για να επιτευχθεί ειρήνη και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θέλουμε ειρήνη, μια ισχυρή, αξιοπρεπή και διαρκή ειρήνη».
Ακλόνητη δέσμευση για συνεργασίαΣύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά το πέρας της τηλεδιάσκεψης οι ηγέτες επανέλαβαν «την ακλόνητη δέσμευσή τους» να συνεργαστούν για την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης, σύμφωνα με τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και επανέλαβαν την πάγια θέση τους ότι τα «διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία».
EU-parlementariërs geven Zelensky een langdurige staande ovatie na zijn virtuele toespraak.— Moon (@MTinkerbel77673) February 24, 2026
De verliezers juichen hun val toe.
Het is voorbij met ze. pic.twitter.com/KJw4OdnIoF
«Ο Πούτιν δεν πέτυχε τους στόχους του»Νωρίτερα, με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο Ντμίτρι Πεσκόφ υποστήριξε ότι «πολλοί» από τους στόχους της Μόσχας έχουν ήδη υλοποιηθεί, διευκρινίζοντας ότι «ο βασικός σκοπός» της Ρωσίας είναι να εξασφαλίσει «την ασφάλεια των ανθρώπων» που ζουν στην ανατολική Ουκρανία.
«Δεν θα υποχωρήσουμε»Λίγο νωρίτερα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έφθασε στην Ουκρανία, προκειμένου να εκφράσει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αφορμή την επέτειο της εισβολής. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ ανέφερε ότι επιθυμεί «να στείλει ένα σαφές μήνυμα στον ουκρανικό λαό και στον επιτιθέμενο: δεν θα υποχωρήσουμε μέχρι να αποκατασταθεί η ειρήνη».
On this grim anniversary, the Coalition of the Willing stands with Ukraine.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2026
We will step up military support and deliveries, with a focus on air defence systems, drones and long-range ammunition.
We are working on robust security and prosperity guarantees
– together with our… pic.twitter.com/694tJFkj5j
Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναμένεται, μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, να συμμετάσχει σε τριμερή συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί η συμμετοχή τους σε τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων», στην οποία μετέχουν σύμμαχοι του Κιέβου.
