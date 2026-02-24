Νέα έκκληση της δημοσιογράφου του NBC για την αγνοούμενη μητέρα της: Δίνουμε αμοιβή $1 εκατ. για πληροφορία που θα μας οδηγήσει στον εντοπισμό της
Νέα έκκληση της δημοσιογράφου του NBC για την αγνοούμενη μητέρα της: Δίνουμε αμοιβή $1 εκατ. για πληροφορία που θα μας οδηγήσει στον εντοπισμό της
Σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, η Σαβάνα Γκάθρι ανέφερε ότι η 84χρονη «μπορεί να μην είναι πλέον στη ζωή» προσθέτοντας ωστόσο: «πρέπει να ξέρουμε πού βρίσκεται, πρέπει να επιστρέψει στο σπίτι»
Περισσότερες από τρεις εβδομάδες μετά την εξαφάνιση της 84χρονης Νάνσι Γκάθρι από το σπίτι της στο Τούσον της Αριζόνα, η οικογένειά της ανακοίνωσε αμοιβή έως 1 εκατ. δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό της, όπως γνωστοποίησε με βιντεοσκοπημένο μήνυμα η κόρη της, παρουσιάστρια της εκπομπής «Today», Σαβάνα Γκάθρι.
Σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram την Τρίτη, η Σαβάνα Γκάθρι ανέφερε ότι η 84χρονη «μπορεί να μην είναι πλέον στη ζωή», προσθέτοντας ωστόσο: «Πρέπει να ξέρουμε πού βρίσκεται. Πρέπει να επιστρέψει στο σπίτι».
Η ίδια τόνισε: «Για αυτόν τον λόγο προσφέρουμε αμοιβή έως 1 εκατ. δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία που θα μας οδηγήσει στον εντοπισμό της». Η αμοιβή αυτή προστίθεται στις 100.000 δολάρια που έχει ήδη ανακοινώσει το FBI για πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση.
Στο ίδιο μήνυμα, η Σαβάνα Γκάθρι απηύθυνε έκκληση προς το κοινό: «Αν ακούτε αυτό το μήνυμα, αν περιμένατε και δεν ήσασταν σίγουροι, ας είναι αυτό το σημάδι για να μιλήσετε, να πείτε όσα γνωρίζετε και να μας βοηθήσετε να φέρουμε τη μητέρα μας πίσω, είτε για να γιορτάσουμε μια θαυμαστή επιστροφή είτε για να τιμήσουμε τη ζωή που έζησε». Πρόκειται για την πρώτη δημόσια τοποθέτησή της μετά τις 15 Φεβρουαρίου.
Η ανακοίνωση της αμοιβής συμπίπτει με νέες πληροφορίες σχετικά με τον άνδρα που καταγράφηκε από κάμερα κουδουνιού στην κατοικία της Νάνσι Γκάθρι στην Αριζόνα. Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο CNN, ο ύποπτος φέρεται να βρέθηκε στο κατώφλι της οικίας της σε περισσότερες από μία περιπτώσεις και όχι μόνο το πρωί που εκτιμάται ότι απήχθη. Οι φωτογραφίες και το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το FBI στις 10 Φεβρουαρίου φαίνεται να έχουν ληφθεί σε δύο διαφορετικές ημέρες, καθώς σε μία από τις εικόνες ο άνδρας δεν φέρει σακίδιο πλάτης.
Η Νάνσι Γκάθρι εθεάθη για τελευταία φορά στις 31 Ιανουαρίου, πριν εξαφανιστεί από την κατοικία της στο Τούσον. Τοπικές, πολιτειακές και ομοσπονδιακές Αρχές διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, εξετάζοντας χιλιάδες ώρες βιντεοληπτικού υλικού και συλλέγοντας στοιχεία.
Συνολικά, προσφέρονται τρεις αμοιβές για πληροφορίες: έως 1 εκατ. δολάρια από την οικογένεια, έως 100.000 δολάρια από το FBI και έως 102.500 δολάρια από την οργάνωση 88-Crime της Κομητείας Πίμα και του Τούσον.
Σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram την Τρίτη, η Σαβάνα Γκάθρι ανέφερε ότι η 84χρονη «μπορεί να μην είναι πλέον στη ζωή», προσθέτοντας ωστόσο: «Πρέπει να ξέρουμε πού βρίσκεται. Πρέπει να επιστρέψει στο σπίτι».
Η ίδια τόνισε: «Για αυτόν τον λόγο προσφέρουμε αμοιβή έως 1 εκατ. δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία που θα μας οδηγήσει στον εντοπισμό της». Η αμοιβή αυτή προστίθεται στις 100.000 δολάρια που έχει ήδη ανακοινώσει το FBI για πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στο ίδιο μήνυμα, η Σαβάνα Γκάθρι απηύθυνε έκκληση προς το κοινό: «Αν ακούτε αυτό το μήνυμα, αν περιμένατε και δεν ήσασταν σίγουροι, ας είναι αυτό το σημάδι για να μιλήσετε, να πείτε όσα γνωρίζετε και να μας βοηθήσετε να φέρουμε τη μητέρα μας πίσω, είτε για να γιορτάσουμε μια θαυμαστή επιστροφή είτε για να τιμήσουμε τη ζωή που έζησε». Πρόκειται για την πρώτη δημόσια τοποθέτησή της μετά τις 15 Φεβρουαρίου.
Η ανακοίνωση της αμοιβής συμπίπτει με νέες πληροφορίες σχετικά με τον άνδρα που καταγράφηκε από κάμερα κουδουνιού στην κατοικία της Νάνσι Γκάθρι στην Αριζόνα. Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο CNN, ο ύποπτος φέρεται να βρέθηκε στο κατώφλι της οικίας της σε περισσότερες από μία περιπτώσεις και όχι μόνο το πρωί που εκτιμάται ότι απήχθη. Οι φωτογραφίες και το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το FBI στις 10 Φεβρουαρίου φαίνεται να έχουν ληφθεί σε δύο διαφορετικές ημέρες, καθώς σε μία από τις εικόνες ο άνδρας δεν φέρει σακίδιο πλάτης.
Η Νάνσι Γκάθρι εθεάθη για τελευταία φορά στις 31 Ιανουαρίου, πριν εξαφανιστεί από την κατοικία της στο Τούσον. Τοπικές, πολιτειακές και ομοσπονδιακές Αρχές διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, εξετάζοντας χιλιάδες ώρες βιντεοληπτικού υλικού και συλλέγοντας στοιχεία.
Συνολικά, προσφέρονται τρεις αμοιβές για πληροφορίες: έως 1 εκατ. δολάρια από την οικογένεια, έως 100.000 δολάρια από το FBI και έως 102.500 δολάρια από την οργάνωση 88-Crime της Κομητείας Πίμα και του Τούσον.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα