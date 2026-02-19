Τρίτη εβδομάδα ερευνών για τον εντοπισμό της Νάνσι Γκάθρι: Την αναζητούν και στο Μεξικό
Τρίτη εβδομάδα ερευνών για τον εντοπισμό της Νάνσι Γκάθρι: Την αναζητούν και στο Μεξικό
Πηγές που επικαλείται το ABC News ανέφεραν ότι, αν και δεν υπάρχουν αποδείξεις πως η Γκάθρι οδηγήθηκε στο Μεξικό, οι τοπικές Aρχές ενημερώθηκαν προληπτικά
Οι αμερικανικές Aρχές φέρονται να έχουν έρθει σε επικοινωνία με τις μεξικανικές Aρχές στο πλαίσιο των ερευνών για την εξαφάνιση της Νάνσι Γκάθρι, μητέρας της παρουσιάστριας του NBC Σαβάνα Γκάθρι, καθώς η υπόθεση εισέρχεται στην τρίτη εβδομάδα χωρίς ουσιαστική εξέλιξη.
Το γραφείο του σερίφη στην Αριζόνα και το FBI δεν επιβεβαίωσαν επισήμως αν υπήρξε συντονισμός με τις Aρχές του Μεξικού για την αναζήτηση της 84χρονης. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων, ομοσπονδιακοί πράκτορες φέρονται να ενημέρωσαν τις μεξικανικές υπηρεσίες, εξετάζοντας το ενδεχόμενο η γυναίκα να μεταφέρθηκε πέρα από τα σύνορα.
Πηγές των Aρχών που επικαλείται το ABC News ανέφεραν ότι, αν και δεν υπάρχουν αποδείξεις πως η Γκάθρι οδηγήθηκε στο Μεξικό, οι τοπικές Aρχές ενημερώθηκαν προληπτικά. Αξιωματούχος ασφαλείας της πολιτείας Σονόρα δήλωσε στους New York Times ότι το FBI επικοινώνησε με τοπικούς φορείς για να διερευνηθεί πληροφορία περί «αγοράς» που σχετιζόταν με την υπόθεση, χωρίς ωστόσο το συγκεκριμένο στοιχείο να οδηγήσει σε αποτέλεσμα.
Σύμφωνα με το Fox News, η επικοινωνία ομοσπονδιακών ερευνητών με τις μεξικανικές Aρχές θεωρείται συνήθης πρακτική, ιδίως σε υποθέσεις που εκτυλίσσονται κοντά στα σύνορα.
Η οικογένεια της 84χρονης έχει απευθυνθεί επίσης στη μεξικανική μη κυβερνητική οργάνωση «Μητέρες της Σονόρα», η οποία δραστηριοποιείται στην αναζήτηση αγνοουμένων στην περιοχή, συχνά σε υποθέσεις που συνδέονται με καρτέλ ναρκωτικών. Η οργάνωση επιβεβαίωσε ότι δέχθηκε αίτημα βοήθειας από συγγενικό πρόσωπο της Γκάθρι. Πάντως, δεν υπάρχει ένδειξη από τις Aρχές ότι η εξαφάνιση σχετίζεται με διακινητές ναρκωτικών.
Το TMZ μετέδωσε ότι έλαβε νέο ηλεκτρονικό μήνυμα με απαίτηση λύτρων ύψους περίπου 6 εκατομμυρίων δολαρίων σε κρυπτονόμισμα. Το μέσο ανέφερε ότι προώθησε το μήνυμα στο FBI. Είχε προηγηθεί και άλλη επιστολή με παρόμοιο περιεχόμενο.
Η Νάνσι Γκάθρι εθεάθη για τελευταία φορά στις 31 Ιανουαρίου, όταν συγγενής της την άφησε στο σπίτι της στο Τούσον της Αριζόνα, μετά από επίσκεψη στην κόρη της. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η απαγωγή της σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Φεβρουαρίου. Τα μέλη της οικογένειας έχουν αποκλειστεί από τον κύκλο των υπόπτων.
