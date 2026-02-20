Ο Ζελένσκι σόκαρε τους υπουργούς του σύμφωνα με τη WSJ: «Ετοιμαστείτε για άλλα τρία χρόνια πολέμου»

Ο Ουκρανός πρόεδρος φέρεται να παραδέχτηκε πως οι ως τώρα συνομιλίες με τη Ρωσία, έχουν αποτύχει - Οι επιδιώξεις της Μόσχας εκτείνονται πέρα από την ανατροπή του Ζελένσκι, σύμφωνα με το ISW