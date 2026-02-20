Ο Ζελένσκι σόκαρε τους υπουργούς του σύμφωνα με τη WSJ: «Ετοιμαστείτε για άλλα τρία χρόνια πολέμου»
Ο Ουκρανός πρόεδρος φέρεται να παραδέχτηκε πως οι ως τώρα συνομιλίες με τη Ρωσία, έχουν αποτύχει - Οι επιδιώξεις της Μόσχας εκτείνονται πέρα από την ανατροπή του Ζελένσκι, σύμφωνα με το ISW
Παρά την έντονη παραφιλολογία των τελευταίων μηνών για μια πιθανή ειρηνευτική διευθέτηση στον πόλεμο της Ουκρανίας, η κοινή πεποίθηση των αναλυτών είναι ότι μια συμφωνία παραμένει εξαιρετικά απίθανη στο εγγύς μέλλον. Μάλιστα, μια αποκάλυψη για όσα παραδέχτηκε ο ίδιος ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνάντηση που είχε με τους υπουργούς του, φανερώνει πως η εκεχειρία δεν μοιάζει... κοντινό σενάριο.
Το κύριο εμπόδιο εντοπίζεται στην απροθυμία της Ρωσίας για οποιονδήποτε συμβιβασμό. Η κυβέρνηση Πούτιν εμμένει στην απαίτηση για παράδοση ακόμη περισσότερων εδαφών από την Ουκρανία, πιστεύοντας ότι μπορεί να συντηρήσει την πολεμική προσπάθεια μέχρι να εξαντληθεί η στήριξη της Δύσης.
Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, απέκλεισε πρόσφατα το ενδεχόμενο παροχής δυτικών εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία. Παράλληλα, η Μόσχα απαιτεί μια μελλοντική ουκρανική κυβέρνηση που θα είναι «φιλική» και «ευμενώς διακείμενη» προς τη Ρωσία. Σύμφωνα με το Institute for the Study of War (ISW), οι δηλώσεις αυτές αποδεικνύουν ότι οι στόχοι του Κρεμλίνου εκτείνονται πολύ πέρα από την απλή απομάκρυνση του Ζελένσκι από την εξουσία.
Η αποκάλυψη για το «σχέδιο τριετίας»
Μια πιο ρεαλιστική - και αρκετά ανησυχητική - εικόνα για τις προσδοκίες του Κιέβου από τις τριμερείς συνομιλίες, μετέφερε η Wall Street Journal. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας από μια ιδιωτική συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με το υπουργικό του συμβούλιο την περασμένη Πέμπτη (12 Φεβρουαρίου), ο Ουκρανός πρόεδρος φέρεται να παραδέχθηκε ότι οι διαπραγματεύσεις απέτυχαν.
Παράλληλα, ανακοίνωσε την ανάγκη κατάρτισης ενός σχεδίου για ακόμη τρία χρόνια πολέμου, καθώς η Ουάσινγκτον φαίνεται απίθανο να προσφέρει τις δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας που κρίνονται απαραίτητες για μια συμφωνία. «Όλοι έπαθαν σοκ», ανέφερε το ίδιο ρεπορτάζ, περιγράφοντας το κλίμα στην κλειστή συνάντηση.
Ζελένσκι: «Συμβιβασμός, όχι τελεσίγραφο»
Σε πρόσφατες δηλώσεις του στο ιαπωνικό πρακτορείο Kyodo News, ο Ζελένσκι ξεκαθάρισε τη θέση της Ουκρανίας, τονίζοντας ότι η χώρα του είναι έτοιμη για «πραγματικούς συμβιβασμούς», αλλά όχι για συνθηκολόγηση.
Ο Ουκρανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι το Κίεβο είναι διατεθειμένο να συζητήσει στη βάση του «μένουμε εκεί που βρισκόμαστε», καθώς η κυβέρνησή του δέχεται να συζητήσει την ειρήνη ενώ η Ρωσία κατέχει σχεδόν το 20% των εδαφών της χώρας.
Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τη ρωσική στάση ως «τρομοκρατική», εξηγώντας ότι η ρητορική τύπου «είμαι πρόθυμος να μην σε σκοτώσω, αν μου δώσεις τα πάντα» δεν αποτελεί συμβιβασμό, αλλά τελεσίγραφο.
«Είμαστε έτοιμοι για συμβιβασμούς που σέβονται την ουκρανική κυριαρχία, την εδαφική μας ακεραιότητα, τον στρατό μας και τα παιδιά μας. Δεν είμαστε έτοιμοι για τελεσίγραφα από τον επιτιθέμενο», κατέληξε.
