Νεκρός 47χρονος μετά από χρήση taser από την αστυνομία στην Ισπανία
ΚΟΣΜΟΣ
Νεκρός 47χρονος μετά από χρήση taser από την αστυνομία στην Ισπανία

Ο άνδρας ήταν σε κατάσταση αμόκ και δεν ανταποκρινόταν στις υποδείξεις των αστυνομικών

Νεκρός 47χρονος μετά από χρήση taser από την αστυνομία στην Ισπανία
Ένας 47χρονος άνδρας πέθανε στην πόλη Πάλμα στην Ισπανία μετά από χρήση συσκευής ηλεκτροσόκ (taser) κατά τη διάρκεια επέμβασης της Εθνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες όλα ξεκίνησαν στις 04:15 το πρωί, όταν οι αστυνομικοί έλαβαν μια κλήση έκτακτης ανάγκης που τους ειδοποίησε για την παρουσία ενός διαταραγμένου άνδρα σε ένα σπίτι, όπου φώναζε και έσπαγε αντικείμενα, όπως μετέδωσε το RTVΕ.

Η Εθνική Αστυνομία με τη σειρά της ανέφερε ότι, κατά την άφιξή τους, οι αστυνομικοί βρήκαν τον άνδρα σε κατάσταση αμόκ. Σύμφωνα με την εκδοχή της αστυνομίας, ο άνδρας δεν ανταποκρινόταν στις υποδείξεις των αστυνομικών και τότε ένας από αυτούς χρησιμοποίησε την ηλεκτρική συσκευή (taser) για να τον ακινητοποιήσει.

Μετά την επέμβαση, ο άνδρας υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή με τους αστυνομικούς να ξεκινούν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) ενώ ταυτόχρονα ζήτησαν τη συνδρομή των υγειονομικών, οι οποίες συνέχισαν την ανάνηψη, αν και τελικά δεν κατάφεραν να σώσουν τη ζωή του άνδρα.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν σε διάφορα πρακτορεία και τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι τα παιδιά του άνδρα είχαν προηγουμένως καταφύγει στο σπίτι ενός γείτονα λόγω της κατάστασης στο σπίτι.

Η Ομάδα Ανθρωποκτονιών της Εθνικής Αστυνομίας, μαζί με πράκτορες της Επιστημονικής Αστυνομίας, έχουν αναλάβει την έρευναγια να διευκρινίσουν τι συνέβη. Η νεκροψία θα πρέπει να προσδιορίσει τα ακριβή αίτια του θανάτου.
