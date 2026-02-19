Guardian: Ο Άντριου έγινε το πρώτο ανώτερο μέλος της βασιλικής οικογένειας που συλλαμβάνεται στη σύγχρονη ιστορία
Η έφοδος της αστυνομίας στο σπίτι του Άντριου ακολουθεί την αποκάλυψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, τα οποία φαίνεται να θέλουν τον πρώην δούκα να μοιράζεται διάφορες πληροφορίες με τον Επστάιν
Το πρώτο ανώτερο μέλος της βασιλικής οικογένειας που συλλαμβάνεται στη σύγχρονη ιστορία, έγινε ο Άντριου Μαουντμπάτεν - Ουίνδσορ, σύμφωνα με τον Guardian.
Θυμίζεται πως το 2001, η μεγαλύτερη αδελφή του Άντριου, η πριγκίπισσα Άννα, τιμωρήθηκε με πρόστιμο για υπερβολική ταχύτητα. Την επόμενη χρονιά, έγινε το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που παραπέμφθηκε για ποινικό αδίκημα τα τελευταία 350 χρόνια, όταν εμφανίστηκε στο δικαστήριο για να ομολογήσει την ενοχή της για το ότι δεν εμπόδισε ένα από τα σκυλιά της να δαγκώσει δύο παιδιά. Δεν συνελήφθη για κανένα από αυτά τα ήσσονος σημασίας αδικήματα.
Πιο σοβαρό ήταν το γεγονός του 1649, όταν ο βασιλιάς Κάρολος Α' δικάστηκε για προδοσία προς το τέλος του Αγγλικού Εμφυλίου Πολέμου. Κρίθηκε ένοχος και αποκεφαλίστηκε.
Η έφοδος της αστυνομίας ακολουθεί την αποκάλυψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, τα οποία φαίνεται να θέλουν τον πρώην δούκα και αδερφό του Βασιλιά Καρόλου να μοιράζεται αναφορές για επίσημες επισκέψεις στο Χονγκ Κονγκ, το Βιετνάμ και τη Σιγκαπούρη το 2010-2011, διάστημα κατά το οποίο ήταν ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις, σύμφωνα με φακέλους που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα από την αμερικανική κυβέρνηση.
Ένα email, με ημερομηνία Νοεμβρίου 2010, φαίνεται να προωθήθηκε από τον Άντριου στον Επστάιν πέντε λεπτά μετά την αποστολή του από τον τότε ειδικό σύμβουλο, Αμίρ Πατέλ.
Ένα άλλο, την παραμονή των Χριστουγέννων του 2010, φαίνεται να έστελνε στον Επστάιν μια εμπιστευτική ενημέρωση σχετικά με επενδυτικές ευκαιρίες στην ανοικοδόμηση της επαρχίας Χέλμαντ στο Αφγανιστάν.
Για έρευνες σε δύο σπίτια, μιλά η Αστυνομία
Στο μεταξύ, η αστυνομία του Thames Valley γνωστοποίησε ότι τα μέλη της πραγματοποιούσαν έρευνες σε διευθύνσεις στο Μπέρκσαϊρ και στο Νόρφολκ, δύο κομητείες της Αγγλίας.
Αυτές οι λεπτομέρειες θεωρούνται σημαντικές, καθώς το Royal Lodge - η πρώην κατοικία του Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ στο Γουίνδσορ - βρίσκεται στο Μπέρκσαϊρ.
Το Wood Farm, το σπίτι στο οποίο μετακόμισε πρόσφατα εντός της ιδιοκτησίας του αδελφού του, βασιλιά Κάρολου, στο Σάντρινγκχαμ, βρίσκεται στο Νόρφολκ.
