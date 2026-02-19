Guardian: Ο Άντριου έγινε το πρώτο ανώτερο μέλος της βασιλικής οικογένειας που συλλαμβάνεται στη σύγχρονη ιστορία

Η έφοδος της αστυνομίας στο σπίτι του Άντριου ακολουθεί την αποκάλυψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, τα οποία φαίνεται να θέλουν τον πρώην δούκα να μοιράζεται διάφορες πληροφορίες με τον Επστάιν