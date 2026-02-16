Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Η στιγμή που η Μις Υφήλιος καταρρέει σε φεστιβάλ στο Εκουαδόρ: Δείτε βίντεο
Η Φάτιμα Μπος Φερνάντεζ την ώρα που χαιρετούσε το κοινό πάνω σε άρμα σε φεστιβάλ έδειχνε να μην αισθάνεται καλά και έχασε την ισορροπία της
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο όπου φαίνεται η στιγμή που η Μις Υφήλιος, Φάτιμα Μπος Φερνάντες, καταρρέει την ώρα που είναι επάνω σε άρμα και χαιρετάει τον κόσμο σε φεστιβάλ στο Εκουαδόρ.
Όπως αναφέρει το TMZ, το περιστατικό συνέβη την περασμένη Κυριακή σε φεστιβάλ στο Εκουαδόρ, όταν η γυναίκα κατέρρευσε μπροστά σε χιλιάδες θεατές κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στη διοργάνωση.
Η Φερνάντες, η οποία στέφθηκε Μις Υφήλιος 2025 τον Νοέμβριο, βρέθηκε την Κυριακή στο Φεστιβάλ Φρούτων και Λουλουδιών, όπου απολάμβανε τη στιγμή, χαιρετώντας το πλήθος και στέλνοντας φιλιά στους παρευρισκόμενους. Ωστόσο, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η εικόνα άλλαξε, καθώς φάνηκε να χάνει την ισορροπία της και να δυσκολεύεται να σταθεί όρθια, πριν καταρρεύσει πέφτοντας στα γόνατα.
Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε από το περιστατικό, οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης έσπευσαν άμεσα στο σημείο για να της προσφέρουν βοήθεια. Λίγο αργότερα, διασώστες που βρίσκονταν στον χώρο της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, ενώ αποφασίστηκε να απαλλαγεί από τα καθήκοντά της για το υπόλοιπο της ημέρας προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις.
Μέχρι στιγμής, ούτε ο οργανισμός Miss Universe Organization ούτε η ίδια η Φάτιμα έχουν τοποθετηθεί επισήμως για τα αίτια της αιφνίδιας κατάρρευσης. Παρά το απρόοπτο περιστατικό, η ίδια διαχειρίστηκε τη δύσκολη στιγμή με ψυχραιμία και αξιοπρέπεια.
Παράλληλα, δεν έλειψαν οι αντιδράσεις από τηλεθεατές που υποστήριξαν ότι η Ολίβια Γιασέ, Μις Ακτή Ελεφαντοστού, η οποία κατέλαβε την τέταρτη θέση αναπληρωματικής, έπρεπε να είχε κερδίσει τον τίτλο. Άλλοι υποστήριξαν ότι το στέμμα θα έπρεπε να απονεμηθεί στη Μις Φιλιππίνες ή στη Μις Ταϊλάνδη. Μάλιστα, η τελευταία είχε τη στήριξη της Νάταλι Γκλεμπόβα — Μις Υφήλιος 2005 — η οποία δήλωσε ότι, κατά τη γνώμη της, εκείνη ήταν η πραγματική νικήτρια.
Miss Universe Fatima Bosch suddenly collapses on a parade float.— TMZ (@TMZ) February 16, 2026
Details: https://t.co/voJNlfDPOa
🎥: Jam Press pic.twitter.com/0LcVzeHhsv
Έντονες αντιδράσεις από τη νίκη τηςΗ Φάτιμα απασχόλησε πρόσφατα τα μέσα ενημέρωσης και για άλλον λόγο. Η νίκη της στον διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στην Ταϊλάνδη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα τέλη του περασμένου έτους. Λίγες εβδομάδες αφότου ο εκτελεστικός παραγωγός του διαγωνισμού την είχε χαρακτηρίσει «χαζή», προκαλώντας αποχώρηση διαγωνιζόμενων σε ένδειξη συμπαράστασης προς το πρόσωπό της, η επικράτησή της θεωρήθηκε από πολλούς ως μια ανατροπή «κόντρα σε όλα τα προγνωστικά».
Παράλληλα, δεν έλειψαν οι αντιδράσεις από τηλεθεατές που υποστήριξαν ότι η Ολίβια Γιασέ, Μις Ακτή Ελεφαντοστού, η οποία κατέλαβε την τέταρτη θέση αναπληρωματικής, έπρεπε να είχε κερδίσει τον τίτλο. Άλλοι υποστήριξαν ότι το στέμμα θα έπρεπε να απονεμηθεί στη Μις Φιλιππίνες ή στη Μις Ταϊλάνδη. Μάλιστα, η τελευταία είχε τη στήριξη της Νάταλι Γκλεμπόβα — Μις Υφήλιος 2005 — η οποία δήλωσε ότι, κατά τη γνώμη της, εκείνη ήταν η πραγματική νικήτρια.
