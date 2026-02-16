«Αβάσιμες οι κατηγορίες για Ναβάλνι» λέει το Κρεμλίνο, «δικαιοσύνη» ζήτησε η μητέρα του μετά τις αποκαλύψεις

Δεκάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στον τάφο του χαρισματικού ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης, πολέμιου της διαφθοράς, στα δύο χρόνια από τον θάνατό του

Αλεξέι Ναβάλνι με το δηλητήριο επιβατιδίνη αναφερόμενο στο πόρισμα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε από πέντε ευρωπαϊκές χώρες.



Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο Αλεξέι Ναβάλνι, ο βασικός πολιτικός αντίπαλος του Βλαντίμιρ Πούτιν, δολοφονήθηκε πριν από ακριβώς δύο χρόνια με το σπάνιο και δυσεύρετο δηλητήριο στην σωφρονιστική αποικία της Αρκτικής όπου εξέτιε πολυετή ποινή κάθειρξης.



Ντμίτρι Πεσκόφ.



Νωρίτερα, η μητέρα του Αλεξέι Ναβάλνι ζήτησε «δικαιοσύνη» για τον γιο της σήμερα, κατά την δεύτερη επέτειο του θανάτου του, έπειτα από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε από πέντε ευρωπαϊκές χώρες που αποκάλυψε ότι ο κύριος πολιτικός αντίπαλος του Βλαντίμιρ Πούτιν δηλητηριάσθηκε από την τοξική ουσία επιβατιδίνη.







«Επιβεβαιώνει αυτό που ξέραμε από την αρχή. Ξέραμε ότι ο γιος μας δεν πέθανε απλώς στην φυλακή, δολοφονήθηκε», δήλωσε στους δημοσιογράφους από τον τάφο του στην Μόσχα.



«Δύο χρόνια έχουν περάσει και γνωρίζουμε πλέον από τι δηλητηριάστηκε. Πιστεύω ότι θα χρειαστεί κάποιος καιρός, αλλά τελικά θα ανακαλύψουμε ποιος το έκανε. Φυσικά, θέλουμε αυτό να γίνει στην χώρα μας και η δικαιοσύνη να θριαμβεύσει. Εχω ήδη πει ότι εκείνοι που έδωσαν την εντολή αυτή είναι γνωστοί σε ολόκληρο το κόσμο. Απλώς το επαναλαμβάνω. Και θέλουμε να γίνουν γνωστοί όσοι συμμετείχαν», πρόσθεσε.



Στην Ρωσία, οι οργανώσεις που είχε ιδρύσει ο Αλεξέι Ναβάλνι έχουν απαγορευθεί λόγω «εξτρεμιστικής και τρομοκρατικής δράσης» και κάθε δημόσια εκδήλωση υποστήριξης προς το κίνημά του διώκεται.



Ο Αλεξέι Ναβάλνι πέθανε στην φυλακή στις 16 Φεβρουαρίου 2024 στα 47 του χρόνια υπό απροσδιόριστες συνθήκες.



Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ολλανδία



Οι αναλύσεις έγιναν επί δειγμάτων των λειψάνων του που εξήχθησαν κρυφά από την Ρωσία μετά τον θάνατό του.



Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο Αλεξέι Ναβάλνι είχε δηλητηριασθεί με σπάνια τοξίνη που βρίσκεται στο δέρμα των δηλητηριωδών βατράχων του Εκουαδόρ, την επιβατιδίνη, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των πέντε ευρωπαϊκών δυνάμεων που έγινε στο περιθώριο των εργασιών της Διάσκεψης για την Ασφάλεια στο Μόναχο.



«Μόνο το ρωσικό κράτος είχε τα μέσα, το κίνητρο και την ευκαιρία να προσφύγει σε αυτήν την θανατηφόρα τοξίνη», διαπιστώνεται στην ανακοίνωση.



Η χήρα του, Γιούλια Ναβάλναγια, δήλωσε το Σάββατο ότι η δολοφονία του συζύγου της έχει πλέον αποδειχθεί από την επιστήμη.







Η Μόσχα απέρριπτε εδώ και δύο χρόνια τις κατηγορίες για την δολοφονία του χωρίς να παρουσιάζει πειστική εκδοχή για τον θάνατό του. Οι σωφρονιστικές αρχές ισχυρίζονταν ότι υπέκυψε ύστερα από περίπατο στην σωφρονιστική αποικία του Αρκτικού Κύκλου.



Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, που περίμενε τον θάνατό του για να προφέρει για πρώτη φορά το όνομά του, έκανε λόγο για ένα «θλιβερό γεγονός» για να προσθέσει ότι «υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που άνθρωποι έχουν πεθάνει κατά την κράτησή τους».



Μετά τον θάνατό του, οι ρωσικές αρχές αρνήθηκαν επί πολλές ημέρες να παραδώσουν την σορό του στην οικογένειά του.



Η ρωσική αντιπολίτευση δεν συνήλθε ποτέ από τον θάνατο του Ναβάλνι



Ο Αλεξέι Ναβάλνι εξέτιε ποινή 19 ετών στην φυλακή της Αρκτικής. Το 2020 δηλητηριάσθηκε κατά την διάρκεια ταξιδιού του στην Σιβηρία και κόντεψε να πεθάνει. Νοσηλεύθηκε στην Γερμανία.



Επέστρεψε στην Ρωσία τον Ιανουάριο 2021 και συνελήφθη αμέσως. Ακολούθησαν δίκες και καταδίκες με διάφορες κατηγορίες και πολιτικά κίνητρα όπως κατήγγελλε και ο ίδιος.



Η φιλελεύθερη ρωσική αντιπολίτευση, θύμα μίας συστηματικής εκστρατείας καταστολής των υπηρεσιών του Κρεμλίνου, δεν συνήλθε ποτέ από τον θάνατο του Ναβάλνι.



Θύμα εσωτερικών διαιρέσεων, η ρωσική αντιπολίτευση δεν τολμά ούτε να εκφράσει σαφώς την υποστήριξή της προς το Κίεβο για να μην αποξενώσει τους Ρώσους και καταστρέψει κάθε προοπτική πολιτικής δραστηριοποίησης, γεγονός που προκαλεί επικρίσεις στην Ουκρανία και την Δύση.



Επικεντρώνοντας την δράση του στον αγώνα κατά της διαφθοράς και τις καταχρήσεις της πολιτικής και της οικονομικής ελίτ της Ρωσίας, ο Αλεξέι Ναβάλνι παραμένει η μοναδική προσωπικότητα της ρωσικής αντιπολίτευσης που μπόρεσε να κατεβάσει χιλιάδες Ρώσους στον δρόμο για να διαμαρτυρηθούν κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν.