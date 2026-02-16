Το Κρεμλίνο «απορρίπτει κατηγορηματικά» το πόρισμα για τη δολοφονία του Ναβάλνι με δηλητήριο
Το Κρεμλίνο «απορρίπτει κατηγορηματικά» το πόρισμα για τη δολοφονία του Ναβάλνι με δηλητήριο

Για «μεροληπτικές και αβάσιμες κατηγορίες» κάνει λόγο ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ

Το Κρεμλίνο «απορρίπτει κατηγορηματικά» το πόρισμα για τη δολοφονία του Ναβάλνι με δηλητήριο
Το Κρεμλίνο «απέρριψε κατηγορηματικά» τις «αβάσιμες κατηγορίες» σύμφωνα με τις οποίες το ρωσικό κράτος δολοφόνησε τον Αλεξέι Ναβάλνι με το δηλητήριο επιβατιδίνη αναφερόμενο στο πόρισμα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε από πέντε ευρωπαϊκές χώρες.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο Αλεξέι Ναβάλνι, ο βασικός πολιτικός αντίπαλος του Βλαντίμιρ Πούτιν, δολοφονήθηκε πριν από ακριβώς δύο χρόνια με σπάνιο και δυσεύρετο δηλητήριο στην σωφρονιστική αποικία της Αρκτικής όπου εξέτιε πολυετή ποινή κάθειρξης.

«Φυσικά, δεν αποδεχόμαστε αυτές τις κατηγορίες. Δεν συμφωνούμε. Τις θεωρούμε μεροληπτικές και αβάσιμες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.
