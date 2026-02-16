Δύο χρόνια από τον θάνατο Ναβάλνι: Εκδηλώσεις μνήμης σε δεκάδες χώρες και νέες αιχμές κατά του Κρεμλίνου

Ο Ρώσος πολιτικός ακτιβιστής βασανίσθηκε μέχρι θανάτου στις 16 Φεβρουαρίου 2024, σε φυλακή στην Αρκτική, σύμφωνα με τους υποστηρικτές του





Εκδηλώσεις σχεδιάζονται στη Ρωσία και σε περισσότερες από 20 άλλες χώρες, σύμφωνα με την ομάδα του Ναβάλνι, η οποία εργάζεται στην εξορία.







Οι άνθρωποι μπορούν να καταθέσουν λουλούδια στο Κοιμητήριο Μπορισόφσκογε της Μόσχας, όπου βρίσκεται ο τάφος του Ναβάλνι. Οι συγκεντρώσεις απαγορεύονται στη Ρωσία.







Η χήρα του πολιτικού, η Γιούλια Ναβάλναγια, κατηγορεί τον Πούτιν ότι δολοφόνησε τον σύζυγό της. Προχθές, Σάββατο, η Γερμανία, η Σουηδία, η Ολλανδία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο υποστήριξαν ότι αναλύσεις στα λείψανα του Ναβάλνι έδειξαν ίχνη της



«Η Ρωσία ισχυρίσθηκε ότι ο Ναβάλνι πέθανε από φυσικά αίτια. Όμως δεδομένης της τοξικότητας της επιβατιδίνης και των αναφερόμενων συμπτωμάτων, η δηλητηρίαση ήταν πολύ πιθανόν η αιτία του θανάτου του. Ο Ναβάλνι πέθανε ενώ βρισκόταν στη φυλακή, πράγμα που σημαίνει πως η Ρωσία είχε τα μέσα, το κίνητρο και την ευκαιρία να του χορηγήσει αυτό το δηλητήριο», αναφέρεται σε κοινή δήλωση που δημοσιοποιήθηκε στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια.



Κλείσιμο Γιόχαν Βάντεφουλ εξέφρασε το σοκ του.



Δεν είναι σαφές πώς κατέληξαν στη Δύση δείγματα ιστών του Ναβάλνι.



Η



Το 2020 ο Ναβάλνι είχε επιζήσει δολοφονικής απόπειρας με τον παράγοντα χημικού πολέμου Νόβιτσοκ (Novichok).



Υποστηρικτές του Αλεξέι Ναβάλνι , κορυφαίου Ρώσου αντιπολιτευόμενου για τον οποίο ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λένε ότι δολοφονήθηκε από την κυβέρνηση της Μόσχας με νευροτοξικό παράγοντα, τιμούν τη μνήμη του σήμερα, δεύτερη επέτειο του θανάτου του.Εκδηλώσεις σχεδιάζονται στη Ρωσία και σε περισσότερες από 20 άλλες χώρες, σύμφωνα με την ομάδα του Ναβάλνι, η οποία εργάζεται στην εξορία.Δώδεκα πόλεις στη Γερμανία, μεταξύ των οποίων το Βερολίνο, το Αμβούργο και η Λειψία, τιμούν τη μνήμη αυτού του σκληρού επικριτή του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν . Ο διαφωνών βασανίσθηκε μέχρι θανάτου στις 16 Φεβρουαρίου 2024, σε φυλακή στην Αρκτική, σύμφωνα με τους υποστηρικτές του.Οι άνθρωποι μπορούν να καταθέσουν λουλούδια στο Κοιμητήριο Μπορισόφσκογε της Μόσχας, όπου βρίσκεται ο τάφος του Ναβάλνι. Οι συγκεντρώσεις απαγορεύονται στη Ρωσία.Η χήρα του πολιτικού, η, κατηγορεί τον Πούτιν ότι δολοφόνησε τον σύζυγό της. Προχθές, Σάββατο, η Γερμανία, η Σουηδία, η Ολλανδία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο υποστήριξαν ότι αναλύσεις στα λείψανα του Ναβάλνι έδειξαν ίχνη της πολύ τοξικής ουσίας επιβατιδίνη «Η Ρωσία ισχυρίσθηκε ότι ο Ναβάλνι πέθανε από φυσικά αίτια. Όμως δεδομένης της τοξικότητας της επιβατιδίνης και των αναφερόμενων συμπτωμάτων, η δηλητηρίαση ήταν πολύ πιθανόν η αιτία του θανάτου του. Ο Ναβάλνι πέθανε ενώ βρισκόταν στη φυλακή, πράγμα που σημαίνει πως η Ρωσία είχε τα μέσα, το κίνητρο και την ευκαιρία να του χορηγήσει αυτό το δηλητήριο», αναφέρεται σε κοινή δήλωση που δημοσιοποιήθηκε στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια.Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικώνεξέφρασε το σοκ του.Δεν είναι σαφές πώς κατέληξαν στη Δύση δείγματα ιστών του Ναβάλνι. Διεθνής Αμνηστία έχει ζητήσει να αποσαφηνισθούν οι συνθήκες του θανάτου του.Το 2020 ο Ναβάλνι είχε επιζήσει δολοφονικής απόπειρας με τον παράγοντα χημικού πολέμου Νόβιτσοκ (Novichok).

Οι ρωσικές αρχές ισχυρίζονται πως ο Ναβάλνι πέθανε από φυσικά αίτια. Παρά τα αιτήματα της μητέρας του Ναβάλνι, έκαναν ημέρες για να παραδώσουν τη σορό του. Αυτό οδήγησε σε φόβους ότι οποιαδήποτε ίχνη δηλητηρίου μπορεί να μην ήταν πλέον ανιχνεύσιμα.



Ακτιβιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων έχουν επικρίνει την απουσία εξηγήσεων από τη Ρωσία.







«Μέχρι σήμερα, οι ρωσικές αρχές συγκαλύπτουν τις συνθήκες του θανάτου του», δήλωσε η Γιούλια Ντούχροβ, γενική γραμματέας του γερμανικού γραφείου της Διεθνούς Αμνηστίας.



Ταυτόχρονα, ο μηχανισμός εξουσίας διεξάγει μια «ανελέητη εκστρατεία» εναντίον των υποστηρικτών του Ναβάλνι, πρόσθεσε. Οι δικηγόροι του βρίσκονται στη φυλακή. «Αυτή η συστηματική καταπίεση δείχνει πόσο ασυμβίβαστα δρα το ρωσικό κράτος εναντίον οποιασδήποτε μορφής ειρηνικής επίκρισης», δήλωσε η Ντούχροβ. Οποιαδήποτε επίκριση εναντίον της κυβέρνησης ποινικοποιείται.



Η Ντούχροβ απηύθυνε έκκληση στις ρωσικές αρχές να απελευθερώσουν αυτούς που κρατούνται και να ακυρώσουν «αδικαιολόγητες καταδίκες», ενώ κάλεσε επίσης τη γερμανική κυβέρνηση να βοηθήσει ανθρώπους οι οποίοι υφίστανται πολιτικές διώξεις από τη Ρωσία, για παράδειγμα μέσω ευέλικτων κανονισμών για έκδοση αδειών εισόδου και για προσωρινή διαμονή.



Η οργάνωση ανθρώπινων δικαιωμάτων Memorial, η οποία διατηρεί κατάλογο με τους πολιτικούς κρατουμένους, εκτιμά ότι η Ρωσία κρατεί τουλάχιστον 5.027 ανθρώπους στη φυλακή για πολιτικούς λόγους, χαρακτηρίζοντας τον αριθμό αυτό «ελάχιστη εκτίμηση».



«Υποθέτουμε ότι στην πραγματικότητα μπορεί να υπάρχουν τουλάχιστον οι διπλάσιοι πολιτικοί κρατούμενοι», ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε.