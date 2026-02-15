Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Κατέρρευσε το φράγμα Ντιμ στην Αττάλεια της Τουρκίας, παρασύρθηκε ολόκληρο εστιατόριο
Κατέρρευσε το φράγμα Ντιμ στην Αττάλεια της Τουρκίας, παρασύρθηκε ολόκληρο εστιατόριο
Οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες, με τα νερά να κατακλύζουν γειτονιές, καλλιέργειες και τοπικές υποδομές
Σφοδρές βροχοπτώσεις στην περιοχή της Αλάνια, στην Αττάλεια, προκάλεσαν υπερχείλιση του φράγματος Ντιμ, με την περιοχή να πλήττεται από πλημμύρες και καταστροφές σε κατοικίες και υποδομές. Η τοπική κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε μέτρα προστασίας για την ασφάλεια των κατοίκων.
Οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες, με τα νερά να κατακλύζουν γειτονιές, καλλιέργειες και τοπικές υποδομές και να παρασύρουν ακόμη και εστιατόριο.
Οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες, με τα νερά να κατακλύζουν γειτονιές, καλλιέργειες και τοπικές υποδομές και να παρασύρουν ακόμη και εστιατόριο.
Αξιωματούχοι της τοπικής κυβέρνησης προειδοποίησαν τους πολίτες να παραμείνουν μακριά από τα πλημμυρισμένα σημεία και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Η περιοχή βρίσκεται υπό επιφυλακή, ενώ οι αρχές εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών και την απομάκρυνση των πληγέντων.
Antalya Alanya'da yağışın etkisiyle Dim Çayı taştı. Çayın üzerindeki bir restoran sulara kapıldı. pic.twitter.com/lEcrl9yhko— TRT HABER (@trthaber) February 14, 2026
Η υπερχείλιση του Ντιμ έθεσε σε κίνδυνο κατοικίες και δρόμους, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές σε περιοχές κοντά στο ποτάμι. Εκπρόσωποι των τοπικών υπηρεσιών ανέφεραν ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες διάσωσης, ενώ η βροχή αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες, προκαλώντας ανησυχία για περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης.
Alanya'da tam doluluğa ulaştığı için su taşkını yaşanan Dim Barajı'nın çevresindeki evler boşaltıldı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 14, 2026
Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre ⤵️
➔ 314 kişi bölgeden tahliye edildi
➔ 48 kişi kamu misafirhanelerine yerleştirildi
➔ 132 konut ve 73 iş yeri boşaltıldı… pic.twitter.com/aeCsFIRq2Z
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα