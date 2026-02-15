ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Έκτακτο δελτίο καιρού: Νέα επιδείνωση από αύριο Τρίτη με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις

Ταλαιπωρία σε λεωφόρο Αθηνών και άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός

Δεν του έχει μείνει πολύ χρόνος, λέει ο Ζελένσκι για τον «εξαφανισμένο» Πούτιν
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Βολοντίμιρ Ζελένσκι Βλαντίμιρ Πούτιν Διάσκεψη του Μονάχου

Δεν του έχει μείνει πολύ χρόνος, λέει ο Ζελένσκι για τον «εξαφανισμένο» Πούτιν

Τουλάχιστον 10 ημέρες απέχει από δημόσιες εμφανίσεις ο Ρώσος πρόεδρος, γεγονός που πυροδοτεί εκ νέου σενάρια για την υγεία του

Δεν του έχει μείνει πολύ χρόνος, λέει ο Ζελένσκι για τον «εξαφανισμένο» Πούτιν
Σαφή υπονούμενα για την υγεία του Βλαντίμιρ Πούτιν άφησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας που δήλωσε ότι ο Ρώσος ομολογός του «δεν έχει πολύ χρόνο ακόμα». Το σχόλιο έρχεται σε μια περίοδο απουσίας του Πούτιν από τα δημόσια πράγματα, καθώς δεν έχει εμφανιστεί δημόσια εδώ και πάνω από μια εβδομάδα.

Μιλώντας στο Politico κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης για την Ασφάλεια στο Μόναχο , λίγες μέρες πριν από την τέταρτη επέτειο της εισβολής της Μόσχας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε: «Είμαι νεότερος από τον Πούτιν... Δεν έχει πολύ χρόνο, ξέρετε».

Τα σχόλιά του προκάλεσαν γέλια από το κοινό, αλλά ο πρόεδρος της Ουκρανίας πρόσθεσε: «Όχι, όχι, πιστέψτε με, αυτό είναι σημαντικό».


Ο 48χρονος Ζελένσκι περιέγραψε τον 73χρονο αντίπαλό του ως «σκλάβο του πολέμου», κάνοντας ένα παραλληλισμό της τρέχουσας σύγκρουσης με τη Συμφωνία του Μονάχου του 1938, με την οποία η Τσεχοσλοβακία αναγκάστηκε να παραδώσει μια παραμεθόρια περιοχή της με τη Γερμανία, τη Σουδητία, στον Αδόλφο Χίτλερ.

Οι δηλώσεις του Ζελένσκι έρχονται σε μια στιγμή που ο Πούτιν είναι μυστηριωδώς εξαφανισμένος από τη δημόσια σφαίρα εδώ πάνω από μια εβδομάδα, σχολιάζει η Daily Mail, με τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν προηχογραφημένο υλικό από συναντήσεις του ηγέτη του Κρεμλίνου με αξιωματούχους.

Ο Πούτιν εμφανίστηκε για τελευταία φορά δημόσια στις 5 Φεβρουαρίου. Δεν είναι γνωστό τι προκάλεσε την τελευταία απουσία του.

Σε άλλη παρέμβαση του το Σάββατο, ο Ζελένσκι δήλωσε αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο ότι «δεν μπορεί να απαρνηθεί την ιδέα του πολέμου. Αν ζήσει άλλα 10 χρόνια, ο πόλεμος μπορεί να επιστρέψει ή να επεκταθεί»

Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι ο Πούτιν δεν περπατά στους δρόμους και «τα κανονικά πράγματα δεν τον ενδιαφέρουν. Τον εμπνέουν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο ο τσάρος Πέτρος και η αυτοκράτειρα Αικατερίνη, οι αρχιτέκτονες των ρωσικών αυτοκρατορικών φιλοδοξιών».

Επισήμανε ότι για αυτόν τον λόγο «χρειαζόμαστε πραγματικές εγγυήσεις ασφάλειας πριν από το τέλος του πολέμου» και εξέφρασε την ελπίδα ότι «ο πρόεδρος Τραμπ και το Κογκρέσο θα μας ακούσουν».

Για το σενάριο εκλογών στην Ουκρανία, ο Ζελένσκι τόνισε πως είναι δυνατές μόνο αν υπάρξει κατάπαυση του πυρός που θα επιτρέψει στους Ουκρανούς να προσέλθουν στις κάλπες.

«Φυσικά κανείς δεν υποστηρίζει εκλογές εν καιρώ πολέμου. Είναι κάτι παράξενο», δήλωσε, για να προσθέσει πως αν η Ουάσιγκτον θέλει πραγματικά να γίνουν εκλογές και μπορεί να επιτύχει κατάπαυση του πυρός για δύο μήνες, «θα προχωρήσουμε σε εκλογές».

«Ίσως όχι δύο μήνες, αλλά χρειαζόμαστε πολλές ημέρες για να προετοιμαστούμε», πρόσθεσε ο Ζελένσκι. «Μερικές φορές ακούω, ναι, είχαμε εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά την εποχή του Λίνκολν... Πώς μπορούμε να το συγκρίνουμε; Έχουμε πυραύλους... Βρισκόμαστε υπό βαλλιστικές επιθέσεις... Οπότε δώστε μας κατάπαυση του πυρός, ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να το κάνει, πιέστε τον Πούτιν, κάντε κατάπαυση του πυρός, τότε το κοινοβούλιό μας θα αλλάξει τον νόμο και θα πάμε στις εκλογές».
