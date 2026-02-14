ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΚΟΣΜΟΣ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ουκρανία Ρωσία

Ζελένσκι: Η Ρωσία προσπαθεί να αναβάλλει οποιαδήποτε απόφαση για το Ουκρανικό

Ο Ουκρανός πρόεδρος σχολίασε με δηκτικό τρόπο την αλλαγή του Ρώσου επικεφαλής στις διαπραγματεύσεις για το μέτωπο της Ουκρανίας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι εξεπλάγη που η Ρωσία αποφάσισε να αλλάξει τον επικεφαλής της διαπραγματευτικής της ομάδας για τις ειρηνευτικές συνομιλίες στη Γενεύη την ερχόμενη εβδομάδα, μια κίνηση που αποσκοπεί στην αναβολή οποιωνδήποτε αποφάσεων, όπως είπε.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα χρειαστούν ξένα στρατεύματα στην Ουκρανία μετά την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας ώστε να αποτραπεί κάθε μελλοντική επιθετικότητα από τη Ρωσία.

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ είχαν προτείνει μια εγγύηση ασφάλειας που θα διαρκούσε 15 χρόνια μετά τον πόλεμο, αλλά η Ουκρανία ήθελε μια συμφωνία για 20 χρόνια ή και περισσότερα.

«Ο Πούτιν δεν μπορεί να απαρνηθεί την ιδέα του πολέμου»

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι καμία από τις ενεργειακές εγκαταστάσεις της χώρας δεν γλίτωσε από τις επιθέσεις της Ρωσίας. Μιλώντας στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε, επίσης, ο πόλεμος να τερματιστεί με αξιοπρέπεια, είπε πότε θα γίνουν εκλογές στη χώρα και επιτέθηκε στον Πούτιν.


Αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο, τόνισε ότι «δεν μπορεί να απαρνηθεί την ιδέα του πολέμου. Αν ζήσει άλλα 10 χρόνια, ο πόλεμος μπορεί να επιστρέψει ή να επεκταθεί. Γι' αυτό χρειαζόμαστε πραγματικές εγγυήσεις ασφάλειας πριν από το τέλος του πολέμου. Ελπίζουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ και το Κογκρέσο θα μας ακούσουν».
