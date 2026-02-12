Η Φιλιππινέζα έφαγε το «καβούρι του διαβόλου», έπαθε σπασμούς και πέθανε μέσα σε λίγες ώρες

Οι τοξίνες πέρασαν στην κυκλοφορία του αίματός της, προκαλώντας σοβαρή δηλητηρίαση





Στις 4 Φεβρουαρίου, η Έμμα Άμιτ δημοσίευσε βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να μαγειρεύει διάφορα θαλασσινά μαζί με φίλους της, έπειτα από ψάρεμα κοντά στο σπίτι της στο Πουέρτο Πρινσέσα, στις Φιλιππίνες. Στο υλικό φαίνεται να δοκιμάζει ένα θαλάσσιο σαλιγκάρι, ενώ σε μεγάλη κατσαρόλα με γάλα καρύδας βράζουν τα οστρακοειδή που είχαν συλλέξει.



νοσοκομείο από οικείους της, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε δύο ημέρες αργότερα.



Ο Λάντι Τζεμάνγκ, επικεφαλής του χωριού Luzviminda, επιβεβαίωσε ότι η αιτία θανάτου ήταν τα λεγόμενα «devil crabs», σημειώνοντας ότι στο σπίτι της βρέθηκαν έντονα χρωματισμένα κελύφη από το συγκεκριμένο θαλάσσιο είδος.



«Είδα τα κελύφη, ήταν περίπου οκτώ. Δεν ξέρω αν ήταν όλα devil crabs, αλλά έμοιαζαν μεταξύ τους», δήλωσε, προσθέτοντας ότι, δεδομένης της εμπειρίας της στο ψάρεμα, θα έπρεπε να είναι σε θέση να τα αναγνωρίσει.



Κλείσιμο ψαράδες. Ζουν δίπλα στη θάλασσα, άρα ξέρω ότι γνωρίζουν πως αυτό το devil crab είναι επικίνδυνο για κατανάλωση. Γιατί το έφαγε; Αυτό είναι που με μπερδεύει», ανέφερε.



Μετά τον θάνατό της, οι τοπικές αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση προς τους κατοίκους να αποφεύγουν την κατανάλωση θαλασσινών που δεν γνωρίζουν.



«Προς τους κατοίκους του Πουέρτο Πρινσέσα, σας καλώ να είστε διπλά προσεκτικοί», δήλωσε ο Τζεμάνγκ. «Μην καταναλώνετε αυτά τα επικίνδυνα devil crabs, γιατί έχουν ήδη κοστίσει δύο ζωές στην πόλη μας. Μην παίζετε με τη ζωή σας».



Παράλληλα, οι αρχές ανέφεραν ότι παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας των φίλων της Έμμας, ώστε να διαπιστωθεί αν εμφανίζουν παρόμοια συμπτώματα.



Τι είναι τα τοξικά «devil crabs» Τα «devil crabs», γνωστά και ως Zosimus aeneus, απαντώνται στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, από την Ανατολική Αφρική έως τη Χαβάη.



Σύμφωνα με το Smithsonian, είναι δηλητηριώδη για τον άνθρωπο, καθώς στους μυς τους αποθηκεύονται ισχυρές τοξίνες, όπως η τετροδοτοξίνη και η σαξιτοξίνη. Η κατανάλωσή τους μπορεί να αποβεί θανατηφόρα μέσα σε λίγες ώρες.



Η τοπική κοινότητα έχει εκφράσει τη θλίψη της για τον θάνατο της 51χρονης. Η φίλη της Μπέβερλι Βιγιανουέβα χαρακτήρισε τον χαμό της «σοκαριστικό και ξαφνικό».



«Ήσουν σαν μεγαλύτερη αδελφή για μένα. Θα μου λείπεις πάντα. Ξέρω ότι δεν ήθελες να φύγεις ακόμη, γιατί είχες τόσα σχέδια στη ζωή σου, αλλά γιατί; Αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν θα απαντηθεί ποτέ, γιατί δεν είσαι πια εδώ», έγραψε.