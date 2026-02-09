To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέλαβαν δεξαμενόπλοιο στον Ινδικό Ωκεανό μετά από καταδίωξη
Το δεξαμενόπλοιο είχε αποπλεύσει μαζί με άλλα πλοία από τη Βενεζουέλα στις αρχές Ιανουαρίου
Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε σήμερα την κατάληψη από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις του δεξαμενόπλοιου Aquila II, το οποίο βρισκόταν υπό καταδίωξη από την περιοχή της Καραϊβικής.
Το πλοίο είχε καταφέρει να παρακάμψει τον αποκλεισμό που επιβλήθηκε από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε πλοία υπό κυρώσεις που εκτελούν δρομολόγια από ή προς τη Βενεζουέλα.
Εκπρόσωπος του Πενταγώνου επιβεβαίωσε στο AFP την κατάληψη, προσθέτοντας ότι οι δυνάμεις αναχαίτισαν και επιβιβάστηκαν στο πλοίο χωρίς απρόοπτα, έπειτα από μια εκτεταμένη καταδίωξη που εκτείνονταν από την Καραϊβική έως τον Ινδικό Ωκεανό.
Σύμφωνα με την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας (PDVSA) και το Reuters, το Aquila II είχε αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα στις αρχές Ιανουαρίου, μεταφέροντας περίπου 700.000 βαρέλια αργού πετρελαίου με προορισμό την Κίνα. Η πλειονότητα των άλλων πλοίων της ίδιας αποστολής είτε επέστρεψε στη Βενεζουέλα είτε έχει ήδη κατασχεθεί από τις αμερικανικές αρχές.
When the @DeptofWar says quarantine, we mean it. Nothing will stop DoW from defending our Homeland — even in oceans halfway around the world.— Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 9, 2026
Overnight, U.S. military forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding on the Aquila II without incident in the… pic.twitter.com/kYVAQC5io9
