Πολωνία: Eκλεισαν δύο αεροδρόμια λόγω «μη προγραμματισμένης στρατιωτικής δραστηριότητας»
Τα πολωνικά αεροδρόμια του Λουμπλίν και του Ρζεσόφ δεν είναι προσβάσιμα λόγω στρατιωτικής δραστηριότητας που σχετίζεται με τη διασφάλιση της κρατικής ασφάλειας, ανακοίνωσε σήμερα η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας
Ο εναέριος χώρος στα αεροδρόμια Λουμπλίν και Ρζεσόφ στην νοτιοανατολική Πολωνία έκλεισε τις τελευταίες ώρες λόγω «μη προγραμματισμένης στρατιωτικής δραστηριότητας», όπως ανακοίνωσε σήμερα η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA).
Ο ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24, σε ανάρτησή του στο Χ, ανέφερε ότι το κλείσιμο του εναέριου χώρου σχετίζεται με αεροσκάφη του ΝΑΤΟ που επιχειρούν στην περιοχή.
Τα αεροδρόμια Ρζεσόφ και Λουμπλίν ανέστειλαν προσωρινά τις δραστηριότητές τους τον περασμένο μήνα, επικαλούμενα επιχειρήσεις ρουτίνας, χωρίς να αναφέρουν κάποια απειλή στον πολωνικό εναέριο χώρο.
🚨🇵🇱🇷🇺 POLISH AND NATO JETS SCRAMBLED AS AIR DEFENSES GO TO HIGHEST READINESS— Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 7, 2026
Lublin and Rzeszów airports are closed due to "unplanned military activity related to ensuring state security."
Heavy Russian long-range aviation activity and new missile strikes on Ukraine triggered… https://t.co/kcV5PmNPXJ pic.twitter.com/vMaY0tkJwg
