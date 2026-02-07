Πολωνία: Eκλεισαν δύο αεροδρόμια λόγω «μη προγραμματισμένης στρατιωτικής δραστηριότητας»

Τα πολωνικά αεροδρόμια του Λουμπλίν και του Ρζεσόφ δεν είναι προσβάσιμα λόγω στρατιωτικής δραστηριότητας που σχετίζεται με τη διασφάλιση της κρατικής ασφάλειας, ανακοίνωσε σήμερα η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας