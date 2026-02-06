Στις 8 Ιουνίου αρχίζει η δίκη του Ματζιόνε, τον Οκτώβριο αυτή στο ομοσπονδιακό δικαστήριο
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Λουίτζι Μαντζιόνε

Στις 8 Ιουνίου αρχίζει η δίκη του Ματζιόνε, τον Οκτώβριο αυτή στο ομοσπονδιακό δικαστήριο

Ο 27χρονος κατηγορείται για τον φόνο του διευθύνοντα συμβούλου της ασφαλιστικής εταιρείας UnitedHealthcare

Στις 8 Ιουνίου αρχίζει η δίκη του Ματζιόνε, τον Οκτώβριο αυτή στο ομοσπονδιακό δικαστήριο
Ο Λουίτζι Ματζιόνε, ο 27χρονος που κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε υψηλόβαθμο στέλεχος ασφαλιστικής εταιρίας έξω από ένα ξενοδοχείο στη Νέα Υόρκη, θα δικαστεί από πολιτειακό δικαστήριο στις 8 Ιουνίου στο Μανχάταν.

Ο Ματζιόνε κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον διευθύνοντα σύμβουλο της UnitedHealthcare Μπράιαν Τόμσον ενώ περπατούσε σε ένα πεζοδρόμιο του Μανχάταν. Οι Αρχές καταδίκασαν τη δολοφονία, η οποία ωστόσο προκάλεσε κύμα επικρίσεων για την πρακτική που ακολουθούν οι ασφαλιστικές εταιρείες στις ΗΠΑ.

Ο ίδιος έχει δηλώσει αθώος για τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας, της οπλοκατοχής και της πλαστογραφίας. Επίσης, δήλωσε αθώος στην κατηγορία της παρακολούθησης του Τόμσον σε ξεχωριστή υπόθεση, σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, η εκδίκαση της οποίας έχει προσδιοριστεί για τις 13 Οκτωβρίου.

Σήμερα, ο δικαστής Γκρέγκορι Κάρο όρισε την ημερομηνία της πολιτειακής δίκης, με παρόντες στην ακροαματική διαδικασία τον Ματζιόνε και τους συνηγόρους του.

Η εισαγγελία του Μανχάταν πίεζε ώστε να διεξαχθεί η δίκη πριν εκδικαστεί η ομοσπονδιακή υπόθεση.

Ο Τόμσον έπεσε νεκρός στις 4 Δεκεμβρίου 2024 έξω από το ξενοδοχείο Hilton όπου διέμενε καθώς συμμετείχε σε συνέδριο επενδυτών. Ο Ματζιόνε συνελήφθη στην Πενσιλβάνια πέντε ημέρες αργότερα και θεωρείται «ήρωας» από κάποιους Αμερικανούς οι οποίοι καταγγέλλουν το υψηλό κόστος της ασφάλισης και τις πρακτικές που ακολουθούν οι ασφαλιστικές εταιρείες.

Η εισαγγελία είχε αρχικά ασκήσει δίωξη στον Μαντζιόνε και για τρομοκρατία, όμως ο δικαστής Κάρο απέρριψε αυτήν την κατηγορία, εκτιμώντας ότι δεν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι στόχευε με την πράξη του να επηρεάσει τη δημόσια πολιτική.

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης