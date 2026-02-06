Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Στις 8 Ιουνίου αρχίζει η δίκη του Ματζιόνε, τον Οκτώβριο αυτή στο ομοσπονδιακό δικαστήριο
Ο 27χρονος κατηγορείται για τον φόνο του διευθύνοντα συμβούλου της ασφαλιστικής εταιρείας UnitedHealthcare
Ο Λουίτζι Ματζιόνε, ο 27χρονος που κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε υψηλόβαθμο στέλεχος ασφαλιστικής εταιρίας έξω από ένα ξενοδοχείο στη Νέα Υόρκη, θα δικαστεί από πολιτειακό δικαστήριο στις 8 Ιουνίου στο Μανχάταν.
Ο Ματζιόνε κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον διευθύνοντα σύμβουλο της UnitedHealthcare Μπράιαν Τόμσον ενώ περπατούσε σε ένα πεζοδρόμιο του Μανχάταν. Οι Αρχές καταδίκασαν τη δολοφονία, η οποία ωστόσο προκάλεσε κύμα επικρίσεων για την πρακτική που ακολουθούν οι ασφαλιστικές εταιρείες στις ΗΠΑ.
Ο ίδιος έχει δηλώσει αθώος για τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας, της οπλοκατοχής και της πλαστογραφίας. Επίσης, δήλωσε αθώος στην κατηγορία της παρακολούθησης του Τόμσον σε ξεχωριστή υπόθεση, σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, η εκδίκαση της οποίας έχει προσδιοριστεί για τις 13 Οκτωβρίου.
Σήμερα, ο δικαστής Γκρέγκορι Κάρο όρισε την ημερομηνία της πολιτειακής δίκης, με παρόντες στην ακροαματική διαδικασία τον Ματζιόνε και τους συνηγόρους του.
Η εισαγγελία του Μανχάταν πίεζε ώστε να διεξαχθεί η δίκη πριν εκδικαστεί η ομοσπονδιακή υπόθεση.
Ο Τόμσον έπεσε νεκρός στις 4 Δεκεμβρίου 2024 έξω από το ξενοδοχείο Hilton όπου διέμενε καθώς συμμετείχε σε συνέδριο επενδυτών. Ο Ματζιόνε συνελήφθη στην Πενσιλβάνια πέντε ημέρες αργότερα και θεωρείται «ήρωας» από κάποιους Αμερικανούς οι οποίοι καταγγέλλουν το υψηλό κόστος της ασφάλισης και τις πρακτικές που ακολουθούν οι ασφαλιστικές εταιρείες.
Η εισαγγελία είχε αρχικά ασκήσει δίωξη στον Μαντζιόνε και για τρομοκρατία, όμως ο δικαστής Κάρο απέρριψε αυτήν την κατηγορία, εκτιμώντας ότι δεν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι στόχευε με την πράξη του να επηρεάσει τη δημόσια πολιτική.
