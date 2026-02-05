Στη Βόρεια Κορέα εκτελούν εφήβους που βλέπουν Squid Game και ακούν K-Pop

Μαθητές εξαναγκάζονταν να παρακολουθούν δημόσιες εκτελέσεις στο πλαίσιο της λεγόμενης «ιδεολογικής εκπαίδευσης»

Σοκαριστικές πρακτικές καταστολής αποκαλύπτονται στη Βόρεια Κορέα , όπου έφηβοι και ενήλικοι φέρονται να εκτελούνται δημοσίως, να οδηγούνται σε στρατόπεδα καταναγκαστικών έργων ή να υφίστανται δημόσιο εξευτελισμό, επειδή παρακολούθησαν νοτιοκορεατικές τηλεοπτικές σειρές – όπως το– ή άκουσαν K-pop, σύμφωνα με μαρτυρίες που συγκέντρωσε η Διεθνής Αμνηστία.Η οργάνωση βασίζεται σεπου κατάφεραν να διαφύγουν από το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν , περιγράφοντας τις ακραίες και απάνθρωπες συνθήκες που, όπως υποστηρίζουν, επικρατούν στη χώρα.Σύμφωνα με μία από τις μαρτυρίες, στηνπραγματοποιήθηκαν εκτελέσεις ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και μαθητών, επειδή παρακολούθησαν το Squid Game Όπως αναφέρεται, στο στόχαστρο των αρχών βρίσκεται και η. Στις καταθέσεις γίνεται λόγος για τραγούδια της, συμπεριλαμβανομένων κομματιών των BTS. Το 2021, η The Korea Times είχε μεταδώσει ότι έφηβοι στη Βόρεια Κορέα τιμωρήθηκαν επειδή άκουγαν BTS.Η Διεθνής Αμνηστία πραγματοποίησε 25 αναλυτικές συνεντεύξεις μεπου διέφυγαν το 2025, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν ηλικίας 15 έως 25 ετών κατά την απόδρασή τους. Από το 2020 και μετά, οι διαφυγές θεωρούνται εξαιρετικά σπάνιες, εξαιτίας των αυστηρών περιορισμών που επιβλήθηκαν λόγω της πανδημίας Covid-19.Η Βόρεια Κορέα διατηρεί εδώ και χρόνια ένα από τα πιο ασφυκτικά ελεγχόμενα περιβάλλοντα πληροφόρησης παγκοσμίως. Οι μαρτυρίες που συγκεντρώθηκαν περιγράφουν ότι ητιμωρούνταν αυστηρά, ακόμη και με εκτελέσεις, τουλάχιστον έως το 2020.Ο Νόμος για την Αντιδραστική Σκέψη και Κουλτούρα του 2020 χαρακτηρίζει το νοτιοκορεατικό περιεχόμενο ως «που παραλύει το επαναστατικό πνεύμα του λαού» και προβλέπει ποινές από 5 έως 15 χρόνια καταναγκαστικών έργων για την κατοχή ή παρακολούθηση νοτιοκορεατικών σειρών, ταινιών ή μουσικής. Για τη διανομή «μεγάλων ποσοτήτων» περιεχομένου ή τη διοργάνωση ομαδικών προβολών, προβλέπονται ακόμη βαρύτερες ποινές, έως και εκτελέσεις.Άτομα που διέφυγαν από τη χώρα μεταξύκαιανέφεραν ότι πολλοί παρακολουθούσανγνωρίζοντας τους κινδύνους, ωστόσο η αυστηρότητα της τιμωρίας εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική τους δυνατότητα.«Οι άνθρωποι συλλαμβάνονται για την ίδια πράξη, αλλά η τιμωρία εξαρτάται αποκλειστικά από τα χρήματα», είπε ο Τσόι Σουβίν, 39 ετών, που εγκατέλειψε τη Βόρεια Κορέα το 2019. «Οι άνθρωποι χωρίς χρήματα πουλάνε τα σπίτια τους για να συγκεντρώσουν 5.000 ή 10.000 δολάρια για να βγουν από τα στρατόπεδα αναμόρφωσης».Ο Κιμ Τζουνσίκ, 28 ετών, δήλωσε ότιγια την παρακολούθησηπριν φύγει από τη χώρα το 2019, αλλά δεν τιμωρήθηκε χάρη στις οικογενειακές του διασυνδέσεις.«Συνήθως, όταν συλλαμβάνονται μαθητές λυκείου, αν η οικογένειά τους έχει χρήματα, απλώς λαμβάνουν κάποιες προειδοποιήσεις», είπε. «Δεν έλαβα νομική τιμωρία γιατί είχαμε διασυνδέσεις».Δεκαπέντεαπό διαφορετικές περιοχές αναφέρουν την «», μια ειδική μονάδα επιβολής του νόμου που πραγματοποιεί αιφνιδιαστικούς ελέγχους χωρίς ένταλμα σε σπίτια και στους δρόμους, ερευνώντας τσάντες και κινητά τηλέφωνα, στοιχείο που δείχνει μια πανεθνική και συστηματική πρακτική.

Οι καταθέσεις περιγράφουν επίσης ότι μαθητές εξαναγκάζονταν να παρακολουθούν δημόσιες εκτελέσεις στο πλαίσιο της λεγόμενης «ιδεολογικής εκπαίδευσης». Ο Τσόι Σουβίν ανέφερε ότι παρακολούθησε δημόσια εκτέλεση στη Σινουτζού το 2017 ή το 2018, ατόμου που κατηγορήθηκε για διανομή ξένων σειρών. «Οι αρχές μας είπαν να πάμε και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι από την πόλη Σινουτζού συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν», είπε. «Εκτελούν ανθρώπους για να μας κάνουν πλύση εγκεφάλου και να μας εκπαιδεύσουν».



«Όταν ήμασταν 16, 17 ετών, στο γυμνάσιο, μας πήγαιναν σε εκτελέσεις και μας έδειχναν τα πάντα», δήλωσε η Κιμ Εουντζού, 40 ετών. «Οι άνθρωποι εκτελούνταν για την παρακολούθηση ή διανομή νοτιοκορεατικών μέσων. Είναι ιδεολογική εκπαίδευση: αν παρακολουθήσεις, αυτό θα συμβεί και σε εσένα».