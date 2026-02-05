Μετά τη viral απιστία της στη συναυλία των Coldplay, η Κριστίν Κάμποτ ομιλήτρια σε... συνέδριο διαχείρισης κρίσεων
Η πρώην HR chief της Astronomer, που παραιτήθηκε μόλις αποκαλύφθηκε η εξωσυζυγική σχέση της  με τον τότε CEO της εταιρείας, θα μιλήσει για το πώς ανέκτησε τον έλεγχο του αφηγήματος μετά τη δημόσια διαπόμπευσή της

Η Κριστίν Κάμποτ, πρώην επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας Astronomer, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο σκανδάλου όταν καταγράφηκε σε συναυλία των Coldplay σε τρυφερά στιγμιότυπα με τον παντρεμένο διευθύνοντα σύμβουλό της, ετοιμάζεται να εμφανιστεί ως κεντρική ομιλήτρια σε συνέδριο διαχείρισης επικοινωνιακών κρίσεων στην Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με τη New York Post, η 53χρονη Κρίστιν Κάμποτ, μητέρα δύο παιδιών, θα συμμετάσχει ως keynote speaker στο «Crisis Comms Conference 2026» του PRWeek, το οποίο έχει προγραμματιστεί για τις 16 Απριλίου στην Ουάσιγκτον. Το κόστος συμμετοχής στο συνέδριο ανέρχεται στα 875 δολάρια ανά εισιτήριο, ποσό που έχει προκαλέσει αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Κάμποτ θα μοιραστεί το κεντρικό βήμα με την Ντίνι φον Μίφλινγκ, ιδρύτρια της ομώνυμης εταιρείας στρατηγικής επικοινωνίας, την οποία η πρώην HR chief είχε προσλάβει αμέσως μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου. Οι δύο γυναίκες θα συμμετάσχουν σε κοινή 30λεπτη ενότητα με τίτλο «Kristin Cabot: Taking back the narrative», όπως αναφέρεται στο επίσημο πρόγραμμα της εκδήλωσης.



Το περασμένο καλοκαίρι, η Κάμποτ βρέθηκε στο επίκεντρο ενός σκανδάλου όταν εκείνη και ο τότε διευθύνων σύμβουλος της Astronomer, Άντι Μπάιρον, καταγράφηκαν από κάμερα να αγκαλιάζονται στη διάρκεια συναυλίας των Coldplay. Το περιστατικό προκάλεσε σοβαρή κρίση για την εταιρεία, καθώς τόσο η ίδια όσο και ο Μπάιρον ήταν παντρεμένοι, ενώ και οι δύο κατείχαν κορυφαίες διοικητικές θέσεις.

Η Astronomer επιχείρησε τότε να διαχειριστεί την κρίση με ανορθόδοξο τρόπο, επιστρατεύοντας την Γκουίνεθ Πάλτροου, πρώην σύζυγο του τραγουδιστή των Coldplay Κρις Μάρτιν, ως «προσωρινή» εκπρόσωπο σε χιουμοριστική διαφημιστική καμπάνια. Παρά την προσπάθεια εκτόνωσης της κατάστασης, τόσο η Κάμποτ όσο και ο Μπάιρον παραιτήθηκαν μέσα σε διάστημα ενός μήνα.

Σε αντίθεση με τον πρώην CEO, ο οποίος κράτησε χαμηλό προφίλ, η Κάμποτ εμφανίστηκε δημοσίως τον Δεκέμβριο, παραχωρώντας σειρά συνεντεύξεων στις οποίες μίλησε για το «στίγμα» που, όπως είπε, της αποδόθηκε, κάνοντας λόγο για δημόσια διαπόμπευση που θύμιζε την πλοκή από το «Άλικο Γράμμα» του Ναθάνιελ Χόθορν.

Κλείσιμο
Σύμφωνα με την περιγραφή της ενότητας στο συνέδριο, η Κάμποτ και η φον Μίφλινγκ θα παρουσιάσουν τη στρατηγική - άμεση και μακροπρόθεσμη - που ακολούθησαν για να «ανακτήσουν τον έλεγχο του αφηγήματος», με ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες βιώνουν τη δημόσια διαπόμπευση σε σχέση με τους άνδρες.

Η διοργάνωση του PRWeek διαφημίζει το συνέδριο ως ένα «νέο εγχειρίδιο» για επαγγελματίες της επικοινωνίας, που θα τους επιτρέψει να διαχειρίζονται «απρόβλεπτες κρίσεις, οι οποίες πλέον αποτελούν τον κανόνα και όχι την εξαίρεση».

Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν συνολικά 14 ακόμη ομιλητές, μεταξύ των οποίων στελέχη από οργανισμούς όπως το The Trevor Project και η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Blackbird.AI, εστιάζοντας στην αντιμετώπιση κρίσεων σε ένα ολοένα και πιο ασταθές επικοινωνιακό περιβάλλον.
