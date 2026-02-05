Μετά τη viral απιστία της στη συναυλία των Coldplay, η Κριστίν Κάμποτ ομιλήτρια σε... συνέδριο διαχείρισης κρίσεων

Η πρώην HR chief της Astronomer, που παραιτήθηκε μόλις αποκαλύφθηκε η εξωσυζυγική σχέση της με τον τότε CEO της εταιρείας, θα μιλήσει για το πώς ανέκτησε τον έλεγχο του αφηγήματος μετά τη δημόσια διαπόμπευσή της