Η Βηρυτός κατηγορεί το Ισραήλ ότι ψέκασε με γλυφοσάτη τη λιβανική πλευρά των συνόρων, βίντεο

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ισραηλινός στρατός ψεκάζει άγνωστες χημικές ουσίες από αεροπλάνα που πετούν πάνω από τον Λίβανο, κατήγγειλε η δύναμη του ΟΗΕ στην περιοχή