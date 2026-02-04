Η ζωή μου με πάρτι και ουσίες ήταν ανάγκη για επιβεβαίωση, κατέθεσε ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας που κατηγορείται για 4 βιασμούς
«Είμαι γνωστός ως ο γιος της μαμάς, τίποτα άλλο» είπε ο ίδιος - Αρνείται τις κατηγορίες
Ο 29χρονος Μάριους Μποργκ Χόιμπι, γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας, κατέθεσε ενώπιον δικαστηρίου στο Όσλο ότι έζησε για χρόνια μια ζωή γεμάτη πάρτι, αλκοόλ και ναρκωτικά, εξαιτίας - όπως είπε - μιας ακραίας ανάγκης για επιβεβαίωση.
Η κατάθεσή του δόθηκε τη δεύτερη ημέρα της δίκης του, στην οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες για τέσσερις βιασμούς και περισσότερα από 30 ακόμη αδικήματα.
Ο Χόιμπι εμφανίστηκε με τη φωνή του να τρέμει, κάνοντας συχνά παύσεις για να βγάλει τα γυαλιά του και να σκουπίσει τα μάτια του. Δήλωσε ότι του είναι εξαιρετικά δύσκολο να μιλά δημόσια, τονίζοντας πως βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση από τα μέσα ενημέρωσης από την ηλικία των τριών ετών.
Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες βιασμού και τα περισσότερα από τα σοβαρά αδικήματα που του αποδίδονται. Κατέθεσε μετά την πρώτη γυναίκα που τον κατήγγειλε, η οποία ανέφερε στο δικαστήριο ότι πιστεύει πως της είχαν χορηγηθεί ουσίες κατά τη διάρκεια «after party» στο υπόγειο της κατοικίας των γονιών του, τον Δεκέμβριο του 2018. Η γυναίκα μίλησε για αίσθημα «σοκ και προδοσίας», όταν χρόνια αργότερα η αστυνομία της έδειξε βίντεο που φέρονται να απεικονίζουν σεξουαλική επίθεση σε βάρος της, λίγο μετά από σύντομη συναινετική επαφή. Όπως κατέθεσε, υπήρχε «κενό μνήμης» και δεν θυμόταν τι είχε συμβεί.
Το δικαστήριο έχει απαγορεύσει τη δημοσιοποίηση οποιουδήποτε στοιχείου θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίηση των τεσσάρων γυναικών, καθώς και τη λήψη ή δημοσίευση φωτογραφιών του κατηγορούμενου εντός ή εκτός της δικαστικής αίθουσας.
Σύμφωνα με το BBC, ο 29χρονος είχε συλληφθεί την Κυριακή με υποψίες για επίθεση και οπλοφορία με μαχαίρι και είχε προφυλακιστεί για τέσσερις εβδομάδες, χωρίς ωστόσο να επιστρέψει στην κράτηση πριν από την κατάθεσή του. Αφού κάθισε στη θέση του στο δικαστήριο και συνήλθε, δήλωσε ότι είχε κάνει πολύ σεξ, είχε πάρει ναρκωτικά και είχε πιει πολύ αλκοόλ, επειδή είχε μια ακραία ανάγκη για επιβεβαίωση.
«Είμαι γνωστός ως ο γιος της μαμάς. Τίποτα άλλο» είπε στους τρεις δικαστές. «Λίγοι μπορούν να καταλάβουν τη ζωή που έχω ζήσει. Πολλά πάρτι, αλκοόλ, κάποια ναρκωτικά».
Κατά την κατάθεσή του, μίλησε επί περίπου μισή ώρα χωρίς διακοπή, αποφεύγοντας να κοιτάξει προς την πλευρά όπου βρίσκονταν δύο από τις γυναίκες που τον κατηγορούν. Αμφισβήτησε την εκδοχή της πρώτης καταγγέλλουσας, υποστηρίζοντας ότι η σεξουαλική επαφή ήταν συναινετική και ότι δεν συνευρίσκεται ποτέ με γυναίκες που δεν είναι ξύπνιες. Παραδέχθηκε ότι είχε τραβήξει βίντεο διάρκειας πέντε λεπτών στο υπόγειο του σπιτιού της οικογένειάς του, δηλώνοντας ωστόσο πως δεν θυμάται να το έχει κάνει.
Ο κατηγορούμενος επιτέθηκε επίσης στα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης, κατηγορώντας τα ότι διαστρεβλώνουν τα γεγονότα, διαψεύδοντας δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο η μητέρα του είχε αφαιρέσει κάρτα SIM από το κινητό του πριν αυτό παραδοθεί στην αστυνομία κατά τη σύλληψή του.
