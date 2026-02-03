Πάνω από 50.000 άστεγοι από τις πλημμύρες στο Μαρόκο, δείτε βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dg5i9xlo8ttl)

Το βόρειοβρίσκεται αντιμέτωπο με, καθώς ο ποταμός Λουκκώς έχει υπερχειλίσει έπειτα από παρατεταμένες βροχοπτώσεις που από τον Σεπτέμβριο του 2025 ξεπερνούν τα 600 χιλιοστά, ανατρέποντας τα δεδομένα πολυετούς ξηρασίας.Η περιφέρεια Τάνγκερ-Τετουάν-Αλ Χοσεϊμά πλήττεται περισσότερο. Σύμφωνα με τις αρχές,. Η πρόσβαση στην πόλη επιτρέπεται μόνο για εξερχόμενα οχήματα, ενώ καταγράφονται διακοπές ρεύματος και τα σχολεία παραμένουν κλειστά.Η κατάσταση επιβαρύνθηκε μετά τιςαπό το, το οποίο έφτασε στη. Ο στρατός έχει αναπτύξει ομάδες διάσωσης, ελικόπτερα και υγειονομικές μονάδες, υποστηρίζοντας τις εκκενώσεις και την ενίσχυση των αντιπλημμυρικών αναχωμάτων.Παράλληλα,, καθώς οι μετεωρολογικές προβλέψεις κάνουν λόγο για επιπλέον βροχοπτώσεις. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι.Για την, οι αρχές προχωρούν στη. Ο χώρος έχει δυνατότητα φιλοξενίας περίπουκαι είναι συνδεδεμένος με δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτροδότησης και αποχέτευσης.Τα συνεργεία πολιτικής προστασίας συνεχίζουν τις επιχειρήσεις υπό βροχή, ενώ η πρόσβαση στις πλημμυρισμένες ζώνες παραμένει δύσκολη και οι κίνδυνοι αυξημένοι.