Πάνω από 50.000 άστεγοι από τις πλημμύρες στο Μαρόκο, δείτε βίντεο
Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά τις ελεγχόμενες εκροές από φράγμα το οποίο έχει φτάσει στη μέγιστη χωρητικότητά του
Το βόρειο Μαρόκο βρίσκεται αντιμέτωπο με σοβαρό κύμα πλημμυρών, καθώς ο ποταμός Λουκκώς έχει υπερχειλίσει έπειτα από παρατεταμένες βροχοπτώσεις που από τον Σεπτέμβριο του 2025 ξεπερνούν τα 600 χιλιοστά, ανατρέποντας τα δεδομένα πολυετούς ξηρασίας.
Η περιφέρεια Τάνγκερ-Τετουάν-Αλ Χοσεϊμά πλήττεται περισσότερο. Σύμφωνα με τις αρχές, πάνω από 50.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί, σχεδόν οι μισοί από τον πληθυσμό της Κσαρ Ελ Κεμπίρ. Η πρόσβαση στην πόλη επιτρέπεται μόνο για εξερχόμενα οχήματα, ενώ καταγράφονται διακοπές ρεύματος και τα σχολεία παραμένουν κλειστά.
Η κατάσταση επιβαρύνθηκε μετά τις ελεγχόμενες εκροές από το φράγμα Ουέντ Μαχαζίν, το οποίο έφτασε στη μέγιστη χωρητικότητά του. Ο στρατός έχει αναπτύξει ομάδες διάσωσης, ελικόπτερα και υγειονομικές μονάδες, υποστηρίζοντας τις εκκενώσεις και την ενίσχυση των αντιπλημμυρικών αναχωμάτων.
Παράλληλα, νέες εκκενώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη κοντά στον ποταμό Σεμπού, καθώς οι μετεωρολογικές προβλέψεις κάνουν λόγο για επιπλέον βροχοπτώσεις. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι.
Για την προσωρινή στέγαση των πληγέντων, οι αρχές προχωρούν στη δημιουργία εκατοντάδων σκηνών κοντά στη Λαράς. Ο χώρος έχει δυνατότητα φιλοξενίας περίπου 3.000 σκηνών και είναι συνδεδεμένος με δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτροδότησης και αποχέτευσης.
Τα συνεργεία πολιτικής προστασίας συνεχίζουν τις επιχειρήσεις υπό βροχή, ενώ η πρόσβαση στις πλημμυρισμένες ζώνες παραμένει δύσκολη και οι κίνδυνοι αυξημένοι.
