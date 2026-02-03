Ιρανικά πολεμικά πλησίασαν αμερικανικό τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ και το ζήτησαν να σταματήσει
Ιρανικά πολεμικά πλησίασαν αμερικανικό τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ και το ζήτησαν να σταματήσει

Το δεξεμενόπλοιο αγνόησε το αίτημα και συνοδεύτηκε από πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ σε ασφαλές σημείο

Ιρανικά πολεμικά πλοία πλησίασαν αμερικανικό πετρελαιοφόρο στα Στενά του Ορμούζ και του έδωσαν εντολή να σταματήσει, αναφέρει η Wall Street Journal.

Το περιστατικό συνέβη νωρίτερα σήμερα Τρίτη εν μέσω αυξανόμενης έντασης στην περιοχή, με τις ΗΠΑ να συγκεντρώνουν μεγάλες δυνάμεις στην περιοχή, χωρίς να αποκλείουν εντελώς τη στρατιωτική επέμβαση.

Η εταιρεία θαλάσσιας ασφάλειας Vanguard Tech, προσθέτει η WSJ, ανέφερε ότι έξι ιρανικά ελαφρά πολεμικά με πυροβόλα όπλα 50 χιλιοστών, πλησίασαν το πετρελαιοφόρο καθώς αυτό εισέρχονταν στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό. Τα ιρανικά πλοία το διέταξαν να σβήσει τις μηχανές και να προετοιμαστεί για επιβίβαση αντρών σε αυτό.

Ωστόσο, το αμερικανικό πλοίο επιτάχυνε και αργότερα συνοδεύτηκε από αμερικανικό πολεμικό πλοίο προς ασφαλές σημείο.

Στο περιστατικό αναφέρθηκε και η βρετανική υπηρεσία Maritime Trade Operations, που είναι σχετίζεται με το βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό. Όπως μετέδωσε, μια σειρά από μικρά οπλισμένα σκάφη προσπάθησαν να σταματήσουν ένα πλοίο που αγνόησε το αίτημα και συνέχισε την πορεία του, χωρίς να προσδιορίσει την ταυτότητα των επιτιθέμενων.

Τι αναφέρει η CENTCOM

Η CENTCOM, η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση που έχει υπό την ευθύνη της τη Μέση Ανατολή ανέφερε ότι δυνάμεις του Ιρανικού Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) παρενοχλούσαν ένα εμπορικό πλοίο με αμερικανική σημαία και αμερικανικό πλήρωμα που διέσχιζε νόμιμα το διεθνές θαλάσσιο πέρασμα. Δύο σκάφη του IRGC και ένα ιρανικό drone τύπου Mohajer πλησίασαν το M/V Stena Imperative με μεγάλη ταχύτητα και απείλησαν να επιβιβαστούν και να καταλάβουν το δεξαμενόπλοιο.

Το αντιτορπιλικό USS McFaul (DDG 74) που επιχειρούσε στην περιοχή ανταποκρίθηκε αμέσως στο περιστατικό και συνόδευσε το Stena Imperative με αμυντική αεροπορική υποστήριξη από την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ. Ως αποτέλεσμα, η κατάσταση εκτονώθηκε και το δεξαμενόπλοιο με αμερικανική σημαία συνεχίζει την πορεία του με ασφάλεια.
