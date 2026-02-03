Πίσω από την πιο συχνή καθημερινή συνήθεια βρίσκονται επιλογές που στηρίζονται στην αξιοπιστία μιας μάρκας και την υψηλή ποιότητα ενός προϊόντος
Οι αρχές στο Ιράν συνέλαβαν 139 ξένους υπηκόους στη διάρκεια των διαδηλώσεων
Οι διαδηλώσεις ξέσπασαν αρχικά στις 28 Δεκεμβρίου σε διαμαρτυρία για το υψηλό κόστος διαβίωσης και εξελίχθηκαν σε αντικυβερνητικό κίνημα
Οι αρχές στο Ιράν προχώρησαν στη σύλληψη 139 ξένων υπηκόων κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων που ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου, σύμφωνα με ιρανικό μέσο ενημέρωσης.
«Κατά την εξέταση των υποθέσεων που συνδέονται με τους ταραξίες, διαπιστώθηκε ότι 139 άνθρωποι που συνελήφθησαν είναι ξένοι», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο τον αρχηγό της αστυνομίας της πόλης Γιαζντ, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, Αχμάντ Νεγκαχμπάν.
Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτοί εμπλέκονταν «στη διοργάνωση, την υποκίνηση και τη διάπραξη ταραχών, σε επαφή σε ορισμένες περιπτώσεις με δίκτυα στο εξωτερικό».
Οι διαδηλώσεις στο Ιράν, που ξέσπασαν αρχικά στις 28 Δεκεμβρίου σε διαμαρτυρία για το υψηλό κόστος διαβίωσης, εξελίχθηκαν στη συνέχεια σε αντικυβερνητικό κίνημα, η καταστολή του οποίου είχε, σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις, χιλιάδες νεκρούς.
Οι ιρανικές αρχές αναγνωρίζουν ότι πάνω από 3.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις, αλλά δηλώνουν ότι τα θύματα ήταν στην πλειονότητά τους μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ή περαστικοί που σκοτώθηκαν από «τρομοκράτες» που ενεργούσαν για λογαριασμό των ΗΠΑ και του Ισραήλ.
Η ιρανική προεδρία έδωσε την Κυριακή στη δημοσιότητα τα ονόματα 2.986 προσώπων που σκοτώθηκαν στις ταραχές αυτές, σε κατάλογο 3.117 νεκρών.
Η μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA), που έχει έδρα στις ΗΠΑ, έχει ανακοινώσει ότι επιβεβαίωσε τον θάνατο 6.854 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους διαδηλωτών, ενώ σύμφωνα με άλλες οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ο απολογισμός είναι πολύ υψηλότερος.
