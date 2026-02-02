Ήρωας 13 ετών στην Αυστραλία κολύμπησε τέσσερα χιλιόμετρα για να σώσει τη μητέρα και τα αδέλφια του
Ήρωας 13 ετών στην Αυστραλία κολύμπησε τέσσερα χιλιόμετρα για να σώσει τη μητέρα και τα αδέλφια του

Η οικογένεια, μια μητέρα με τα τρία παιδιά της, έκαναν SUP και καγιάκ όταν παρασύρθηκαν στα ανοιχτά

Ένας 13χρονος από την Αυστραλία κολύμπησε μέσα σε ταραγμένα νερά, την ώρα μάλιστα που έδυε ο ήλιος, για να σώσει τη μητέρα του και τα δύο αδέλφια του, που είχαν παρασυρθεί στα ανοιχτά.

Η οικογένεια έκανε την Παρασκευή SUP και καγιάκ σε ακτή στη Δυτική Αυστραλία, όταν ισχυροί άνεμοι τους έσπρωξαν εκτός πορείας.

Ο έφηβος άρχισε να κωπηλατεί προς την ακτή για να ειδοποιήσει τις Αρχές, αλλά το καγιάκ του γέμισε νερό, οπότε αποφάσισε να κολυμπήσει τα υπόλοιπα τέσσερα χιλιόμετρα.

«Η γενναιότητα, η δύναμη και το θάρρος που επέδειξε αυτή η οικογένεια ήταν εξαιρετικά, ειδικά ο νεαρός που κολύμπησε 4 χιλιόμετρα για να ειδοποιήσει τις Αρχές», δήλωσε η Ομάδα Εθελοντών Θαλάσσιας Διάσωσης Naturaliste.

Ο διοικητής της ομάδας χαρακτήρισε μάλιστα τις προσπάθειες του εφήβου υπεράνθρωπες. Ο νεαρός, όπως εκτιμά ο ίδιος, κολύμπησε τις πρώτες δύο ώρες φορώντας σωσίβιο, αλλά μετά το πέταξε και κολύμπησε άλλες δύο χωρίς αυτό.

Ο νεαρός κατάφερε να ειδοποιήσει τις Αρχές στις 18:00 (τοπική ώρα) την Παρασκευή, αναφέρει το BBC. Αμέσως ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό της 47χρονης μητέρας, του άλλου γιου της, 12 ετών, και της κόρης της, 8 ετών.

Οι τρεις εντοπίστηκαν γύρω στις 20:30 από ελικόπτερο διάσωσης να κρατιούνται από το SUP περίπου 14 χιλιόμετρα από την ακτή. Μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο και γρήγορα πήραν εξιτήριο.
