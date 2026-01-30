Περιορισμοί στις εισαγωγές drones στη Κολομβία εξαιτίας των επιθέσεων ένοπλων παρατάξεων

Η κυβέρνηση της Κολομβίας ανακοίνωσε την επιβολή περιορισμών στις εισαγωγές drone, εξαιτίας της έξαρσης επιθέσεων που διαπράττονται από οργανώσεις ανταρτών εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας.Το 2025, καταγράφτηκαν τουλάχιστον 8.000 επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που έφεραν εκρηκτικά, με 20 νεκρούς και 297 τραυματίες, στρατιωτικούς και πολίτες, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας Πέδρο Σάντσες.Το υπουργείο του ανέφερε ότι τέθηκε σε ισχύ διάταγμα για τον περιορισμό των εισαγωγών drones μέσω ταχυδρομείων και με επείγουσες αποστολές δεμάτων «εξαιτίας του υψηλού κινδύνου που εγείρουν για την εθνική ασφάλεια και την (εθνική) άμυνα». Το διάταγμα προβλέπει ότι τα εισαγόμενα drone θα πρέπει να περνούν υποχρεωτικά από τελωνειακό έλεγχο στο αεροδρόμιο στην πρωτεύουσα Μπογοτά ή στο λιμάνι της πόλης Καρταχένα στα βόρεια.Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών εκτιμά ότι οι αντάρτες του ELN και παρατάξεις διαφωνούντων των πρώην FARC (που αψηφούν τη συμφωνία ειρήνης του 2016 και συνεχίζουν την ένοπλη δράση τους) χάρη σε εκπαιδεύσεις ξένων μισθοφόρων πλέον αξιοποιούν σε ευρεία κλίμακα αυτό το είδος αεροπορικού όπλου συγκριτικά χαμηλού κόστους.Οι ένοπλες δυνάμεις της Κολομβίας παρουσίασαν τον Οκτώβριο τάγμα που χρησιμοποιεί drone με αμυντικούς σκοπούς, ενώ ο πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο διαβεβαίωσε πρόσφατα πως η χώρα του έχει σκοπό να επενδύσει αρκετά εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει πλήρες σύστημα άμυνας έναντι των drones.Αν και ο Πέτρο, αφότου ανέλαβε την εξουσία το 2022, άρχισε συνομιλίες με όλες τις ένοπλες οργανώσεις που εμπλέκονται στη διακίνηση κοκαΐνης, δεν έχει κλειστεί καμιά σημαντική συμφωνία ενώ επίκειται το τέλος της θητείας του.